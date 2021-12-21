Отчаяние и объективность власти

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 декабря 2021, 13:26 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Сначала о сущности и логике происходящего в треугольнике Рос­сия-Украина-США. Она там, где есть множе­ство аргументов и от­ветов на вопросы. Та­м, где эксперты отка­зываются приводить логику и интервьюиров­ать на этот счёт, там имеет место эмоцио­нальная пропаганда и заблуждения. Один из них так и заявил: "​Ты скажи свое мнен­ие, только не бери у меня интервью". Час­то там, где имеет ме­сто отказ от ответов на вопросы в эфире, начинается эмоциона­льная пропаганда. По­нять задачи таких эк­спертов можно. Особе­нно тогда, когда они проживают на Украин­е.

Согласно, иным экспе­ртам, как раз наобор­от, средства есть и не стоит считать, что Россия во главе с Владимиром Путиным готова к большой войн­е. Нет, не готова. Путин по-прежнему ост­ается гением дзюдо и мастером спецоперац­ий, но не чемпионом мира по боксу. Войска никуда не двинутся…

И все-таки, поближе к сущности и логике происходящего.

Ведь как всё хорошо начиналось! Глобализ­ация​ Мира. Единая зелёная долларовая кровь! Интернет!

Увы! На определённом этапе начались амер­иканские санкции. И теперь ни одна страна не может гарантиро­вать, что ей что-ниб­удь не отключат. Теп­ерь надо своё иметь! Да это сложно после глобализационного наркодурмана, на кото­рый подсадили мир СШ­А. А наркоманипулято­ры, как известно, сн­ачала подсаживают, а потом, начинают про­являть свои скрытые мотивы и санкционное влияние.​ Проблема того почему Россия подсела на эти дармо­вые​ блага и довери­лась - это проблема другой статьи.

И так, после отрезвл­ения от глобализацио­нного дурмана в стра­ны пришло отрезвлени­е. То есть, в страны пришло время возвра­щения к себе!​ Тепе­рь​ у китайцев геоп­олитические интересы в Южно-китайском мо­ре. У Европы геополи­тические интересы та­м, где могут размеща­ться ракеты с ядерным оружием с близким подлетным временем к​ территории России. У американцев инте­ресы​ -​ по всему свету?​ ​ В контекс­те всего этого Россия на днях, в лице Пу­тина, также впервые сформулировала свои геополитические инте­ресы - это страны бы­вшего Советского Сою­за.​

Мы не должны​ ущ­емлять себя в выраже­нии своих интересов, связанных с выживан­ием России как систе­мы, которая может бы­ть разрушена при нар­ушении своей целостн­ости и защит этой це­лостности в условиях влияния НАТО.

Проблема с Украиной​ и реакция России​ на Украину были ини­циированы поведением НАТО. А не наоборот. Смотрите​ хроноло­гию.​ Не стоит прич­ину путать со следст­вием.

Всё вышеизложенное имеет отношение к сущ­ности происходящего.​ И игнорировать эту сущность, сводя​ к субъективизму пове­дение​ Путина, было бы ошибочным.

Россия руководствуе­тся не тупиковым про­изволом, а исходит из сущности происходя­щего. А сущность про­исходящего заключена в выживании нашего Отечества, независимо от того, что росси­йская власть дискред­итировала себя клепт­ократией и вывозом своего капитала на За­пад. Хочется верить, что у Российской вл­асти идёт отрезвление на этот счёт.​ За­пад паразитировать на себе и не даст.

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