Глобальная долларовая демократия. Часть первая. Трясина долларового изобилия

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 декабря 2021, 23:29 Валентин Мач

Фото: depositphotos.com

«Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Ненужно золота ему,

Когда простой продукт имеет».



А.С. Пушкин

Золото, может быть, и не надо, а вот доллары подавай всем. Казалось бы, всего лишь бумага, но за нее и золото отдают. Да что там золото, отдают свои души и даже чужие жизни. Всеобщий нездоровый интерес к долларам объясняется тем, что они оказались в свое время наиболее распространенным платежным средством в международной торговле, превратившись постепенно в ведущую мировую валюту. Затем они оказались наиболее надежным и удобным средством накопления для других стран и их населения.

Одновременно с повсеместным распространением долларов каким-то, пока еще совершенно непостижимым образом возникли все необходимые условия для того, чтобы американское казначейство могло безнаказанно осуществлять, не без ведома и одобрения правительства Соединенных Штатов Америки, избыточную долларовую эмиссию. Вот таким, самым недобросовестным, если не сказать преступным, образом используется некогда возникшее и укрепившееся со временем доверие к доллару во всем мире. Вследствие отсутствия какого-либо контроля со стороны остального мирового сообщества за производством долларов значительная часть внешних государственных расходов Соединенных Штатов на приобретение энергоносителей, прежде всего, а также многого чего другого, уже затем, равняется расходам необходимым для изготовления соответствующего количества долларовых банкнот. Таковыми ничтожными их расходами являются, в первую очередь, так называемые нефтедоллары, которыми Америка в переизбытке накачала нефтедобывающие арабские страны. Вот так просто, всего лишь, за здорово живешь, она покупает все и всех в этом мире.



В сложившейся обстановке полной вседозволенности Америке не нужны никакие инвестиции и внешние заимствования, так как она всегда нарисует для себя, любимой, столько долларов, сколько ей потребуется. Только для того, чтобы скрыть от остального мирового сообщества паразитическую сущность своей финансовой деятельности, она изображает привлечение инвесторов, инвестиции которых идут в отстой, и осуществление внешних государственных заимствований посредством распространения в других странах так называемых ценных бумаг американского казначейства, которые размещаются на мировом финансовом рынке с целью продажи и последующей выплатой приобретателям определенных годовых процентов. Спрашивается, зачем Соединенным Штатам нужна эта, в высшей степени странная и совершенно бессмысленная на первый взгляд затея? Принято считать, что таким образом они осуществляют внешние государственные заимствования необходимые для дальнейшего, более значительного, якобы, развития своей экономики. В большей мере продажа ценных бумаг американского казначейства походит на то, что Соединенные Штаты по понятной, пока еще, им одним причине оформляют задним числом очень дешевый долгосрочный, а то и бессрочный, совершенно не нужный им кредит. Ведь на вырученные доллары они уже приобрели ранее в других странах все то, что им было необходимо.Настолько загадочная манипуляция со своими денежными знаками осуществляется американским казначейством для того, чтобы несколько сократить видимую часть мировой долларовой массы.



Одновременно принудительно образуется внешний государственный долг Соединенных Штатов, так как никаких других долгов у страны, бесконтрольно производящей ведущую мировую валюту, не может быть в принципе. В свою очередь, этот принудительный долг необходим для того, чтобы между другими странами не возникали никакие, нежелательные для США пересуды. Вместе с тем он позволяет им, до поры до времени, делать вид, что никаких других долговых обязательств перед другими странами у них нет и быть не может. То есть, целенаправленная недобросовестная, мягко говоря, деятельность американского казначейства в области денежного обращения имела своим следствием образование глобальной долларовой пирамиды, за которую Америке еще предстоит держать ответ перед другими странами.



