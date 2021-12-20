Аргументы Недели → Мнение 13+

20 декабря 2021, 16:08 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: depositphotos.com

Очень много людей, которые пытались вербально уладить конфликт, затем получали инфаркты и инсульты от своей сдержанности. И радикально-невербальная форма разрешения конфликта тоже приводит в перспективе к страданиям, но уже не на воле и в рамках правовой ответственности.



Какая же должна быть терпимость к конфликту, чтобы не страдать.



Сейчас ценны психотехнологии по воспитанию этой терпимости. Впрочем, это всегда было актуально!



Терпимость к унижениям от собеседника условно-образно бывает следующих видов:

Терпимость мудреца. (Мудрец жалеет обидчика, глубоко понимая истоки поведения обидчика). Царская терпимость («Промолчу, а потом накажу»). Психопатологическая терпимость (Человек хронически не способен на осознание унижения и задевание чести). Маниакальная терпимость (Мания величия личности настолько велика, что он не тревожится от унижений). Любовная терпимость (Терпит потому, что любит). Мазохистская терпимость (Терпит потому, что наслаждается от унижений и даже легче дышит от них). Психиатрическая терпимость («Он же психически больной»).

А теперь посмотрите на Себя и вокруг себя: на близких, на знакомых, на друзей, на коллег, на соседей, на руководителей, на Президентов стран и т.п. И попробуйте идентифицировать эти виды терпимости и невозмутимости к унижениям и оскорблениям.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости