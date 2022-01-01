Обязательная психотерапия Новым годом: предвкушение, вкус и послевкусие

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1 января 2022, 11:47 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Чувство предвкушения,​ вкуса и​ послевкусия всегда соревнуются в​ продолжительности своего существования. И все они хороши! Но побеждает всегда в продолжительности существования первое чувство - предвкушение. Это касается положительных ожиданий, в том числе и Нового года.​ Кстати, это одна из составляющих врождённой духовности человека.​

В случае отрицательных ожиданий жизни хотелось бы пожелать всем, чтобы эти чувства не соревновались в своей продолжительности, и появившись, мгновенно исчезали бы... Ведь продолжительное ожидание и предвкушение чего-либо отрицательного вредно для нервной системы и организма. Психотерапия и психоанализ негативного чувства предвкушения и ожидания​ проводить сравнительно проще, чем​ по отношению негативного чувства послевкусия, являющегося, порой, основанием душевных психотравм.​

Никогда не забывайте проходить обязательную Психотерапию предвкушением, вкусом и послевкусием Нового​ Года!​ Пусть она будет только полезной и позитивной!​

Можно эту психотерапию проходить почаще, а для этого, необходимо развивать свою способность предвкушения, вкуса и послевкусия не только к Новому году, но и к новому месяцу, неделе, дню, часу, минуте и даже секунде! Ловите только позитивные мгновения предвкушения, вкуса и послевкусия ценностей нашей жизни!​

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