Для того, чтобы выяснить, каким-таким образом Соединенные Штаты Америки смогли наиболее удобно расположиться в мировом сообществе, необходимо вернуться ко времени появления в качестве средства товарообмена первых бумажных денежных знаков, повсеместно встреченных с недоверием со стороны участников товарно-денежных отношений. В России, например, крупные платежи достаточно продолжительное время подсчитывали следующим образом: столько-то рублей золотом, столько-то – серебром, а столько-то – ассигнациями. Однако со временем, не имеющие никакого собственного реального содержания, бумажные денежные знаки утвердились в качестве надежного платежного средства, полностью вытеснив золотые и серебряные, тем более, что находившиеся в свободном обращении золото и серебро стали быстро оседать в государственных и банковских хранилищах, а также незаметно растекаться по кубышкам населения. Решающим условием при этом оказалась обеспеченная законодательно и технически невозможность неконтролируемого производства бумажных денежных знаков. Общую благостную картину несколько омрачают фальшивомонетчики, которые, надо сказать, были во все времена. Однако своевременно принимаемые в отношении их противозаконных действий ответные и превентивные меры не позволяют им оказать сколь-нибудь заметное разрушительное воздействие на состояние сложившейся денежной системы каждой страны в целом. На этом держалась и держится в настоящее время внутренняя торговля во всех странах.



С торговлей международной все обстояло и обстоит намного сложнее, так как, пока еще, не существует никакой возможности использовать единые и равноценные для всех ее участников бумажные денежные знаки. С целью создания необходимых условий для ее продолжения многие страны назначили золотое содержание своим денежным единицам. В результате такого решения и заключения соответствующего соглашения международная торговля успешно продолжалась, опираясь на так называемый золотой паритет, а также на авторитет денежных единиц отдельных стран, который оказался на то время наиболее высоким у доллара. Золотой паритет позволял производить эквивалентные товарообмены, препятствуя одновременно одностороннему перепроизводству бумажных денежных знаков, так как при обнаружении малейших признаков избыточного их производства в действиях одной страны, другие страны немедленно разобрали бы ее золотой запас, что, чуть было, не произошло с золотом Соединенных Штатов Америки.



Вместе с тем золотой паритет оказался с некоторого времени значительным препятствием для дальнейшего развития международной торговли, так как не позволял своевременно увеличивать оборотную денежную массу в соответствии с требованиями возрастающих объемов мирового товарооборота. Снижение золотого содержания своей денежной единицы отдельной страной было недопустимым. Пропорциональное снижение золотого содержания своих денежных единиц всеми странами одновременно было невозможным по причине отсутствия соответствующей договоренности. Поэтому дальнейшие события в международной торговле развивались следующим самопроизвольным образом.



Несмотря на существовавшее препятствие для одностороннего перепроизводства бумажных денежных знаков в виде золотого паритета, можно с достаточной для того уверенностью утверждать о том, что Соединенные Штаты уже тогда, еще задолго до его отмены, исподволь занимались этим, в высшей степени неблаговидным делом. Шарль де Голь, тогдашний президент Франции, своевременно понял грабительскую суть финансовой деятельности американского казначейства и таки вытряхнул из Соединенных Штатов 1200 тонн золота в обмен на соответствующее количество долларовых банкнот, которых оказалось достаточного для того, чтобы загрузить ими целый корабль. Можно предположить, что готовившийся после этого события импичмент Ричарду Никсону, тогдашнему президенту Соединенных Штатов Америки, был обусловлен тем, что американские лавочники не смогли простить ему упущенное золото, а не уотергейтским скандалом.



Получив хороший урок, Соединенные Штаты объявили 15 августа 1971 года об односторонней полной отмене золотого обеспечения доллара. Тем самым они закрыли так называемое «золотое окно» и погасили в зародыше, вспыхнувшие было, радужные надежды некоторых других стран. В результате возникшей цепной реакции бумажные денежные знаки повсеместно потеряли свое золотое обеспечение и, не получив взамен никакой другой опоры, превратились в простую бумагу. Вся международная торговля опиралась в дальнейшем только лишь на сложившийся ранее авторитет денежных единиц отдельных стран, который, несмотря ни на что, снова оказался наиболее высоким у доллара, неизменно находившегося в числе других общепризнанных мировых валют. Среди них он пребывает и в настоящее время в качестве самой общепризнанной, изловчившись стараниями американских лавочников превратиться в ведущую мировую валюту.



