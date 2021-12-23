Годзилла был создан японцами из-за чудовищных событий 45-го

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23 декабря 2021, 19:12 Александр Крохмаль, Журналист

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Годзилла считается самым известным из всех выдуманных монстров-титанов. Недаром его называют дайкайдзю, могущественным из могущественных. Но только последняя его версия явно далека от первоначальных замыслов создателей.

Ведь главной целью воплощения Годзиллы на экранах была явно не жажда спецэффектов. Можно сказать, что этот монстр является своеобразным напоминанием человечеству о непредсказуемости ядерного вооружения и об опасности испытаний, связанных с атомными боеголовками. Впервые в жизни Годзилла появился на экранах кинотеатров ещё в далёкие 50-е, как раз тогда, когда у власти в Японии всё ещё стоял Хирохито. Создателями чудовища в 1954 году стали несколько человек из токийской кинокомпании Toho. Томоюки Танака можно по праву назвать «настоящим отцом» Годзиллы. Он придумал это создание вместе со своими верными соратниками – режиссёром Исиро Хондой, сценаристом Сигэру Каямой и специалистом по эффектам – Эйдзи Цубураи.

В 1985 году Танака дал интервью журналистам, полностью раскрыв тайну символизма Годзиллы. К сожалению о том интервью сейчас помнят далеко не все, но оно явно стоит того, чтобы о нём хоть раз упомянули. В первую очередь, Годзилла является «ядерным» супер-монстром, доисторическим динозавром, мутировавшим в результате радиоактивного воздействия. Из его исполинской пасти вырывается гигантская струя атомного огня, сжигающая всё вокруг и превращающая в пепел. Стоит заметить, что в первых фильмах ничего не было сказано ни о Полой Земле, ни о таинственных сверхцивилизациях, ни о каких-либо других элементах научной фантастики. Всё концентрировалось только вокруг Годзиллы. Как сообщил Танака, символизм этого монстра заключается в невероятном ужасе японцев, вызванном бомбардировками Нагасаки и Хиросимы в 1945 году. «В те дни японцы испытывали настоящий ужас перед радиацией»,- говорил в интервью создатель франшизы, «И именно этот ужас сделал Годзиллу таким огромным». Эпический фильм, вышедший на экран в 1954 году, стал началом целому семейству продолжений. Впоследствии, сага о монстре стала частью фэнтези-вселенной Monsterverse. О ядерном кошмаре и его символизме уже никто не вспоминал. Ценителей саги стали волновать лишь спецэффекты и новые тонкости сюжета.

Ещё стоит отметить впечатлительность самого Танаки и его желание привнести что-нибудь новое в историю кино. Незадолго до создания Годзиллы, продюсер посмотрел американский фильм под названием «Чудовище с глубины 20 000 саженей». Там тоже рассказывалось про огромного ящера (рэдозавра), восставшего из мёртвых, благодаря испытаниям атомного оружия. Увидев этот продукт и оценив его по достоинству, Танака получил гигантскую порцию вдохновения. Но при этом, он чётко решил, что монстр из его сеттинга будет амфибией (или проще сказать, земноводным), то есть способным прекрасно передвигаться, как по земле, так и в пределах морских глубин. Свойство чудовища топить корабли в океане и с таким же успехом разрушать города спокойно перекочевало и во вселенную Monsterverse, которая на данный момент считается самой популярной среди фэнтези-саг про криптидов.

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