Политолог Сатановский сравнил с нацистской пропагандой разосланные жителям ФРГ открытки с карикатурой Путина

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28 декабря 2021, 18:51 Источник: "Экономика сегодня"

Терморегулятор, McPHOTO/B. Leitner/globallook.com

Политолог Евгений Сатановский сравнил с нацистской пропагандой открытки, которые жители Германии получили в Рождество. На них — карикатурное изображение российского президента и подпись «Включаешь отопление — поддерживаешь Путина».

О появлении таких открыток в почтовых ящиках немцев на фоне острой нехватки газа в Европе сообщили во вторник многие российские СМИ, ссылаясь на русскоговорящего подписчика платформы «Медвежий угол» под ником Конунг Инг.

«Открытки, разосланные жителям Германии со словами: «Включаешь отопление - поддерживаешь Путина», вряд ли согреют тех, кому они пришли, но напоминают кое-что до боли знакомое. Именно так выглядела нацистская пропаганда 30-х годов, призывавшая немцев ничего не покупать у евреев. Старая школа - знают, как население запугать. Топорно, конечно, работают - по Геббельсу, но чего стараться?», - написал, комментируя этот факт, Сатановский в своем телеграм-канале.

По мнению политолога, цель такого шага — демонизировать Россию в глазах немцев.

«Уровень истерии начал зашкаливать так, что это становится уже совсем неприлично. Просто перед тем, как сцепиться с врагом, его нужно демонизировать в глазах собственного населения, а ещё лучше так это население запугать, чтобы оно все, что угодно съело. Хоть морозную зиму без отопления, хоть очередную толпу мигрантов, которыми немецкое правительство готово коренных жителей ФРГ заменить, не очень понимая, какие у этого будут последствия, хоть отказ от детей, а заодно от мяса, натурального меха и прочие благоглупости, поданные под соусом заботы о высших ценностях», - написал политолог.

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