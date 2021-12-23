Издательство «Наука» будет жить: Минобрнауки РФ и ФНС России заключили мировое соглашение

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23 декабря 2021, 13:51 Александр ГРИГОРЬЕВ

Старейшее издательство «Наука» будет жить. По сути таким вердиктом завершилось заседание Арбитражного суда Москвы, прекратившего дело о банкротстве почти 300-летнего издательского и полиграфического комплекса.

После реформы РАН 2013 года, когда издательство было переведено из подведомственного РАН в ведомство ФАНО (Федерального агентства научных организаций, в ведение которого были также переданы все институты РАН) показатели финансово-хозяйственной деятельности издательства значительно ухудшились. Как рассказали в Минобрнауки РФ, образованном в 2018 году (оно стало преемником ФАНО), положение издательства ухудшилось «в связи с ростом расходов на содержание персонала, увеличением кадастровой стоимости недвижимого имущества и, как следствие, ростом сумм налога на имущество, начислением пени на имеющуюся налоговую задолженность, почти тысячекратным увеличением ставки арендной платы за землю (2020 год), уменьшением доходов от основной деятельности в период пандемии и другими факторами».

Оказавшаяся на пороге банкротства российская «Наука» оказалась должна российскому государству более 890 миллионов рублей, из которых более 800 миллионов ― только бюджетной системе страны. Тем не менее Министерству науки и высшего образования РФ при поддержке Правительства РФ удалось добиться прекращения дела о банкротстве издательства путем заключения мирового соглашения. По условиям соглашения, издательство должно погасить всю сумму задолженности перед ФНС России в размере 834,8 млн рублей в течение 36 календарных месяцев. Согласно тому же мировому соглашению, до уплаты всей суммы задолженности в залог ФНС России переходит здание издательства на Профсоюзной, 90.

Также ФГУП «Наука», в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», реализует часть не используемого в издательской деятельности имущественного комплекса (в Москве, Московской области, Новосибирске и Санкт-Петербурге). На этих территориях могут быть созданы парки, технопарки, бизнес-инкубаторы или жилые помещения. Полученная за них компенсация будет использована «Наукой» для погашения задолженности перед ФНС.

- Безусловно, очень важно, что старейшее российское издательство было сохранено. Издательство «Наука» на протяжении почти 300 лет было флагманом научной мысли. Очень хорошо, что профильное ведомство взяло этот вопрос на контроль, и сегодня имеется соответствующее решение суда, есть алгоритм преодоления сложившейся ситуации и дорожная карта дальнейших действий, - говорит председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Наука» – старейшее научное издательство страны и одно из крупнейших в мире – ведет отсчет своей истории с 1727 года, когда была открыта Академическая типография как издательский орган Академии наук.

В XVIII и XIX веках здесь выходили труды Михаила Ломоносова, инженера и историка Василия Татищева, выдающегося естествоиспытателя Леонарда Эйлера, поэтов Александра Пушкина, Гавриила Державина, Михаила Лермонтова и многих других выдающихся деятелей страны. После Октябрьской революции типография сменила название и в 60-годы XX века стала издательством «Наука». В прошлом веке здесь печатались труды математика Пафнутия Чебышева, лингвиста Федора Буслаева, математика Мстислава Келдыша, главного конструктора космической техники Сергея Королева и других ведущих ученых страны.

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