Одновременно с отменой золотого паритета положение доллара значительно изменилось. Используемый в процессе внутренней торговли в Соединенных Штатах, он остается деньгами в полном смысле этого понятия, так как является единой и равноценной для всех ее участников денежной единицей. В торговле международной положение доллара оказалось неоднозначным. Другие страны считают его деньгами, так как в торговых отношениях между ними он представляется им единой и равноценной для всех них денежной единицей. В торговых отношениях между Соединенными Штатами и другими странами доллар представляет собой нечто такое, чего раньше нигде и никогда не наблюдалось.



Разве может в отдельно взятой стране отдельно взятый участник товарно-денежных отношений получить возможность бесконтрольного производства предназначенных для общего пользования денежных знаков? А вот в отдельно взятом мировом сообществе отдельно взятый участник международной торговли в лице Соединенных Штатов получил возможность бесконтрольного производства ведущей мировой валюты, что и позволило американским лавочникам сторицей отыграться за упущенное некогда золото. Не остается ничего другого, как только признать, что все, принадлежащие другим странам доллары представляют собой долговые обязательства Соединенных Штатов Америки за полученные ранее природные ресурсы и результаты производственной деятельности.



Известны случаи продажи и перепродажи чужих долговых обязательств в виде векселей и соответствующих расписок, которые значительно теряли в цене с каждым очередным таким действием, чего нельзя сказать в отношении ценных бумаг американского казначейства, хотя уже существуют так называемые токсичные долларовые активы. Для того, чтобы превратить свои огромные долговые обязательства в виде не имеющих никакого собственного реального содержания долларов в самостоятельную ценность, надо было очень постараться. Остается только признать, что каким-то непостижимым образом американские лавочники в этом отношении изрядно преуспели.



Нет бы, собраться своевременно мировому сообществу для обсуждения и заключения нового соглашения о международной торговле, более соответствующего условиям, возникшим после отмены золотого паритета. Наиболее предпочтительным в этом отношении выглядит образование общей денежной системы, основанной на единых и равноценных для всех участников международной торговли бумажных денежных знаках. Однако оно было совершенно ни к чему главному участнику всех предыдущих соглашений, которым являлись Соединенные Штаты, быстро нащупавшие образовавшееся золотое дно, позволявшее им в наиболее полной мере удовлетворить свой, еще только разыгравшийся аппетит. Другие страны проявили полную безответственность, проигнорировав необходимость соблюдения решающего условия, позволяющего безопасно использовать в процессе международной торговли не имеющие никакого собственного реального содержания, бумажные денежные знаки.



Убедившись в том, что у них полностью развязаны руки, Соединенные Штаты продолжили перепроизводство долларов в более значительных масштабах. При этом они производят и поставляют другим странам необходимые для дальнейшего непрерывного развития международной торговли дополнительные доллары, приобретая там всего лишь за стоимость их производства полноценные природные ресурсы и результаты производственной деятельности. Более того, Соединенные Штаты производят и тратят долларов намного больше того количества, которое необходимо для своевременного удовлетворения требований непрерывно возрастающих объемов мирового товарооборота. Свидетельством тому является существование не участвующих в международной торговле значительных долларовых осадков. Одним из них является долларовая составляющая стратегических золотовалютных резервов других стран, другим – долларовая наличность, находящаяся на руках их населения, вложенная «под матрасы» или «в банки». К таким осадкам следует отнести совокупную стоимость ценных бумаг американского казначейства, а также некоторые другие устойчивые и не очень осадочные сосредоточения наличных и безналичных долларов.



