В Италии могут ужесточить ограничения ввиду новой волны пандемии

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 января 2022, 11:29 Александр Крохмаль, Журналист

На сегодня в Италии наблюдается уже более 6 миллионов заражённых коронавирусом. Точная цифра – 6 328 076. Число умерших достигло отметки в 137 646 человек. На фоне прогрессирования африканского штамма «омикрон» в стране могут ввести более суровые меры ограничений. Впрочем, строгие меры действуют и поныне, и касаются тех, кто ещё не принял вакцину.

Новые правила, введённые ещё в конце декабря 2021 года, будут действовать до весны. Люди с отсутствием так называемых «зелёных пропусков», будут недопущены во многие заведения и учреждения страны. Такие меры вступят в силу с 10 января. И ограничения даже коснутся поездок на общественном транспорте. Фактически, это можно назвать тотальной блокадой для тех, кто ещё не привился.



Как минимум, до конца января в Италии запрещено проводить концерты и вечеринки. Хаус-пати это тоже касается. Местных поражает то, что власти решились снова поднять вопросы о запретах движения на общественном транспорте для невакцинированных. Противники вакцинации называют такие меры преступными и противоречащими нормам морали. Так что скорее всего Италию с середины месяца захлестнут массовые акции протестов. Но между тем, и вирус пока не останавливается и продолжает разрастаться. В сутки выявляется не менее 50 000 новых случаев заражений. И хоть ЮАРский «ковид» проходит, как обычная простуда, для правительства – это не аргумент. Ограничения всё равно будут введены, хотят этого недовольные жители или нет.

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