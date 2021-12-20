Аргументы Недели Мнение 13+

Терпимость

, 16:08

Терпимость
Фото: depositphotos.com

Очень много людей, которые пытались вербально уладить конфликт, затем получали инфаркты и инсульты от своей сдержанности. И радикально-невербальная форма разрешения конфликта тоже приводит в перспективе к страданиям, но уже не на воле и в рамках правовой ответственности.

Какая же должна быть терпимость к конфликту, чтобы не страдать.

Сейчас ценны психотехнологии по воспитанию этой терпимости. Впрочем, это всегда было актуально!

Терпимость к унижениям от собеседника условно-образно бывает следующих видов:

  1. Терпимость мудреца. (Мудрец жалеет обидчика, глубоко понимая истоки поведения обидчика).
  2. Царская терпимость («Промолчу, а потом накажу»).
  3. Психопатологическая терпимость (Человек хронически не способен на осознание унижения и задевание чести).
  4. Маниакальная терпимость (Мания величия личности настолько велика, что он не тревожится от унижений).
  5. Любовная терпимость (Терпит потому, что любит).
  6. Мазохистская терпимость (Терпит потому, что наслаждается от унижений и даже легче дышит от них).
  7. Психиатрическая терпимость («Он же психически больной»).

А теперь посмотрите на Себя и вокруг себя: на близких, на знакомых, на друзей, на коллег, на соседей, на руководителей, на Президентов стран и т.п. И попробуйте идентифицировать эти виды терпимости и невозмутимости к унижениям и оскорблениям.

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