Испытание-2021 пройдено: подводим итоги уходящего года

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 декабря 2021, 16:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: wall.alphacoders.com

Итак, друзья, год 2021-й подходит к концу. И приближается новый, пожалуй, самый многообещающий год – 2022-й, год Белого Тигра. Астрологи пророчат кардинальные перемены в жизни людей и начало нового Пути человечества. Эзотерики утверждают, что год 2022-й станет решающим во всей истории нашего мира. Другие же эксперты, напротив, не пророчат ничего положительного, и заявляют, что следующий год будет таким же, как и все предыдущие. Пандемия коронавируса может и не уйти, а проблемы – возрастут до предела. На самом деле, самое верное, что можно сказать, так это то, что человечество вообще не знает своего будущего. Сегодня мир есть, а завтра упадёт астероид и ничего вокруг не будет.

Из этого следует только один вывод – жить надо сегодняшним днём и благодарить Бога за каждый прожитый день. Так, например, жили многие Святые, и никто из них на своё бремя не жаловался. Прошедший 2021-й год, конечно же, был очень сложным. Многие возлагали надежду на уход пандемии и полное «растворение» коронавируса. Но ничего этого не случилось. Вирус продолжил распространяться по планете, мутировав во всякие новые формы, такие как «дельта» или менее опасный «омикрон». Факт наличия пандемии на нашей планете – всё ещё на лицо. Помимо всего прочего, весь остальной мир в буквальном смысле сдвинулся с места. Экономика бедных стран упала, по всей Европе прошли массовые протесты против ограничений, общество раскололось на «вакцинников» и «антивакцинников», общая эпидемиологическая обстановка ухудшилась. Ещё к концу года возникла напряжённость между НАТО и Россией, которая, по сути, приблизила мир к эпохе 60-х.

А ведь ещё в 2019 году все ждали пришествия нового десятилетия, на которое так же возлагались большие надежды. Все строили планы, о чём-то размышляли и спорили. Думали, как же оно будет дальше. Никто не ожидал того, что пришло. Поэтому снова стоит сказать, что самый лучший выход во всей этой ситуации – это каждый день говорить «спасибо». Просто «спасибо» за то, что жив, за то, что есть крыша над головой и есть необходимые средства, за то, что все родные рядом целы и невредимы. За то, что в конце концов сохранился рассудок. За это тоже стоит сказать огромное спасибо. Благодарить надо за каждый прожитый день, и это вовсе не старческие предрассудки. Это и есть та самая жизнь. А в чём, собственно говоря, смысл жизни человека? Как раз в том, что он живёт. В этом и есть весь смысл. В самой жизни. И не надо углубляться ни в какие древние философии.

Поэтому всем людям на планете стоит сейчас пожелать лишь одного – ценить каждый момент своей жизни, даже самый незначительный и молниеносный. Ценить каждый день в прямом смысле этого слова. И конечно, быть рядом со своими близкими, помогать им и поддерживать их во всём. С наступающим Новым 2022 годом! Пусть даже, несмотря на все трудности, следующий год станет хоть немножечко легче и светлее, чем все предыдущие!

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости