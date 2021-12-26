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Опыт папы вундеркинда

, 23:24

Опыт папы вундеркинда
Фото: Youtube; студентка МГУ Алиса Теплякова

Папа вундеркинда - самобытный домашний педагог с определёнными технологиями. И в этом ценность. Это его проект. Нужно что-то менять, используя в этом опыте всё положительные стороны.

Это всё, судя по всему, не только изъян школы, но влияние и давления папы. Необходимо исследование этой истории. В СМИ должны быть представлены не только папа со своими выступлениями, но и педагоги, которые поддержали девочку.

И вообще, объективная и оперативная оценка знаний в ситуации, когда ребёнок не посещал школу, а пришёл лишь на кратковременную встречу, чтобы показать свой уровень - мутная и сложная тема. Экзаменатор, который оценивает учащегося-экстерниста - это отдельная, проблема!

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