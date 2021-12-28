«Крутите, Шура, крутите: он внутри золотой»

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 декабря 2021, 14:08 Михаил Смиренский

Если бы жулик Паниковский умыкнул у коррупционера Корейко не гири, а чудом найденный там же всем сегодня известный «кубик Рубика», то и здесь бы любитель гусей с оценкой находки ошибся: покорившая в середине 70-х весь мир игрушка на деле оказалась не золотой, но платиново-брильянтовой!

Безумие в «кубе»?

Когда в январе 1975 г. архитектор из Будапешта Эрнё Рубик принес в патентное бюро свой «кубик» и попросил выписать на него официальный патент, на него посмотрели с сожалением: дескать, не иначе на стройке голову застудил, бедолага. Однако нужный партикуляр заявителю оформили: каждый ведь с ума сходит по-своему…Никто из тех, кто сочувственно смотрел вслед уходящему из бюро довольному Рубику и подумать не мог, что присутствует при рождении мировой сенсации, которая надолго затмит общим безумием и наркотики, и карты, и рулетку, и даже гонку вооружений на всей планете! По сути, молодой ученый уже в те годы впервые заложил основы таких обычных сегодня понятий как «виртуальная реальность» и «трехмерное изменение». Почему?

Играют все!

Вообще, «кубик Рубика» никогда не рассматривался автором именно как игрушка: Эрнё искал наиболее убедительный и наглядный способ объяснения своим ученикам одного сложного упражнения из высшей математики. Для этого он и решил создать т.н. «трехмерный куб», который должен был состоять из автономных и гибко сочлененных между собой отдельных секций, которые можно было бы вращать независимо друг от друга. Но одно дело придумать, а другое – воплотить в жизнь.

Впоследствии уже мультимиллионер Рубик рассказывал, что ему помог случай: он обратил внимание на то, что разноцветные камушки в ручье под действием течения быстро теряют свои грани и превращаются в удобные одноразмерные «голыши», которые так удобно перекатывать в ладони. Вскоре, эта природная модель и стала главной основой механизма нового изобретения.

Основной идеей головоломки было заставить человека как можно быстрее сложить грани «податливого» куба из разно цветных мини-кубиков в единую цветную плоскость. Казалось бы, пустяк, но когда ученые всего мира всерьез стали изучать возможные варианты успешной комбинации, то выяснилось, что таковых забавный кубик таит в себе аж…42252003274489856000 т.е. в переводе на язык астрономов – 43 квинтиллиона(!) вариантов! Представлять себе это число в натуральном виде бесполезно, но для наглядности скажем, что нынешний многотриллионный внешний долг США по сравнению с этой цифрой – как одна песчинка Сахары по отношению ко всей остальной песчаной массе пустыни.

Как признался позже сам изобретатель, если бы ему назвали это число в процессе его «изысканий», он от затеи тут же отказался бы в силу ее явной фантастичности. Однако новая мировая головоломка была создана и в 1978 г. под названием «Магический куб» появилась на прилавках будапештских детских магазинов.

Сначала родители ее брали детишкам скорее из любопытства и из-за невысокой цены. Однако очень скоро папы и мама сами всерьёз «запали» на новую забаву и вместе с чадами часами, а то и сутками, начали крутить упрямые грани. (К слову, сам Эрнё Рубик, взяв в руки первый серийный экземпляр, смог правильно собрать его лишь через…полтора месяца постоянных попыток).

По законам западного рынка и «народного радио» «магический куб» без всяких финансовых затрат на пиар и рекламу мгновенно из детских магазинов перебрался на прилавки крупнейших венгерских торговых центров и стал по сути «национальным бумом» страны. В течение лишь двух лет «Кубик» разошелся в количестве… 200 млн. экземпляров, а Эрнё Рубик стал национальным героем и официальным мультимиллионером социалистической Венгрии! (Всего за время того ажиотажа на планете было продано более 450 млн. экземпляров головоломки).

Тем временем…

Выдохнув от свалившейся на него мировой славы и огромных денег, Эрнё Рубик основал первый в стране Фонд поддержки молодых изобретателей, вложив в уставной фонд львиную долю уже собственных «кубиковых» средств (привет Чубайсу и его разворованному Роснано! – авт.)

