Аргументы Недели Мнение 13+

Арифметика и психика

, 11:37

Арифметика и психика

Только в математике сложение плюсовой и минусовой величины может давать ноль. В психологии от сложения таких величин всегда минус. Так устроена психика. В ней нет таких оптимистических математических условностей.

Статистика показывает, что воистину в глубинах души психологическая компенсация не происходит. Но мы можем мнить и строить себе иллюзии об этом.

Мы всегда будем носить эти минусовые величины как в формате обиды, так и в формате вины.  Арифметика здесь не работает.

Психотерапия может лишь организовывать изменение отношения к этому, строить иллюзии, внушать, якобы вырезать. Психологи сочинили множество механизмов, якобы вырезающие эти минусовые величины, но даже человек, ставший идиотом, носит в себе эти величины.

Большинство психологов, даже классиков, не имеют глубоких философских оснований понимания своих моделей психики. В конце концов, многие из них начинают понимать условности и ограниченность своих моделей психики очень поздно.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о вероятности возврата смертной казни в России

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о вероятности возврата смертной казни в России

В России могут возродить смертную казнь в будущем. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о возможности возрождения смертной казни в нашей стране, но считает это маловероятным.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

В мире

Общество