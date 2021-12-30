Руководство МГУ явно не осознавало, чем обернётся принятие в ВУЗ юной Алисы

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30 декабря 2021, 13:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: Youtube; студентка МГУ Алиса Теплякова

Феномен Алисы Тепляковой действительно поражает воображение. Девочке всего 9 лет. Она никогда ещё в жизни не ходила в школу, не училась вместе с ребятами в одном классе, не познавали те самые детские радости, свойственные обычным школьникам, или же трудности. Алиса – словно бы, не является представительницей людского рода. Её воспринимают, как нечто более совершенное и уникальное. Она – старшая дочь в пресловутой семье Тепляковых. Братьев и сестёр у неё слишком много, но она уже давно превзошла их всех. В 7 лет Алиса получила аттестат об окончании девяти классов школы. Она успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Всё случилось в московской школе №626. В Реестре рекордов РФ она отмечена, как самая юная школьница, освоившая 11-классную программу.



В 2021 году Алиса Теплякова стала студенткой психологического факультета МГУ. И что самое удивительное, ректорат полностью одобрил её участие в жизни ВУЗа. На бюджет она, конечно, не прошла, но с успехом поступила на платное отделение. Но что-то всегда в этой истории смущало экспертов. Аналитики тщательно изучали жизнь юной Алисы. Уже давно известно, что девочка живёт в однокомнатной квартире вместе с папой, мамой, братьями и сёстрами. Папа Алисы, Евгений Тепляков, без сомнения, считает себя гением, раз воспитал вундеркинда. Он не раз обвинял российскую систему образования в неэффективности. Но что, если на самом деле, всё, что происходит с юной Алисой, это масштабное и бесчеловечное преступление со стороны тирана-отца? Евгений уже прославился, как неуравновешенный дебошир и крайне неадекватная личность. Многие психологи обвиняют его в насилии над детьми. В соцсетях его часто критикуют и даже оскорбляют. Но что говорит в ответ сам Евгений? «Нам просто завидуют».



Общественность беспокоят следующие вещи. Во-первых, Тепляковы живут в однокомнатной квартире, причём все вместе. Во-вторых, детские сады и школы – для них словно под запретом. Будто бы они всерьёз хотят уберечь своих детей от коллектива ровесников. Одеваются они очень и очень скромно. В плане пищи тоже всё непросто, например, фрукты они едят только летом. Да и если посмотреть на фотографии этих людей, вся женская половина семьи выглядит замученной и забитой. Создаётся впечатление, что диктатура Евгения полностью разрушает их. Очевидно, тираническое правление самодура-отца – всё-таки не сказки, а суровая быль. Аналитики до сих пор задаются вопросом, а с какой поры ректорат МГУ идёт на уступки сумасшедшим? Неадекватное и непредсказуемое поведение Евгения – это уже неоспоримый факт. Сама Алиса – ещё юная девочка, не имеющая собственного «Я». Естественно, она станет подчиняться своему отцу беспрекословно. Но куда смотрят преподаватели?



Само обучение Алисы Тепляковой в МГУ тоже вызывает немало вопросов. В ректорате ВУЗа сообщили, что она не посещала занятия с 8 сентября. В семье Тепляковых на этот вопрос никак не отвечают. В декабре 2021 года произошёл крупный скандал между руководством МГУ и Евгением, отцом девочки. Отец отказывался от любого проявления здравого смысла и предпочитал махать кулаками. Он уже успел подраться, как с местной охраной, так и с одним из преподавателей. Алиса так и не сумела сдать экзамен, получив оценку «неудовлетворительно». Именно это событие вызвало бурную ярость Евгения Теплякова. Имеет место предполагать, что отец девочки так же суров и с собственной семьёй. Никто не знает, что именно происходит «за кулисами». Никто не проверял, как проходят будни Тепляковых. Никто не имеет понятия, что творит отец семейства с женой и остальными детьми.



