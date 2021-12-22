Политолог Марков предположил какие договорённости могут быть достигнуты между Россией и США

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 декабря 2021, 13:24 Источник: Сергей Марков - политолог

Между позициями России и США и НАТО сейчас пропасть. Но возможны и точки совпадения интересов. О чем в течении этих дней могут договориться Москва и Вашингтон, чтобы сделать деэскалацию?

1. Не спешить с кризисом. Перенести его на потом. Для этого — лидеры с обеих сторон должны сделать успокаивающие не агрессивные заявления. Поскольку главный стратегический наступающий фактор это Вашингтон, то первые мирные слова должны прозвучать из Вашингтона.

2. Военная обстановка на Донбассе должна разрядиться. ВСУ и войска США и Британии увести из региона. Прекратить обстрелы Донбасса. Совсем. В ответ Россия также отведет войска.

3. Договориться не проводить на полгода никаких военных учений в полосе сотни километров от границы.

4. Прекратить любую военную активность в Черном и Балтийском морях.

5. Начать переговоры о недопустимости опасного сближения военных кораблей и самолетов.

6. Создать постоянные горячие линии по поводу возможного опасного сближения военных кораблей и самолетов. Решить проблему включения транспондеров на самолетах.

7. Президентам Путину и Байдену каждую неделю проводить телефонные переговоры. Хватит полагаю трех недель.

8. Прекратить информационную войну.

Для начала этого вполне хватит для деэскалации. Конечно, для стратегического спокойствия нужны более фундаментальные решения. Но тактические решения для деэскалации могут быть приняты в течении нескольких дней. При наличии политической воли на деэскалацию.

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