Если к совокупной массе долларовых осадков добавить находящиеся в свободном обращении наличную и безналичную мировые долларовые массы, то в результате получится самая настоящая астрономическая величина. Из этого невообразимого количества долларов ни один ломаный цент не обеспечен даже ржавым железом Ржавого Пояса Америки. То есть, в течение весьма продолжительного времени Соединенные Штаты целенаправленно очень много чего покупают в других странах и одновременно очень мало чего им продают, умело скрывая огромное превосходство импорта над экспортом за счет того, что в основной своей части импорт осуществляется по линии внешних государственных расходов. Вместе с тем усиленно распространяется басня о том, что 60% ВВП Америки идет на внутреннее потребление. В действительности ей больше нечего предложить другим странам, поэтому львиная доля этих самых 60% ВВП состоит из долларов.



Где же было выиграть мирное соревнование с Соединенными Штатами Америки Советскому Союзу, партийное руководство и советское правительство которого, намереваясь «Догнать и перегнать Америку!», самым добросовестным образом выжимали из советских трудящихся все, что только было возможно. В ответ на бессмысленные героические трудовые усилия советского народа руководство американского казначейства, гаденько этак ухмыляясь, всего лишь несколько увеличивало интенсивность производства долларовых банкнот.



А теперь вернемся к образовавшимся с течением времени многочисленным залежам и россыпям наличных и безналичных долларов. Пытаясь мысленно обозреть их все одновременно, приходишь к пониманию того, что установить все те места, в которых успело нагадить американское казначейство, в настоящее время уже не сможет никто. Сегодня является очевидным для многих, если не для всех, что США не справляются с обслуживанием даже своего официального внешнего государственного долга. Не приходится даже говорить об исполнении ими своих долговых обязательств перед другими странами в виде принадлежащих каждой из них ничем не обеспеченных долларов. Однако, за исключением отдельных разоблачений со стороны, все те, которые обязаны об этом знать, упорно молчат, так как нынешняя мировая финансовая система держится на страхе, внушаемом предполагаемыми ужасами предстоящего Апокалипсиса в случае самопроизвольного обрушения глобальной долларовой пирамиды.



Огромная мировая долларовая масса и ценные бумаги американского казначейства уже давно превратились в зловонные отбросы нечистоплотной финансовой деятельности Федеральной Резервной Системы Соединенных Штатов Америки по причине прогрессирующего производства избыточных долларов, значительную часть которых сейчас даже печатать не требуется, так как вполне достаточно обозначить их в электронном виде. В соответствии с некоторыми источниками за последние 10 лет американское казначейство произвело столько долларов, сколько их было произведено в течение предыдущих 150-ти лет, удвоив тем самым за это время общее их количество. Остановиться Соединенные Штаты уже не смогут. Достигнутое с помощью практически бесплатных природных ресурсов и результатов производственной деятельности других стран положение мировой сверхдержавы вынуждает их производить все больше долларов для того, чтобы постоянно поддерживать свои внешние и внутренние государственные расходы на очень высоком уровне, нисколько не соответствующем ее собственным экономическим возможностям. Никакой другой возможности для дальнейшего сохранения Америкой своего господствующего положения в мире не существует. Более того, она уже находится в безвыходном положении, так как безоглядная раздача долговых обязательств в виде фальшивых долларов вот-вот себя исчерпает. Так что, самопроизвольное обрушение глобальной долларовой пирамиды уже не за горами.



Давным-давно назрела необходимость признать другим странам, что принадлежащие каждой из них наличные и безналичные доллары, а не только ценные бумаги американского казначейства, являются неотъемлемыми составными частями действительного внешнего государственного долга Соединенных Штатов Америки, и выдвинуть им в этой связи самые жесткие требования. Если они будут не согласны с таким определением размера своей внешней задолженности, то тогда им придется признать, что все, принадлежащие другим странам наличные и безналичные доллары являются фальшивыми, а сами они оказываются государством-фальшивомонетчиком. В любом случае, независимо от сделанного или несделанного Соединенными Штатами выбора, другие страны должны признать, что принадлежащие им наличные и безналичные доллары представляют собой свидетельство безвозвратной потери соответствующего количества природных ресурсов и результатов производственной деятельности. Несмотря на невозможность установить полный состав совершенного американским правительством преступления, у остального мирового сообщества имеются достаточно веские основания для создания специального международного трибунала.



