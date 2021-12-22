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Вселенная Monsterverse будет продолжена, но когда именно – неизвестно

, 20:11 , Журналист

Вселенная Monsterverse будет продолжена, но когда именно – неизвестно

В этом году мы наконец-то дождались финального релиза «Годзилла против Конга». Вместо 2020 года, фильм вышел весной этого года.

 На отечественном «Кинопоиске» его оценка – 6.2 из 10. В целом критики отнеслись к последнему фильму франшизы положительно. Хотя некоторые, конечно же, ожидали большего, например возрождения инопланетного монстра Гидоры в полном объёме или каких-нибудь иных чудовищ. Франшиза и правда получилась на славу. Авторы в прямом смысле переработали известную японскую вселенную и подали её нам в совершенно новом виде. Отчасти происходящее на экранах было похоже на сеттинг «Тихоокеанского рубежа». Некоторые элементы и вовсе напоминали «Трансформеров» (особенно финальная битва Годзиллы с Мехагодзиллой в самой последней части). Особенно всех заинтриговала реализованная теория о Полой Земле, считающаяся в реальности псевдонаучной.

До выхода «Годзиллы против Конга», фанаты полагали, что это станет последним фильмом франшизы, и более уже ничего на экранах не выйдет. Но в марте 2021 года, как раз после релиза, Hollywood Reporter сообщили, что в Legendary ведут переговоры с режиссёром Адамом Вингардом об ещё одном продукте вселенной. Предполагается, что будет очередной эпический фильм, посвящённый сеттингу Monsterverse. В апреле 2021 года в СМИ проходила информация, что проект уже начат, но при этом, находится на ранней стадии разработки. Отмечалось, что он будет иметь название – «Сын Конга». Примечательно, что в «Годзилле против Конга» мы как раз узнали о том, что эта гигантская чёрная обезьяна – на деле представитель древнейшей працивилизации, которая происходит из глубин Полой Земли. Все помнят момент, когда Конг находит древний храм, построенный его сородичами ещё во времена великой войны с расой Годзиллы. Получается, что Конг – всего лишь один из представителей могущественной расы. Впрочем, и у Годзиллы тоже могут быть живые сородичи.

После апрельских сведений, новости о грядущем фильме попросту затихли. Но если проект действительно называется «Сын Конга», значит в Monsterverse и правда ходят развить сюжет по поводу сородичей могучей обезьяны. Вероятно, они затронут и тематику расы, к которой принадлежит Годзилла. По поводу кроссовера вселенной с «Тихоокеанским рубежом», на данном этапе сказать ничего нельзя. В 2017 году новости об этом проходили, но потом благополучно исчезли. Из этого можно сделать вывод, что никакого кроссовера не будет. Но всё же вселенная Monsterverse продолжит своё существование в качестве отдельного сеттинга.

 

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