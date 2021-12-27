Нумерология о 2022 годе

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27 декабря 2021, 17:41 Эндже Гарифуллина, психолог-нумеролог

Сущность всего происходящего в Природе, происходящего с нами, связана с числами. Об этом писал великий Пифагор. Об этом подтвердит любой физик, который понимает важность физических констант, которые задают основание всем законам Природы. Все, что происходит в психике человека, по-видимому, также связано с числами. Эти числа в нас и вне нас. Сущность личности, которая связана с ключевой информацией, по-видимому, также, в конце концов, связана с числами. Попробуйте - избавьте человечество от счастливых чисел?! Попробуйте - избавьте студента от понимания счастливого номера билета!? Не получится! Весь мир - это числа и цифры. Они занимают особое место, ключевое и кодовое положение в системе знаков.

Согласно нумерологии, каждое число резонирует с планетой, имеющей собственное значение. Числа оказывают огромное влияние на всю вашу жизнь. Их вибрации могут сильно помочь, важно научиться действовать безопасно.



1. Что нужно ожидать в грядущем году Тигра и чего нужно будет опасаться?



2. Можно ли дать какой-нибудь прогноз на будущий год?



Главное число 2022 года 6 - 2+0+2+2=6, которое означает принятие ответственности и отваги. Так же год будет проверять на выносливость и выдержку. Год может принести неожиданные перемены и повороты, к которым, может быть, сложно подготовиться.



Еще с давних времен число 6 в нумерологии считается сильным числом, означает устойчивость и надежность. Именно эта цифра ассоциируется с кубом, 6 граней которого позволяли ему быть неуязвимым и стойким. Это символ совершенства, гармонии, красоты и здоровья...



Так как прошлый год принес много нового (в том числе бесконечное число локдаунов) пора привыкнуть к новому темпу и максимально использовать новую реальность.



В числе 2022 цифра 2 встречается 3 раза. Эта последовательность указывает на важность числа 2.



Два (2) число ангела, которое характеризует веру и доверие. Все добро в этот год будет возвращаться назад, а ангелы будут помогать в добрых делах.



Важно не поддаваться слабостям двойки (2): двойке свойственна некоторая пассивность и податливость. Под её влиянием человек предпочитает двигаться по течению, не предпринимая попыток бороться за своё счастье.



Поскольку двойка встречается три раза, это, несомненно, подчёркивает важность инициативности и решительности.



Также цифра два указывает на необходимость быть честным и прямым, как в мыслях, так и в делах.

В год Водяного Тигра мы столкнёмся с множеством эмоций. Важно прислушиваться к своим эмоциям и внутреннему чутью, ангелы могут давать вам полезные подсказки.

Важно помнить, что 2022 важно проявить свои настоящие эмоции, и не пытаться подавлять собственные чувства.

Год благоприятен для создания семьи, самообразования, поиска своего «Я». Хорошо начать заниматься йогой.



3. Людям, которые родились в год Тигра, будет ли хозяин более благосклонен?



Для людей, рожденных в год Тигра важно оставаться аккуратными с финансами, необходим четкий контроль. Для тигров единственный способ заработать - это ежедневный и честный труд. Так же рождённые в год тигра, могут купить недвижимость и автомобиль. Основные расходы вероятны летом, поэтому важно подготовиться заранее.

В отношениях с окружающими людьми нужно делать упор на дипломатичность и понимание. 2022 год обещает быть прибыльным и удачным для всех, кто активен, изобретателен и хочет сосредоточиться на заработке денег и финансов. Просто полагаться на удачу не стоит, не желательно проявлять легкомыслие. Рекомендуется аккуратно обращаться с появившимися средствами и подарками - все излишки доходов стоит откладывать на будущее. Быть осмотрительными со спонтанными тратами



4. Что несет в себе хозяин будущего года?

Трудоспособность, усердие, смелость и уверенность



5. Что будет в целом в мире, в России и в Татарстане?



2022 год будет годом адаптации к преодолениям. 2021-2022 год были годами борьбы и освоения.



Много двоек - это освоение, это стабильность. Устойчивость.



Татарстан продолжит быть ведущим регионом России.



6. Вы как нумеролог, можете сказать, как нужно встретить Новый год и чего делать категорически не стоит?



Лучшими цветами для новогоднего наряда будут: голубой и все оттенки синего, черный, серый, графитовый, бежевый



Год Тигра нельзя встречать в одежде и аксессуарах из натуральной кожи или меха, даже кожаный ремешок часов может привлечь в жизнь негатив, лучше выбрать деревянные и металлические аксессуары.

Так же украшениями на столе могут быть вазочки, декоративные фигурки. Стол следует накрыть текстильной скатертью, а у каждого гостя должна быть льняная салфетка. Так как тигр полосатый, хорошо добавить больше тёмно-коричневых полос в декор.



7. Что приготовить на новогодний стол?



В новогоднюю ночь на столе обязательно должно быть мясо и свежая зелень. Также среди блюд должны обязательно присутствовать фрукты желтого цвета.



Задобрите хищника, а Тигр защитит вас на целый 2022 год. Выражайте благодарность за все хорошее, что с вами произойдет в 2022 году.

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