«Петардмены» причиняют всё больше неудобств россиянам во время праздников

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3 января 2022, 11:28 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В последнее время всё больше и больше людей жалуются на тех, кто во время праздников предпочитает заниматься «подрывной деятельностью». Речь идёт о психопатах, просто обожающих что-нибудь повзрывать. Петарды и фейерверки – для них, по сути, норма жизни. И этим людям как будто бы совершенно без разницы на то, что вокруг них есть дети или пенсионеры, которым просто хочется отдохнуть. Грохоты взрывов вызывают у этих «петардменов» невероятное чувство наслаждения. Только они, похоже, не знают, что эти взрывы и этот жуткий шум может вызвать у проходящих рядом людей серьёзные заболевания. Многие пенсионеры, желающие провести праздники в тишине и покое, сильно пугаются внезапным громким звукам. Чего уж говорить про маленьких детей, для которых такой шум может быть очень опасным. Но «петардмены» упорно продолжают заниматься своим делом.





Ещё в прошлом году проходила новость о том, что властям следовало бы запретить петарды на государственном уровне. Если фейерверки и салюты ещё могут пригодиться во время масштабных празднований, то что касается петард, то уже другая история. Миниатюрные пороховые гранаты представляют опасность не только из-за громкого шума, но и из-за того, что могут нанести серьёзные повреждения человеку. Существование таких вот устройств, по сути, лишено смысла. Сразу же задаётся вопрос, а с какой именно целью «петардмены» совершают свои действия? Психологи и психиатры так же обращают внимание на тех, кто обожает громкие звуки. На самом деле – это признаки серьёзного психического заболевания. Люди, занимающиеся массовым подрывом петард на улицах, совсем не понимают, что нездоровы. Обычно они очень агрессивно воспринимают любую критику в их адрес. В интернете проходило немало сведений о драках с «петардменами». Драки обычно происходят из-за того, что люди пытаются заставить их остановиться.



«Петардмены» вредят не только окружающим, но и животным. Как известно, птицы не выносят громких выхлопов. Вредоносные запахи и слишком сильный шум может негативно повлиять на их организмы, вплоть до летального исхода. Животные (кошки или собаки) пугаются взрывов не хуже, чем птицы. Но любители подрывов, тем не менее, всё равно продолжают устраивать свои «звуковые шоу». В период Нового года или иных праздников во многих городах России, в том числе и в столице, практически постоянно слышны громкие хлопки. В спальных районах можно нередко встретить агрессивные компании с целыми мешками петард. Как и все «петардмены», они ведут себя очень неадекватно по отношению к окружающим. Из их уст постоянно слышатся нецензурные выражения. Именно на таких вот хулиганов и жалуются люди в соцсетях, и просят правительство с ними разобраться. «Полицейские должны пресекать такие правонарушения», считают недовольные «петардменами» интернет-пользователи.





В нынешние новогодние праздники ситуация с хулиганами не улучшилась. Напротив, всё стало даже хуже, чем было. «Петардмены» появлялись практически в каждом районе, в том числе и в городских парках. В районе Кусковского парка они распугали почти всех птиц. Люди в окрестностях районов Выхино и Вешняки жалуются на агрессию со стороны любителей повзрывать. При этом, жители района возлагают надежду на правоохранителей; на то, чтобы они всерьёз занялись данным вопросом. На самом деле проблему давно пора решать. Хулиганы с петардами – это опасные и психически больные люди, которые должны быть на контроле. Нельзя давать им возможности разворачивать свою деятельность. Не стоит забывать, что от этого страдают дети и лица пожилого возраста. От этого становится плохо животным. Посему, остаётся надеяться, что когда-нибудь проблему «петардменов» всё же возьмут на рассмотрение в высших органах правительства.



Все эти взрыватели заслуживают почти таких же штрафов, как и пьяные за рулём, виновные в авариях. Потому что из-за этих психопатов разрушается здоровье окружающих.

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