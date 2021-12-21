Отчаяние и объективность власти

Сначала о сущности и логике происходящего в треугольнике Россия-Украина-США. Она там, где есть множество аргументов и ответов на вопросы. Там, где эксперты отказываются приводить логику и интервьюировать на этот счёт, там имеет место эмоциональная пропаганда и заблуждения. Один из них так и заявил: "Ты скажи свое мнение, только не бери у меня интервью". Часто там, где имеет место отказ от ответов на вопросы в эфире, начинается эмоциональная пропаганда. Понять задачи таких экспертов можно. Особенно тогда, когда они проживают на Украине.
Согласно, иным экспертам, как раз наоборот, средства есть и не стоит считать, что Россия во главе с Владимиром Путиным готова к большой войне. Нет, не готова. Путин по-прежнему остается гением дзюдо и мастером спецопераций, но не чемпионом мира по боксу. Войска никуда не двинутся…
И все-таки, поближе к сущности и логике происходящего.
Ведь как всё хорошо начиналось! Глобализация Мира. Единая зелёная долларовая кровь! Интернет!
Увы! На определённом этапе начались американские санкции. И теперь ни одна страна не может гарантировать, что ей что-нибудь не отключат. Теперь надо своё иметь! Да это сложно после глобализационного наркодурмана, на который подсадили мир США. А наркоманипуляторы, как известно, сначала подсаживают, а потом, начинают проявлять свои скрытые мотивы и санкционное влияние. Проблема того почему Россия подсела на эти дармовые блага и доверилась - это проблема другой статьи.
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И так, после отрезвления от глобализационного дурмана в страны пришло отрезвление. То есть, в страны пришло время возвращения к себе! Теперь у китайцев геополитические интересы в Южно-китайском море. У Европы геополитические интересы там, где могут размещаться ракеты с ядерным оружием с близким подлетным временем к территории России. У американцев интересы - по всему свету? В контексте всего этого Россия на днях, в лице Путина, также впервые сформулировала свои геополитические интересы - это страны бывшего Советского Союза.
Мы не должны ущемлять себя в выражении своих интересов, связанных с выживанием России как системы, которая может быть разрушена при нарушении своей целостности и защит этой целостности в условиях влияния НАТО.
Проблема с Украиной и реакция России на Украину были инициированы поведением НАТО. А не наоборот. Смотрите хронологию. Не стоит причину путать со следствием.
Всё вышеизложенное имеет отношение к сущности происходящего. И игнорировать эту сущность, сводя к субъективизму поведение Путина, было бы ошибочным.
Россия руководствуется не тупиковым произволом, а исходит из сущности происходящего. А сущность происходящего заключена в выживании нашего Отечества, независимо от того, что российская власть дискредитировала себя клептократией и вывозом своего капитала на Запад. Хочется верить, что у Российской власти идёт отрезвление на этот счёт. Запад паразитировать на себе и не даст.
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