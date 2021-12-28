Число умерших от коронавируса приближается к отметке в 5.5 миллионов

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28 декабря 2021, 23:07 Александр Крохмаль, Журналист

Через несколько дней будет ровно 2 года с начала коронавирусной пандемии в мире. Причём, до сих пор неизвестно, когда именно «ковид» возник на планете. Одни источники говорят про осень 2019 года, другие про зиму. Вирус унёс уже более 5 миллионов жизней по всей планете. Точная цифра – 5 411 147, по данным Яндекс-статистики. Всего на планете заболело до 281 992 357 представителей населения. В отсталых странах пандемия привела к настоящей демографической катастрофе. В той же Индии число погибших почти достигло отметки в 500 000 человек. Впрочем, и в США ситуация с «ковидом» - далеко не из лучших. Несмотря на отважную борьбу медиков и учёных с пандемией, вирус всё ещё остаётся глобальной мировой проблемой.



По некоторым подсчётам, нестабильная эпидемиологическая ситуация в мире может продержаться ещё до 2026 года. По другим данным, всё это может занять целое десятилетие, и мир преодолеет пандемию лишь к 2030 году. Это десятилетие рискует войти в историю, как одно из самых худших и сложных для человечества. Однако некоторые эксперты, в том числе и российские, возлагают надежду на недавно выявленный «омикрон» штамм. Как известно, африканская мутация коронавируса не привела к росту госпитализаций и к большой смертности. Следовательно, если «омикрон» стремительно распространяется по планете, то в скором времени он полностью вытеснит «дельту» и уханьскую версию. От африканского варианта почти никто не умирает, а это означает, что вирус, по сути, мутировал в лёгкую простуду. Если так будет продолжаться и дальше, и мутация «омикрона» останется на прежнем уровне, пандемия будет фактически пройдена, и в скором времени, от неё не останется и следа.

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