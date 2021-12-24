Генерал Гуров: я бы не сказал, что вся Россия сегодня беспробудно пьет

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24 декабря 2021, 16:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Спиртное – это катализатор многих социальных бед и последствий, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

«Я бы не сказал, что вся Россия сегодня прямо-таки беспробудно пьет, - заявил «АН» депутат Госдумы III-V созывов, генерал-лейтенант МВД Александр Гуров. – Да, распространен миф, дескать, особенно спивается наша деревня. Ну, знаете, если посмотреть, так сказать, визуально, то похоже на то. Люди пьют, работы во многих селах нет, особенно, в маленьких, по 15-20 домов. Но если посмотреть на это глазами аналитика, то предстает совершенно другая картина. Я езжу по самой глубинке России, родился и вырос в деревне, у меня там много родни и друзей».

Генерал Гуров уверен, что в физическом, психическом и интеллектуальном плане основная масса нашего населения «абсолютно здорова», и «по старой традиции» люди из глубинки уезжают, например, в Тамбов, Рязань, а в основном – «в Москву и Подмосковье». Таким образом, констатирует экс-депутат Госдумы, остаются те, кто работают по зову сердца, «не пьют и не хотят уезжать». Такие люди не употребляют спиртное, они «достаточно зажиточны», у них хорошие дома, машины, мотоциклы и т.п., говорит генерал.

По мнению врача, психиатра-нарколога Алексея Казанцева, к алкоголизму может привести и социум: окружение на работе, учебе, обстановка в семье и круг друзей, которые «злоупотребляют спиртным». Если человек сам «активно начинает распивать» алкогольные напитки, разъясняет Казанцев, увеличивается частота, количество употребления - и он «постепенно» становится инициатором распития «горячительного».

«И еще в глубинке остается небольшая группа людей, которые, конечно, пьют, - продолжает Гуров. - Они не смогли нигде устроиться, то есть не работают, - но ведь подобное было всегда. Я об этом спрашивал еще у своего деда, который родился до революции, потом устраивал эту самую революцию и бегал с наганом по Москве. Правда, потом он рванул оттуда, потому что ему все это не понравилось».

По словам генерала Гурова, его дед рассказывал, что вся эта «голытьба» была в селах и раньше, но их «на 400 домов и было-то 5-10 человек». Они нигде не работали, приворовывали, «пьянствовали», говорит экс-депутат, и как раз именно они во время коллективизации и «оказались» в сельских советах.

«Так что нельзя сказать, что спивается вся деревня, - утверждает Александр Гуров в разговоре с «АН», - да это и невозможно. Если бы жители тех 400 домов никуда не уехали и остались там, то эти 5-10 алкоголиков были бы просто не видны. Но сейчас остались фактически они одни. А вообще, паршивая овца в стаде бывает всегда, и среди людей тоже».

По мнению Бийсултана Хамзаева, в России нужно увеличить возраст продажи алкоголя. Депутат уверен, что это системная, конструктивная и глубинная инициатива с точки зрения защиты здоровья. «Нужно продавать алкогольную продукцию лицам, достигшим 21 года, а у нас ее сегодня продают с 18 лет. Причем нужно увеличить возраст при продажах всего алкоголя – крепкого или слабого, без разницы», – уверен Хамзаев, являющийся еще и руководителем федерального проекта «Трезвая Россия».

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