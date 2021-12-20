Очень много людей, которые пытались вербально уладить конфликт, затем получали инфаркты и инсульты от своей сдержанности. И радикально-невербальная форма разрешения конфликта тоже приводит в перспективе к страданиям, но уже не на воле и в рамках правовой ответственности.
Какая же должна быть терпимость к конфликту, чтобы не страдать.
Сейчас ценны психотехнологии по воспитанию этой терпимости. Впрочем, это всегда было актуально!
Терпимость к унижениям от собеседника условно-образно бывает следующих видов:
- Терпимость мудреца. (Мудрец жалеет обидчика, глубоко понимая истоки поведения обидчика).
- Царская терпимость («Промолчу, а потом накажу»).
- Психопатологическая терпимость (Человек хронически не способен на осознание унижения и задевание чести).
- Маниакальная терпимость (Мания величия личности настолько велика, что он не тревожится от унижений).
- Любовная терпимость (Терпит потому, что любит).
- Мазохистская терпимость (Терпит потому, что наслаждается от унижений и даже легче дышит от них).
- Психиатрическая терпимость («Он же психически больной»).
А теперь посмотрите на Себя и вокруг себя: на близких, на знакомых, на друзей, на коллег, на соседей, на руководителей, на Президентов стран и т.п. И попробуйте идентифицировать эти виды терпимости и невозмутимости к унижениям и оскорблениям.
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