Неотвратимость самопроизвольного обрушения глобальной долларовой пирамиды, настоятельная необходимость незамедлительного прекращения ограбления других стран посредством распространения не подтвержденных государственных долговых обязательств в виде фальшивых долларов требуют от остального мирового сообщества использовать в отношении Соединенных Штатов Америки самые жесткие меры. Первоочередной и наиболее действенной из них является принудительное обнуление покупательной способности доллара. Для этого необходимо и достаточно повсеместно прекратить продажи за доллары чего бы то ни было. Последующий тотчас за исполнением этой меры дефолт Соединенных Штатов особо беспокоить другие страны не должен. Сама Америка только радуется, наводняя их продолжительное время фальшивыми долларами. Никакой другой альтернативы предстоящему в скором времени самопроизвольному обрушению глобальной долларовой пирамиды и последующему за ним Апокалипсису не существует. Можно нисколько не сомневаться в том, что Америка согласится на любую цену за то, чтобы выйти сухой из болотной трясины, образованной обильно водоточащими долларами, но только в том случае, если плату за этот выход американские лавочники смогут переложить на другие страны. Предполагаемые многими экспертами действия США, направленные на то, чтобы выкарабкаться из гиблой трясины долларового изобилия, заключаются в принудительном частичном, а то и полном обнулении мировой долларовой массы. Такие односторонние действия Соединенных Штатов будут означать для других стран и их населения самое настоящее кидалово.



Не совсем правильно, однако, рассматривать мировое сообщество таким образом, как будто оно состоит только из Америки и других стран. Поэтому только те страны, денежные единицы которых относятся к конвертируемым мировым валютам, будем называть другими. Само собой разумеется, что все сказанное в отношении доллара является справедливым в соответствующей мере и в отношении каждой конвертируемой мировой валюты. Все остальные страны, денежные единицы которых ломаного гроша не стоят на мировом финансовом рынке, будем называть третьими. Представляется очевидным, что совокупность населения США и других стран как раз и составляет тот самый, «золотой миллиард» человечества. Процветает и благоденствует он только за счет бедных третьих стран, отдающих свои природные ресурсы и результаты своей производственной деятельности за неподтвержденные долговые обязательства Соединенных Штатов и других стран в виде фальшивых, хотя и конвертируемых денежных знаков. Оказывается, что экономические отношения между странами в целом полностью соответствуют человеческим – богатые богатеют, а бедные беднеют. На фоне этого целенаправленно и злонамеренно образованного экономического неравенства очень четко прорисовывается лживость велеречивых рассуждений западных гуманистов о демократии и общечеловеческих ценностях. И самым настоящим издевательством над народами, подвергающихся постоянному ограблению, третьих стран выглядит самодовольная демонстрация достижений американского паразитического образа жизни.



Для того, чтобы признать необходимость принудительного обрушения глобальной долларовой пирамиды и обнуления конвертируемых мировых валют, необходимо согласиться с тем, что принадлежащие каждой третьей стране и не только наличные и безналичные доллары, ценные бумаги американского казначейства, а также конвертируемые мировые валюты представляют собой свидетельство безвозвратной потери соответствующего количества природных ресурсов и результатов производственной деятельности. В любом случае самопроизвольное обрушение глобальной долларовой пирамиды и обнуление конвертируемых мировых валют обойдется мировому сообществу намного дороже обрушения принудительного.



Таким образом, для предотвращения грядущего Апокалипсиса в случае самопроизвольного обрушения глобальной долларовой пирамиды и обнуления конвертируемых мировых валют, спешите согласиться с очевидным, господа, а пуще того, успейте договориться!

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