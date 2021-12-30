Фансигары: древнее зло Индии

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 декабря 2021, 20:50 Александр Крохмаль, Журналист

Откуда взялись легенды о всяких некромантах, колдунах и хаосопоклонниках?

Естественно, всё это было чем-то обосновано. Любое фэнтези, как известно, не может существовать без реальных исторических источников. В Средневековой Индии существовала целая группировка сатанинских приспешников, посвятивших свою жизнь служению Кали, богине смерти, хаоса и разрушения. Они изображали её как жуткое синекожее существо с четырьмя руками, которое в одной из своих конечностей держало отрубленную голову. Кали – это смерть и тьма, и ничего более. Но хаосопоклонники воспевали её, как свою покровительницу. Существовало множество разных сект, поклоняющихся тёмной богине. В основном они базировались на территориях будущей Индии и Пакистана. Их название было очень простое – фансигары или душители. Также они известны, как Тхуги, ярые ненавистники привычного индуизма, христианства и ислама.

Как именно возникли секты Кали, никто не знает. Скорее всего, они происходят со времён оных. Впрочем, именно тогда, за тысячелетия до нашей эры, в Древнем Египте возник свой культ хаосопоклонников, известный как Культ Сета. Впоследствии, люди, поклоняющиеся змеееподобному богу, станут известны как сатанисты. (Сет – это и есть дьявол в иудейской мифологии, отсюда и наименование – Сатана). В Индии существовали аналогичные культы, и в своё время они были очень распространены. Шиваиты и те, кто поклонялись светлым богам, например Брахме или Вишну, всячески боролись с фансигарами. Историками не было зафиксировано ни одного государства, где поклонение Кали стало бы официальной религией. Обычно эти сектанты терпели крах, когда пытались захватить где-нибудь контроль над властью. Но зато в правящие слои или в группы вайшьи (торговцев) они проникали.

Серьёзные нападения фансигар стали фиксироваться с 12 века нашей эры. Тогда они орудовали в центральной части Индии и грабили караваны. Обычно эти сектанты пользовались специальными опознавательными знаками и собственным языком (шифром). Убийства происходили довольно жуткие. Фансигары от того и прослыли, как душители, из-за того, что предпочитали душить своих жертв с помощью шарфов и верёвок. Бывало, что убивали более жутким способом – вырывали сердца или внутренности. Убиенных закапывали с помощью ритуальных кирко-мотыг или сбрасывали в колодцы. Песнопения и танцы были естественны во время таких ритуальных убийств. Громкими песнями они призывали свою зловещую богиню и славили её чёрное имя. Особенную активность фансигары проявили уже во времена пришествия англичан. До этого, с ними отчаянно боролись как индийские раджи, так и представители династии Тимуридов. Но культисты всё равно сохраняли свои сообщества.

Во времена вторжения англичан, фансигары усилили свою деятельность. Их агенты часто проникали во властные элементы. Они с особенной страстью охотились на британцев, так как считали их опасными чужеземцами. Некоторые из индийцев охотно принимали приглашения фансигар вступить в их организации, якобы для «освободительной борьбы». На деле же культисты желали принести очередные жертвы для своей тёмной богини. В случае их победы, в Индии настали бы жестокие времена. Англичане потратили 30 лет для борьбы с культами фансигар. С 1831 до 1837 года было поймано более 3000 сектантов. Из них 466 человек повесили, 483-м – наказание смягчили, а всех остальных отправили на каторгу. Считается, что британцы полностью покончили с культом фансигар. Однако некоторые секты всё же уцелели и продолжили свою деятельность. Полицейские Индии и местные духовники до сих пор борются с поклонниками Кали.

Поговаривают, что культы могли сохраниться на территории индийских тюрем. В тюрьмах этой страны всегда было несладко. Никакой демократии и свободы, лишь одни суровые законы выживания. Но и здесь, надзиратели часто следят за ситуацией. Повезло, что в Индии представители духовенства всё ещё обращают внимание на появление всяких «тёмных сект» и призывают с ними бороться. Иначе это могло бы привести к массовому распространению мракопоклонников по стране. И этот недуг мог бы стать куда более жутким, чем даже нынешний «ковид». Индия до сих пор остаётся очень проблемной страной; государством с низким уровнем жизни. Такие страны представляют своеобразный «лакомый кусочек» для всяких сект, которые желают доминировать в обществе. Поэтому стоит надеяться, что в будущем индийское правительство полностью переосмыслит свою политическую стратегию и покончит с массовым явлением нищеты. В противном случае шансы на восстановление фансигарских культов только удвоятся.

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