Военспец Леонков: России нужно провести на Украине показательную порку, чтобы США и Великобритания поняли, что мы не шутим

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29 декабря 2021, 08:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Те, кто настаивает на том, что Россию надо «поставить в угол, как провинившегося двоечника в классе», недооценивают, что может произойти в дальнейшем, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Они как-то утратили чувство реальности, чувство здравого смысла, надеюсь, они не утратили чувство самосохранения», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

«Дипломаты всегда бьются до последнего, - сказал «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, - чтобы, не дай бог, не случилось непоправимое! От словосочетаний «вызывают беспокойство», «выражаем озабоченность» и т.п. наш МИД перешел к прямым и конкретным словам, которые начинают напрягать весь «цивилизованный» мир. Кстати, очень здорово реагируют на это котировки. Вы только посмотрите, сколько стоит газ, цены на который уже бьют абсолютные рекорды!»

Военный аналитик напоминает, что Россия пытается добиться конструктивной реакции со стороны США на те заявления, которые сделало наше внешнеполитическое ведомство, но первые реакции американцев говорят не о какой-то вменяемой позиции, а, наоборот, об истерии: «накажем», «введем санкции», «отключим SWIFT» и т.п. «А один американский сенатор вообще договорился до того, что предложил нанести превентивный ядерный удар в случае, если Россия вторгнется на Украину», - удивился военспец.

Напомним, что сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер заявил, что если российская сторона «решится на вторжение на Украину», то американская сторона может решиться на ядерные бомбардировки России. Также глава штаба обороны страны Николас Картер назвал Россию «критическую угрозой» для Великобритании.

«Ладно, если бы о подобных вещах говорили какие-то сумасшедшие блогеры, – продолжает Леонков, - ладно, если бы какой-то мужик на Трафальгарской площади кричал нечто подобное, но это же военный чиновник высокого ранга, целый начальник штаба обороны, то есть про войну на полном серьезе уже говорят политики, фактически источая прямые угрозы! А ведь они вообще не понимают, о чем говорят. Они думают, что это будет легкая прогулка и что у России ничего нет. Но у нас много чего есть».

Алексей Леонков доводит до сведения, что у нас сейчас такая система ПВО, которой «не было даже в СССР», что Россия является единственной страной, которая на 88% обновила свой ядерный арсенал, а «американцы этим похвастаться не могут», и у них «воз и ныне там». Им нужно минимум на треть модернизировать и шахты, и сами ракеты, разъясняет военспец, поскольку шахты подлежат ремонту, а последний удачный пуск ракет был в 2010 году, и с тех пор «всё уже развалилось». Подводные лодки у них тоже «требуют ремонтов», но там сейчас и верфи перегружены, отмечает эксперт, ну а новый бомбардировщик Б-21 у них так и не появился. «Ну и чем они там собрались угрожать России?» - искренне удивляется Леонков.

«Риторика со стороны США напоминает мне игру в карты, - говорит Алексей Леонков в беседе с «АН», – когда американцы блефуют и повышают ставки. Но ведь у них карта слабая, а у нас – сильная! Мы говорим, остановитесь, вы проиграете - но они не слушают. Такое ощущение, что они закрыли глаза и уши и просто прут напролом!»

По словам Леонкова, России нужно нанести удары высокоточным оружием по тем позициям ВСУ, откуда идут артиллерийские обстрелы территории республик Донбасса, чтобы они прекратились раз и навсегда. «То есть провести на Украине показательную порку, чтобы дать понять товарищам из Великобритании и США, что мы не шутим», - считает эксперт.

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