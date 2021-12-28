В Украине возможны массовые протесты женщин

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28 декабря 2021, 23:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: shutterstock.com

Похоже, что попытка Зеленского превратить Украину в Израиль, может провалиться.

Инициатива правительства о воинском учёте для женщин не встретила бурных аплодисментов. При этом, сам Зеленский никак не комментировал ситуацию с 17 декабря. Именно в тот день Минобороны обнародовало приказ о воинском учёте для всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Причём женщин самых разных специальностей и профессий. Если кто из них не встанет на учёт, гарантированы суровые штрафы. Не являются причинами для неявки ни наличие детей, ни беременность. В комиссариаты должны явиться все без исключения до конца 2022 года. Данная инициатива выглядит, как минимум, странно, по мнению общественности, и отходит от европейских идеалов демократии. А сами женщины от этого далеко не в восторге. Ведь их всех почти без исключения хотят сделать военнообязанными.



К Зеленскому уже обратились тысячи представительниц прекрасного пола с требованиями отменить данный приказ, и чем раньше, тем лучше. Женщины написали петицию, обратившись лично к самому президенту. Петиция уже собрала более, чем 25 000 подписей, и всё это за считанные дни. В соцсетях, между тем, продолжаются бурные обсуждения на тему вопросов о прохождении медкомиссии. Женщины считают, что Зеленский окончательно перешёл черту. Почти никто не поддерживает данную инициативу. Даже в Израиле приказы и то выглядят мягче. Так что теперь глава государства уже никак не отвертится. В течение 10 дней ему придётся дать ответ всем женщинам Украины и объяснить им всё по существу. И если он продолжит упорствовать в этом направлении и намекать на формирование «боевых амазонок», вероятно, Украину ждут самые массовые женские протесты в истории.

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