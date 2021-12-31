Аналитик Драган рассказал почему омикрон может быть для детей опаснее других штаммов

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31 декабря 2021, 10:56 Источник: Александр Драган - аналитик открытых данных

Фото: depositphotos.com

В США — рекорды детских госпитализаций.



В Англии — рекорды.



Во Франции — рекорды.



Ранее в ЮАР — рекорды.



Особенно нехорошо эти рекорды выглядят на фоне последних исследований, которые показывают, что в среднем по популяции риск госпитализации с омикроном от 40 до 50% ниже по сравнению с дельтой. Я подробно рассказывал про английское исследование и про канадское.



Теперь необходим разговор про детей и про то, что омикрон и его неконтролируемое распространение значит для них. В той точке, где мы сейчас находимся, кажется, что ничего хорошего.



Начнём с США.



«Не страшнее гриппа».

Уже дельта-волна в США привела к рекордному количеству детских госпитализаций и смертей, связанных с ковидом. Только с июля в США от ковида и коронавирусных пневмоний умерло 935 детей — больше, чем за весь предшествующий период с начала эпидемии. Только от ковида (с диагнозом U07.1 в причинах смерти) с июля умерло 717 детей — это за 6 неполных месяцев. И почти столько же умерло за 16 предшествующих месяцев — с марта 2020 по июль 2021.



Для сравнения: от гриппа, по данным CDC, с 2004 по 2019 годы умирало в среднем по 126 детей в год. Во время пандемии H1N1, с апреля 2009 по сентябрь 2010, CDC зарегистрировал 358 случаев детских смертей от гриппа (288 — в 2009 году):



Вместе с тем, сам CDC признаёт, что фактически от гриппа в США умирает больше детей — не всех удаётся учесть. Реальное число детских смертей CDC оценивает в разные сезоны от 2 до 3 раз выше зарегистрированного. И даже с этой поправкой ковид для детей в несколько раз опасней гриппа (кроме того, в случае ковида также есть недоучёт).



Особенно актуально это стало с приходом дельты, которая привела к резкому росту заболеваемости и госпитализаций — и, как я уже писал, смертей.



Почему омикрон для детей может оказаться опасней прошлых вариантов?

Как себя проявит омикрон — вопрос пока открытый. Но есть основания полагать, что из-за лучшей репликации в бронхах он способен приводить к бронхиолитам — тяжёлому осложнению среди маленьких детей, при котором происходит закупорка бронхиол.



Так, недавнее гонконгское исследование показало ex vivo, что в лёгких омикрон размножается в 10 раз медленней по сравнению с диким вирусом (что, как утверждают авторы, может объяснять его более лёгкое течение). Однако в бронхах омикрон размножается в 70 раз быстрее по сравнению с дельтой и уханьцем — и это может объяснить его повышенную инфекционность. А ещё это может указывать на повышенный риск бронхиолитов у маленьких детей:





Новости из ЮАР: бронхиолиты и повышенный риск госпитализации.

И есть нехорошие звоночки из ЮАР. Так, одно из первых местных исследований показало, что две основные причины госпитализации детей с омикроном — это бронхиолиты и пневмонии, которые часто сопровождались рвотой, диареей и обезвоживанием.







Одна из неприятных особенностей волны омикрона в южноафриканской провинции Гаутенг — это серьёзный рост госпитализаций среди детей, среди которых 25-30% попадало в больницу с тяжёлым течением, а в округе Тшване, первом эпицентре вспышки, 10% госпитализаций приходилось на детей до 2 лет. То же исследование, на которое я ссылаюсь выше, дало предварительные оценки, что для детей и подростков риск госпитализации — на 20% выше по сравнению с диким вирусом.







К этому исследованию и конкретно к этим оценкам есть много вопросов. Однако к таким же выводам пришло ещё одно исследование из ЮАР.



Так, недавно там вышел препринт (небесспорный, но любопытный) с попытками оценить тяжесть омикрона по сравнению с дельтой — об этом исследовании я ещё расскажу отдельно. Сейчас нас интересует другое: помимо прочего, там приведены риски госпитализации для разных возрастных групп. И для детей младше 5 лет риск оказался значительно выше, чем для всех остальных возрастных групп — в разы выше, чем даже для 60+.



Так, по сравнению с референсной группой (19-24) дети до 5 лет попадали в больницу в 9,3 раза чаще. По сравнению с пожилыми — в 3 раза чаще.

Причины здесь могут быть разные. Это может быть связано с меньшей иммунной прослойкой среди маленьких детей (а среди пожилых в ЮАР полностью привито 59%). Это могут быть и госпитализации «на всякий случай» (впрочем, южноафриканская статистика это опровергает — согласно отчётам из ЮАР, до 30% детей госпитализировали в тяжёлом состоянии). А может быть связано и с большей биологической опасностью омикрона для детей.



К слову, ранее бронхиолиты за коронавирусом не наблюдались.



С началом эпидемии коронавируса частота бронхиолитов резко упала во всех странах (см. итальянское исследование, французское или бельгийское), во многом из-за нефармацевтических мер и меньшей циркуляции RSV, основной причины бронхиолиотов. Например, график для одной из парижских педиатрических больниц.







Сам по себе ковид к бронхиолитам приводил крайне редко. И поэтому новости из ЮАР — и о детских госпитализациях, и о течении болезни среди детей, и о бронхиолитах, — выглядят нехорошо.



