Омикрон шагает по планете

Новый рекорд госпитализаций детей 0-5 лет в Англии. Прирост за неделю +39%!
Госпитализация взрослых, инфицированных Омикроном, тоже увеличивается: 85 накануне и 104 за последние сутки, летальные случаи — 7 и 12 соответственно. Это может показаться немного для 56 млн жителей. Однако, прогнозы говорят о как минимум 1500 госпитализациях в день в конце года.
А в США Омикрон уже доминирует — 73% случаев, на прошлой неделе он встречался в 13% случаев, а 2-мя неделями ранее — около 1%.
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