Политолог Сергей Марков: обозначил​ два варианта​ ​ развития отношений России и США в наступающем году

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 декабря 2021, 14:12 Источник: Сергей Марков - политолог

1. Предновогодние переговоры Путина и Байдена были очень необычные тем, что они состоялись именно по инициативе Путина. Почти во всех остальных случаях Кремль подчеркивает, что переговоры состоялись по инициативе другой стороны. Дескать, смотрите, никакой изоляции России нет, а мировые лидеры добиваются возможности поговорить с лидером России. А в этом случае, наоборот, Москва подчеркивала, что это ее инициатива. И тогда у всех возникает вопрос — так в чем же инициатива? И этот важнейший вопрос пока остается без ответа. Из комментариев Белого Дома и Кремля это не ясно.

2. Сам разговор был очень жесткий. Лидеры обменялись угрозами. Байден пригрозил России мощными санкциями всего объединенного Запада, если как-то не так Россия будет себя вести в отношении Украины. А Путин пригрозил всему Западу, что в случае мощных санкций из-за Украины Россия может полностью разорвать все отношения с Западом.

3. Байден заверил Путина, что США не планируют размещать ударные системы вооружений на территории Украины. Но в том то и проблема, что теперь Москва совершенно не верит ни США ни Европе. И требует не заверений, не обещаний, а реальных гарантий.

4. А каковы могут быть гарантии безопасности для России с территории Украины? Договор о невступлении в НАТО? Да и без официального вступления в НАТО будут делать АнтиРоссию, как делают сейчас. Только одна есть гарантия — ликвидация режима внешнего управления, который силовым образом превращает Украину в АнтиРоссию. Но ликвидировать такой режим для Запада совершенно невозможно. И потому, что Запад умеет только наступать. А уступает только силе. И потому, что после ликвидации нынешнего киевского режима с неизбежностью будет снята информационная блокада и наружу выйдет яркая правда о преступлениях этого режима в 2014 и 2015 годах. Преступлениях, которые потрясут. И за которые главную ответственность несут США и ЕС.

5. А если США и ЕС не готовы дать реальных гарантий безопасности России, то вариантов переговоров может быть только два.

Первый вариант. Запад опять обманет Россию. Пообещает, а потом не выполнит.

Второй вариант. Россия не захочет быть опять обманутой, переговоры найдут в тупик и Россия начнет сама обеспечивать свою безопасность силовым образом. Если Россия решится перейти в новую реальность в новом году.

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