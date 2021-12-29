Арифметика и психика

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 декабря 2021, 11:37 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Только в математике сложение плюсовой и минусовой величины может давать ноль. В психологии от сложения таких величин всегда минус. Так устроена психика. В ней нет таких оптимистических математических условностей.



Статистика показывает, что воистину в глубинах души психологическая компенсация не происходит. Но мы можем мнить и строить себе иллюзии об этом.



Мы всегда будем носить эти минусовые величины как в формате обиды, так и в формате вины. Арифметика здесь не работает.



Психотерапия может лишь организовывать изменение отношения к этому, строить иллюзии, внушать, якобы вырезать. Психологи сочинили множество механизмов, якобы вырезающие эти минусовые величины, но даже человек, ставший идиотом, носит в себе эти величины.



Большинство психологов, даже классиков, не имеют глубоких философских оснований понимания своих моделей психики. В конце концов, многие из них начинают понимать условности и ограниченность своих моделей психики очень поздно.

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