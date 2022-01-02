Падение Кабула в 2021 году напомнило захват Сайгона северовьетнамской армией

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2 января 2022, 15:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

15 августа 2021 года войска запрещённой в РФ исламистской организации «Талибан» вошли на территорию Кабула. Вся столица некогда могучей страны оказалась захвачена террористами. Произошедшие события во 2-й половине августа очень напомнили миру другую войну, более жестокую и страшную. В 1975 года нечто подобное случилось в захваченном коммунистами Сайгоне. Преемники Хо Ши Мина во главе с президентом Тхангом к тому времени овладели почти всем государством. Армия Южного Вьетнама и его демократического правительства была наголову разбита. Президент юга Нгуен Ван Тхьеу бежал из страны, предварительно отказавшись от своего поста. Но ведь так же сделал и пресловутый Ашраф Гани. Он с таким же успехом оставил свой народ, обрекая его на скорую гибель. Он не остался на родине, а предпочёл спасать собственную жизнь.

В случае с Вьетнамом происходило абсолютно то же самое. «Операция Хо Ши Мин», объявленная северовьетнамским командованием, прошла успешно. Войска южан были наголову разгромлены в нескольких сражениях и перестали представлять угрозу. Когда Тхьеу бежал, Сайгон оказался практически беззащитным. 28 апреля 1975 года северяне вышли к столице юга. Их войска появились в пределах городских окраин. На следующий же день США провели операцию под названием «Порывистый ветер». Главной задачей была эвакуация всего американского персонала из Сайгона. Но жители города не желали попадать в лапы коммунистов. О том, что творили в Северном Вьетнаме с «политпреступниками» знал каждый. Тысячи беженцев принялись в буквальном смысле штурмовать аэропорт. Они отчаянно пытались пробиться на американские вертолёты, чтобы как можно скорее вылететь из страны. А изуверы, возглавляемые былыми пособниками Хо Ши Мина, уже вступали в разгромленную столицу.

Весь мир облетали кадры с несчастными беженцами Южного Вьетнама. Так же случилось и в Кабуле в прошлом году. Афганцы, не желая мириться с новыми порядками, с таким же успехом штурмовали аэропорты. Американцы же не были намерены вывозить всех кабульцев, в том числе и тех, кто ранее с ними сотрудничал. Некоторые из них даже взлетали с беженцами на борту. Это привело к гибели нескольких человек, которых просто сдувало с авиачелноков. Они падали вниз и разбивались вдребезги о поверхность. Августовская катастрофа до сих пор не забывается мировым сообществом. Поступок Байдена обсуждается на правительственном уровне. Из-за случившегося в Кабуле действующему лидеру США уже почти никто не доверяет. А прошедшую операцию в Афганистане называют самым тяжёлым поражением Соединённых Штатов. Примечательно то, что Вьетнамскую войну именовали тем же самым словом.

Так же, как и Кабул, Сайгон был взят практически без боя. Хотя отдельные перестрелки всё же вспыхивали. 30 апреля 1975 года около полудня ко Дворцу Независимости Южного Вьетнама пробрался один из танков северян. Правительство понимало, что сдержать наступление «Хо Ши Мина» уже не получится. У Южан не было ни армии, ни флота, ни какой-то иностранной поддержки. В тот же день была подписана капитуляция Южного Вьетнама. Ханойская власть объявлялась официальным победителем в войне. Последний президент свободного юга по имени Зыонг Ван Минь правил страной всего два дня. В отличии от многих сайгонских чиновников, он был отпущен на свободу, и в 1983 году даже эмигрировал во Францию. Что до Ашрафа Гани, то он до сих пор находится на территории ОАЭ, и считается президентом в изгнании. В случае возвращения на родину, его, вероятно, ждёт смертная казнь.

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