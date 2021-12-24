Наследие «флойдизма» набирает обороты в США

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24 декабря 2021, 11:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Аналитики считают, что Демократическая партия США попросту не справляется с зашкаливающим ростом преступности. Всё началось ещё со всплеска так называемого «флойдизма», когда по улицам Штатов стали ходить радикалы и прорасистски настроенные хулиганы.

Июнь 2020 года можно по праву назвать рекордным всплеском насилия. Причиной тому послужило неосторожное убийство афроамериканского бандита Джорджа Флойда местным полицейским. Вместо того, чтобы сделать упор на преступления Флойда, убитого объявили едва ли не святым мучеником во плоти или даже «ангелом среди смертных». Тогдашнему президенту Дональду Трампу не хватило смелости, чтобы разогнать толпы бандитов армией и применить силу. Нынешнему руководителю Джозефу Байдену, очевидно, тоже не хватает ни смелости, ни харизмы. Демократическая партия так и не решила вопрос с темнокожими экстремистами. «Black Lives Matter» до сих пор живы и здравствуют. А ведь вместе с радикалами, на улицы США повылезали и другие преступники, которые посчитали местную полицию за «сборище бездарных неучей». В итоге, это привело к тому, что многие американцы сейчас вынуждены молиться во время банального возвращения домой с работы.

Из-за неэффективной политики властей и отсутствия должной борьбы с радикализмом, преступность растёт буквально по неделям. Финансовые учреждения того же Нью-Йорка встревожены до предела. Например, дирекция крупного банка «Бэнк оф Америка» рекомендовала молодым сотрудникам быть осторожнее на улицах, одеваться попроще и не носить банковские эмблемы. В Ситибанке для своих сотрудников готовят такси, особенно для тех, кто засиживается на работе допоздна. Ведь если пойдёшь до дома пешком среди ночных звёзд, можно и жизни лишиться. Именно такой сейчас стала жизнь в некогда безопасных Соединённых Штатах. В самом Нью-Йорке число убийств подскочило за прошедшие 2 года аж на 42%. Хотя при этом, бывший нью-йоркский мэр Билл де Блазио заявлял об этом городе, как о настоящей обители безопасности. Жители города ответили на это с усмешкой. В соцсетях поползли саркастичные комментарии. «Ну да, конечно, безопасно», - пишут местные жители, «Всего лишь-то убить могут, невелика потеря». В метро местные жители, особенно в поздние часы, предпочитают по одиночке не стоять, а сбиваться в группки, словно бы выжидая ударов исподтишка. Люди напуганы и подавлены. Они не знают, что именно их ждёт в ближайшем будущем. Они не строят планы, а живут сегодняшним днём.

Полиция находится далеко не в лучшем положении. Доблестных служителей закона уже не воспринимают, как защитников родины. Наоборот, к ним выказываются неуважение и злоба. Уличные хулиганы часто шутят над «копами», всячески демонстрируют им своё предвзятое отношение. В соцсетях полицейских высмеивают. В том же метро некоторые люди почти не пользуются билетами и предпочитают просто прыгать через турники. Полицейские, конечно, озабочены положением дел. Они уже не раз об этом писали и создавали собственные группы в соцсетях. В силовых ведомствах винят во всём власти. Доверие к Байдену стремительно затухает. Силовики также недовольны, что нью-йоркский госсовет отменил денежный залог, якобы несправедливый к бедным арестантам. Бездомных преступников вообще часто отпускают из участков. Не так давно один из таких бродяг сжёг ёлку перед манхэттенским штабом компании «Фокс ньюс», между прочим, стоящую весьма немало. Но в полиции его отпустили. Нью-Йоркцы надеются на то, что к власти придёт новый мэр, достойный и справедливый, и покончит с преступностью хотя бы в пределах их штата. Они возлагают свои надежды на Эрика Адамса, бывшего силовика. Но что говорить про другие города и штаты? Там ситуация остаётся такой же неудовлетворительной и требующей незамедлительного решения властей.

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