Что именно становится причиной рекордных детских госпитализаций с ковидом в США прямо сейчас и правда ли выросла частота бронхиолитов — пока неизвестно. Но темпы роста очень тревожные.



Новости из США: вертикальный взлёт.

Новые госпитализации в линейном масштабе я уже показывал, а ниже — рост госпитализаций в логарифмическом масштабе (беру 7-дневное скользящее среднее; весь датасет здесь):



• Новые госпитализации растут с ускорением. На конец декабря: за неделю +101%, за две недели +215%.



• Скользящее среднее за неделю выросло в 1,8 раза, за две недели — в 2,5 раза.



• Скорость роста сейчас в полтора раза выше, чем максимальная скорость в июле, когда в США пришла дельта. Но если тогда база была низкая и рост начинался с годовых минимумов, то сейчас рост начался с высоты в 50-60% от пика дельты.



• Число новых госпитализаций уже в 1,91 раза превысило максимум дельта-волны. А рост только ускоряется.



Коечный фонд также быстро заполняется. За неделю число занятых коек выросло на 75% по всей стране, за две недели — на 129%.





Как и в случае с новыми госпитализациями, койки заполняются в полтора раза быстрее, чем во время летней дельта-волны.



При этом выше всего доля госпитализаций среди детей до 5 лет. Это может быть связано как с большей тяжестью болезни среди маленьких детей, так и с тем, что они слишком малы для вакцинации.







Стоит помнить, что сейчас мы замеряем среднее по больнице — от штата к штату ситуация может значительно отличаться в зависимости от эпидемиологической обстановки и от доли омикрона. Рост происходит неравномерно по всей стране — и штаты, где ситуация спокойная, будут сглаживать общий рост. Несколько примеров.



Например, в штате Айова, где на омикрон, по последним данным, приходилось около 28% случаев, с детскими госпитализациями всё относительно спокойно.





Аналогично и в маленьком штате Нью-Гэмпшир с единичными госпитализациями — на омикрон, по последним оценкам, приходилось около 45%.







А вот, для сравнения, Нью-Йорк, где омикрон доминирует с середины декабря. Детские госпитализации выросли в 4,5 раза за две недели.







Или соседний с ним штат Нью-Джерси, где омикрон также доминирует с середины месяца. Рост детских госпитализаций — в 5,5 раза за те же две недели.







А вот пример из штата Теннесси, где омикрон также уже доминирует.



Стоит отметить, что доля детей среди всех госпитализированных в США невысока — среди 90 тысяч занятых коек приходится 2 тысячи детских (2,2%). Вместе с тем, доля детей в структуре госпитализаций постоянно растёт. Сейчас 2,2%, в начале сентября, на пике дельта-волны, дети составляли 1,9% от всех госпитализированных, а год назад, на пике альфа-волны — всего 0,9%.

Свидетельства с мест, как водится, пока противоречивы. Одни врачи отмечают, что даже у госпитализированных детей течение легче, чем было при дельте. Другие рассказывают о серьёзных симптомах: о дыхательной недостаточности, низкой сатурации, одышке, высокой температуре и обезвоживании. Среди детей в возрасте от 6 до 11 лет, госпитализированных в Нью-Йорке с 5 по 28 декабря, ни один не прошёл полный курс вакцинации. Попадают ли в больницы привитые подростки — история умалчивает.



Хотя пока неизвестно, отличается ли тяжесть болезни при омикроне у детей, все сходятся на одном: его чрезвычайная заразность — один из ключевых факторов, которые увеличивают количество госпитализаций. И это то, о чём я неоднократно писал на протяжении последнего месяца: повышенная заразность намного опасней, чем повышенная летальность. Если распространяется менее опасный, но куда более заразный вирус, это может привести к перегрузке здравоохранения (и не только здравоохранения, как мы наблюдаем на примере Нью-Йорка), волне госпитализаций и, вероятно, смертей.



Новости из Европы: нехорошие рекорды.

Детские госпитализации быстро растут не только в США. То же происходит во Франции (ниже график для 0-9 лет).







И это не госпитализации «на всякий случай» и не случайно обнаруженный коронавирус у госпитализированных по другим причинам детей. К сожалению, число детей с ковидом в реанимациях и палатах интенсивной терапии также растёт и уже превысило максимумы с начала эпидемии.







Нехорошие рекорды бьёт и Англия. Быстрый рост госпитализаций начался в середине декабря, и только за неделю 21−28 декабря в больницы попал 621 ребёнок — на 60% больше, чем за неделю до этого, и в 1,7−2,2 раза больше по сравнению с пиками прошлых волн.







55−60% детей, которые попадают в больницы в Англии — это дети до 5 лет.



Только 28 декабря было госпитализировано рекордное количество детей — 145. Темпы госпитализации детей сейчас втрое быстрее, чем на пике альфа-волны прошлой зимы.



Нехороший рост, нехорошие тенденции. Хочется верить, что такое число детских госпитализаций не обернётся сопоставимым ростом ковидной детской смертности (омикрон же добрее и мягче, как мы помним). Хочется надеяться, что омикрон куда реже по сравнению с другими вариантами даёт постковид — и такая заболеваемость не выльется в инвалидизацию сотен тысяч и миллионов детей и взрослых по всему миру. Хочется думать, что омикрон и правда окажется сродни стремительной вспышке неприятной простуды, пусть и лихо укладывающей в больницы (впрочем, как говорит оксфордский профессор, люди и проводят-то в больницах не более трёх дней).



Обо всём этом мы узнаем уже скоро — в том числе, увы, и на своём личном примере.

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