Стоит вернуться снова к фотографиям. Обычно лицо человека может сказать многое. Глаза – ещё больше. Как говорится, глаза – это зеркало души. Но почему тогда на фотографиях все дети и в особенности жена Евгения, выглядят такими измученными? Сколько лет, собственно говоря, Наталье Тепляковой, супруге того самого самодура? Всего лишь 36. На сегодня, это очень молодой возраст. Но выглядит она намного старше. Измождённая, измученная и неухоженная пожилая женщина. Почему она соглашается работать в качестве «родильной машины»? Снова, вопрос без ответа. Детей слишком много, и все они ютятся в одной квартире. Очевидно, это создаёт для Натальи большие трудности. Роды часто вызывают осложнения, а постоянные роды – заболевания. Но почему отец семейства не останавливается и продолжает хотеть ещё больше детей? И самое главное, почему Наталья всё ещё остаётся супругой данного «террориста»?



Наталье Тепляковой пророчили большое будущее и успешную карьеру; карьеру, которую она с треском обрушила. Красавица и умница, а также выпускница МГУ и финансового университета при правительстве РФ, она могла бы стать блестящим экспертом для нашей страны. Да и последним её местом работы был, собственно говоря, «РосЕвроБанк» (ныне «СовКомБанк»). Она занимала там должность начальника управления и контроля. Вполне вероятно, что к своим годам Наталья могла бы метить, как минимум, в замминистра. Именно такой, живой, амбициозной и целеустремлённой, её встретил тот самый Евгений Тепляков. Буквально через 2 месяца после встречи, в 2012 году, они поженились, и через некоторое время, на свет появилась их первая девочка – Алиса. Потом Наталья уже не выходила из декрета. На сегодняшний день она является мамой уже в седьмой раз.



Быт Тепляковых тоже вызывает недоумение. По подсчётам из СМИ, семья получает около 200 тысяч рублей в месяц. Но каким образом, в таком случае, она распоряжается деньгами? Становится ясно, что финансовой составляющей рулит как раз Евгений Тепляков. Он отмечал, что на еду он тратит не более 20 тысяч рублей в месяц, и гордится собой. Евгений сообщил, что основная часть денег из этой суммы уходит на мясо, преимущественно свинину. На коммунальные услуги уходят от 5 до 7 тысяч рублей. На одежду и обувь – до 20 тысяч в год. Одеваются Тепляковы скудно и бедно, да и образ жизни у них – не лучший. Досуг они выбирают тоже бесплатный. А вот туда, куда нельзя добраться ни метро, ни автобусом, они просто не ездят. Выходит, что основная часть жизни у них проходит в их маленькой клетке, которую они называют квартирой. Ведь однушка для такой семьи сродни тюремной камере.



Так что же можно ещё сказать об этом странном семействе? Однозначно то, что его глава, а именно Евгений, является там своеобразным патриархом. Если посмотреть на внешность этого человека, можно сразу сказать, что он истинный домостроевец и моральный садист. Длиннющая борода, такие же волосы, строгий и почти безумный взгляд, крайне скверный характер. Не исключено, что у него могут быть и проблемы с психикой, о которых мы и не догадываемся. Вполне вероятно, что врачебная психиатрическая тайна у него всё же имеется. Но стоит ли из-за такого изверга страдать сразу нескольким людям? В первую очередь, жалко, конечно, детей, которые не осознают, в насколько страшную ситуацию они попали. И конечно же жалко юную Алису, вынужденную страдать из-за постоянного гнёта отца-автократа.



Мало того, что Евгений установил диктаторские порядки в своей семье, так он ещё и призывает считать себя избранным. Именно себя, а не девочку. Алиса же является, словно бы инструментом в его достижении величия. Но какое же здесь величие? Только лишь безумие и более ничего. Эксперты надеются, что когда-нибудь это дело всё же выяснится, и Евгений Тепляков, наконец-то, ответит по заслугам. А иначе – сломанные судьбы нескольких детей уже неизбежны.

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