Забава социалистической Венгрии не осталась незамеченной и в СССР. Резонно рассудив, наши власти решили, что такая забава, став доступной и среди советских граждан, будет в их досуге куда как полезнее, чем бутылка портвейна и анекдоты на кухне. В 1981 г. Советский Союз за 3 млн. долларов покупает у Эрнё Рубика лицензию на производство «кубика» в СССР и вот уже внутрисоюзный психоз накрыл нашу страну. Кубик крутили все: пионеры, пенсионеры, постовые, врачи, продавцы. академики, алкоголики и т.д. Вскоре аналогичную лицензию у изобретателя выкупили охочие до денег американцы, тем самым невольно обнулив собственные недавние рекорды от продажи силиконовой дурочки Барби. (Сегодня аналогичной лицензией уже владеют английская компания «Rubiks Brand LTD»). По последним подсчетам, на сегодняшний день в мире продано уже около миллиарда «кубиков» (по сути, каждый восьмой житель планеты стал обладателем модной головоломки – авт.).

Любой азарт требует перевоплощения, это правило не обошло и «Кубик Рубика». Во-многих странах стали стихийно создаваться общества и клубы почитателей новой игры, а в XXI веке была создана и Всемирная ассоциация кубика (WCA). Постепенно фанаты организовали и цивилизованные чемпионаты по скоростной сборке кубика, их назвали «спидкубинг», а в 1982 г. в Будапеште состоялся и первый чемпионат мира по скоростной сборке головоломки.

Интерес к чемпионату был очень велик (не только у участников, но и у устроителей различных тотализаторов, где уже тогда крутились деньги не меньшие, чем полученные самим изобретателем). Первым человеком, собравшим упрямый кубик за 22,95 секунд, стал вьетнамец Мин Тай. На две с половиной секунды от него отстал венгр Золтан Лабас, но и эти показатели в начале 80-х были ошеломляющими! Впрочем, вскоре появились и другие рекордсмены, доказавшие, что в мире азарта нет пределов совершенству: голландец Мэтс Вэлк, покорил кубик за 5,55 секунд, а сегодняшний рекорд принадлежит австралийцу Феликсу Земдегсу: всего 4,22 секунды! В общем, кто следующий? Ждём-с…

Скорая помощь, на выезд!

Вскоре, однако, медики все чаще стали замечать, что новое увлечение очень походит на… обычное помешательство. Зависимость от игры, когда-то было понравившейся властям, стала напоминать чуть ли наркозависимость: такие же буйные психозы, даже были отмечены суициды.

Врачи провели необычный эксперимент: нескольким дрессированным обезьянкам предложили в качестве забавы тоже… собрать кубик. Затея закончилась чуть ли не бедой: отчаявшиеся приматы в панике ломали и грызли неподатливые им пластмассовые устройства, а затем просто разбивали их об пол и стены. После этого при продажах в магазинах к кубикам стали прилагать и интсрукции-шпаргалки для снятия эмоциональных припадков у впечатлительных пользователей. (Говорят, что даже легендарный шпион Сноуден при его задержании крутил в руках именно «Кубик Рубика»).

Вскоре наводнившие быт компьютерные игры сильно потеснили на игровом поле своего «старшего брата». Теперь разновеликие модели-копии этой забавы – постоянные и привычные участники различных Интернет-сайтов, что, конечно, лучше подпольных катранов и сомнительных «выигрышных» лотерей, а кубик занял почетное место в разделе «героев вчерашнего дня».

А ведь всему перечисленному: т.н. «искусственному интеллекту», «виртуальной реальности», «трехмерному измерению» и прочим умственным суррогатам дня сегодняшнего когда то положил начало просто венгерский парень Эрнё Рубик, сам, кстати, того не подозревая.

P.S.

Это интересно знать.

- Если при поиске нужной комбинации поворачивать грани Кубика Рубика ежесекундно, то чтобы использовать все возможные конфигурации, потребуется 1400 триллионов лет!

- Самый большой кубик в мире был собран в США в городе Ноксвилл. Его вес 500 кг.

- Самый маленький размером 10 мм был собран в России.

- Самую дорогую игрушку явила миру ювелирная фирма «Diamond Cutters International» в 1995г., использовав при этом 34 карата изумрудов, 34 карата рубинов и 23 карата аметистов на золотой 24-й каратной основе. Цена поделки 1,5 млн. долларов.

- Как видим, страсть человеческая к азарту не знает пределов.

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