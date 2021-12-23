Вечный вакционо-финансовый движитель Гинцбурга

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 декабря 2021, 13:26 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

Как долго мы ждали этого дня, приближали его как могли! И наконец благая весть сошла на нас всех откуар и неоткуаркодированных: «Вакциной от короноварируса «Спутник V» можно вакцинироваться бесконечное количество раз». Об этом заявил главный бенефициар вакцинации «Спутником» глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1». А где ему ещё такое судьбоносное заявлять?!

Сказать, что это заявление глубокоуважаемого кем-то ученого вызвало некоторый ажиотаж – ничего не сказать. Темный российский народ не побежал массово перепрививаться вакциной, которую построил Гинцбург. Темный российский народ стал вспоминать, что еще говорил разработчик и один из производителей вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»):

- В декабре 2020 года Александр Гинцбург в эфире «Соловьев LIVE»: «Что касается нашей вакцины, то та платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы, и там есть экспериментальные данные, доказывающие, что аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше».

- Апрель 2021 года: «У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там – пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам».

- Июнь 2021 года: «В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, – и написано совершенно правильно – каждые полгода».

- Декабрь 2021 года: «бесконечное число раз».

Занавес! Ан нет!

Благодарные жители шестой части суши напомнили Александру Леонидовичу, что в октябре 2021 года он уточнял, что вакцинация двухкомпонентной вакциной «Спутник V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата с большой вероятностью защитит не только от тяжёлых последствий течения COVID-19, но и вообще от заражения коронавирусом. Теперь он говорит несколько другое. Причем каждый день и из каждого телевизора страны.

И эта эволюция понятна: укололся один-два раза и иммунитет на всю жизнь – экономически невыгодно! Другое дело каждые полгода и бесконечно. Тем более, когда ты числишься производителем этой самой вакцины, которую в ошеломляющих объемах закупает у тебя государство.

Ещё в мае 2021 года в публикации «Российской газеты» представитель Минпромторга заявлял, что выпущенные объемы вакцины от коронавируса уже обошлись бюджету почти в 60 млрд. рублей. Прошло ещё 8 месяцев.

Счетная палата РФ оценила расходы регионов на мероприятия по предотвращению последствий коронавирусной инфекции в 2020 году на уровне 1093,6 млрд. рублей. За этот же год в стране дефицит региональных бюджетов оценивался в районе 811,1 млрд. рублей.

В общем и целом, речь уже не о здоровье, а чисто о «бабках». Причем бабках не только семьи главы Гамалея, но и о финансовом благополучии некоторых высокопоставленных борцов за всенародную постоянную вакцинацию. Но это совершенно другая история…

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости