Что подарить на Новый год пожилым людям

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 декабря 2021, 16:11 Кристина Суровцева

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Новый год – пора чудес, веселья, искренних пожеланий, чудо, которое мы ждем с нетерпением. Суета на улицах, переполнены маршрутки, магазины, рынки, во всем присутствует суматоха, все поскорее пытаются купить подарки! Этот запах, запах праздника Нового года, окутывает все больше и больше с приближением этого дня.

Этот праздник связан с семейным уютом, с радостью от подарков. Новый год — может быть, единственный семейный праздник, оставшийся сегодня в России, когда семья собирается вместе и действительно может ощутить себя семьей.

Когда накрыт стол, в углу комнаты горит наряженная всем семейством ёлка, под которой ожидают своей очереди подарки, за столом сидят родители, и ты понимаешь, что ничего важнее в жизни нет.

Практически в каждой семье существуют свои особые традиции, которые объединяют всех ее членов и позволяют сохранить эту целостность на многие годы. Так, например, можно рисовать на окнах изображения, связанные с зимой, украшать елку, используя игрушки, сделанные своими руками, устраивать семейные представления. В этот день дети и родители становятся ближе, объединенные сказочной атмосферой праздника. Именно традиции делают семью сплочённей. Когда дети вырастут, они постараются возродить данные обычаи уже в своих семьях

Новый год — это действительно особенное время: праздничные витрины, запах мандаринов, мелькание новогодних огоньков в окнах домов. Вся эта предпраздничная суета для многих ещё и повод подумать о тех, кому не повезло в жизни. Добрые новогодние истории, общая атмосфера праздника вызывают желание с кем-то поделиться теплом. И с кем же ещё поделиться подарком, как не с одиноким ребёнком или одиноким пожилым человеком, которого так жалко и которому хочется сделать добро?

Так случилось, что некоторые пожилые люди остаются на новый год одни. Это слишком большой стресс для любого человека в такой большой праздник, когда все собираются теплыми компаниями. И пожилые люди, будучи чуть более уязвимыми, могут чувствовать себя одинокими.

«В Новый год и Рождество одиночество и заброшенность в домах престарелых чувствуются еще острее. Все концерты и поздравления обычно звучат заранее, да и попадают на них в большинстве интернатов только те, кто может передвигаться сам. В сам вечер 31 декабря нет застолий и салютов, и даже телевизор с новогодним «огоньком» есть далеко не в каждой палате»

ЧТО ЖЕ ПОДАРИТЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ?

Выбрать подарок пожилому человеку к какому-либо празднику весьма сложно. Особенно если речь идет о таком празднике, как Новый год. Старикам неинтересны современные электронные гаджеты, они не любят бесполезные безделушки в виде сувениров, и поэтому выбрать новогодний подарок бывает проблематично. Рассмотрим несколько идей, которые помогут определиться с подбором хорошего презента.

Подарки, которые сделают проще ведение хозяйства и обыденную жизнь

Многие в престарелом возрасте предпочитают практичные и нужные презенты, по этой причине вряд ли порадуются неординарному подарку, девайсам или классическому сувениру. Итак, что подарить пожилому человеку, если он родственник или близкий друг?

Красивая, высококачественная и дорогая утварь – уникальный комплект чашек либо серебряных столовых приборов всегда пригодится. Его хорошо выставлять на стол каждый раз, когда приходят гости.

Светильники – данный объект внутреннего убранства может быть не только нужным, но и весьма интересным. Это может быть уникальная картина-лампа либо комфортабельный торшер.

Теплое покрывало – в России преподнести подобную вещь считается неплохой идеей, так как у нас зачастую бывает весьма холодно. Обрадует необыкновенное одеяло с рукавами, в которое комфортно закутываться холодными вечерами.

Электрочайник – чайник с режимом механического отключения для стареющих людей будет не только превосходным презентом, но и обеспечит защищенность.

Биотуалет, как ни удивительно, однако в некоторых случаях это попросту превосходный презент для престарелого человека, который проживает в селе либо имеет загородную усадьбу.

Кружка, поддерживающая температуру воды, и любимый чай не будет моментально остывать.

Мобильный телефон непременно должен быть с большими клавишами и экраном. Подобные сотовые имеют вспомогательную клавишу SOS, на которую возможно установить номер родственника либо скорой медподдержки.

Вентилятор или сплит-система – для тех, кто мучается в знойную погоду.

Обогреватель либо электрическая грелка – также превосходный презент, так как многие люди пенсионного возраста в зимний промежуток времени зачастую мучаются от мороза.

Стиральная машина-автомат максимально облегчит процесс стирки.

Что подарить пожилому человеку для здоровья

Невероятно полезны и презенты, связанные с медициной. Они будут содействовать в поддержании самочувствия.

На сегодняшний день в торговых центрах возможно отыскать наиболее нужные аксессуары, которые понадобятся абсолютно всем престарелым людям:

Трость – многие бабушки и дедушки пенсионного возраста ходят с палкой. Так что она придется очень кстати. В настоящее время уже имеются улучшенные модификации – с подсветкой. Рекомендовано подбирать изделие, способное регулироваться в зависимости от анатомических отличительных черт.

Ортопедический матрас либо подушка – такого рода подарок может быть дорогим, по этой причине можно преподнести его сразу от нескольких человек.

Электрический тонометр дает возможность определять давление, в том числе и при нехорошем самочувствии, потому что достаточно только лишь надеть манжету и нажать клавишу. Дает возможность регулярно определять давление без помощи других и не обращаться за поддержкой к медработнику.

Согревающий пояс, термобелье – могут быть из натуральной шерсти (верблюжьей, собачьей, овечьей).

Массажеры как для ног, так и для абсолютно всех зон корпуса. Такого рода электромассажный ковер либо стул может помочь успокоиться, убрать мышечное напряжение и стимулировать гемодинамику.

Корсетные пояса разной жесткости убирают напряженность и сокращают дискомфорт.

Фильтр для воды очистит воду из-под крана от вредных примесей и добавок.

Набор бодрящих витаминных чаев будет поднимать настроение каждое утро. Подписка на журнал, посвященный здоровью людей пенсионного возраста, – хороший презент для приверженца народных рецептов.

А что подарить пожилому человеку, если он никогда не жалуется на здоровье? Конечно, путевку в санаторий – в целительном учреждении возможно не только поправить здоровье, но и приобрести знакомства, погрузиться в атмосферу юности и независимости.

Для души

Чтобы подобрать неплохой подарок, следует исследовать увлечения именинника и поинтересоваться его образом жизни. Что подарить пожилому человеку на день рождения, так сказать, для души?

Электронная книжка – любителю читать.

Изделия из хрусталя – подобная вещь времен вечного русского дефицита придется в этот день кстати и напомнит о юности.

Шаль либо приятный халатик никогда не будут ненужными и вместе с тем продемонстрируют человеку вашу опеку и внимательность.

Стильная оправа для очков. Для того чтобы не сделать ошибки, стекла необходимо приобретать в отдельности по индивидуальному заказу.

Фотоаппарат с разными приспособлениями.

Корзина для вязания — тем, кто предпочитает мастерить собственным внучатам теплые вещи.

Диск с музыкой юности даст возможность мысленно окунуться в далекое прошлое и пережить наиболее важные моменты еще раз.

Красная икра – отменная лососевая икра станет хорошим украшением стола. Этот вариант подарка подойдет и тем, кто задается вопросом: что подарить очень пожилому человеку? Ему точно будет приятно полакомиться ароматной икрой. К тому же данный морской продукт — источник белка и коллагена, которые очень полезны для самочувствия стареющих людей.

Пакет подключения каналов кабельного TV – есть пакеты, подсоединение которых оплачивать нужно один раз

Особенно принципиально дополнить торжество пожилых людей комфортом и теплом, подарить немного радости самым родным и дорогим членам семьи, которые сумели прожить такое количество лет.

Что можно подарить пожилому человеку для развлечения

В случае если родственник преклонного возраста страдает от нехватки общения вследствие того, что его сотрудники по работе и ровесники проживают в другом городе, презент должен знаменовать единство поколений и готовность к коллективному существованию:

Абонементы в бассейн помогают не только улучшить состояние здоровья, но и получить превосходное душевное состояние и жизнерадостность духа.

Шахматы, шашки, домино – старые добрые увлечения многих людей. В особенности прекрасно сыграть в летний сезон во дворе либо саду с новыми приятелями.

Карты для пасьянса обрадуют любительниц проводить вечера за данным занятием.

Спа-процедуры дадут возможность погрузиться в мир загадочного Востока и славно скоротать время.

Для спорта

Для многих людей годы не становятся помехой, они продолжают заниматься рыбной ловлей, охотой и даже спортом. Пускай дед либо бабушка и дальше ведут интенсивный образ жизни. Что подарить пожилому человеку - мужчине, который любит путешествия в лес либо сидение на прибрежье с удочкой?

Удочка либо снасть – для заядлого рыболова. Это могут быть и прочие приспособления, к примеру ножик для разделки рыбы либо складной стул.

Плащ-дождевик предохранит в плохую погоду и на охоте, и на рыбалке. Вместительная палатка – для тех, кто идет в путешествия с ночевкой.

Охотничья одежда – утепленная и профессиональная, она будет незаменимой составляющей обмундирования охотника.

Термосы, фляжки могут быть в уникальном чехле. Корзинки обрадуют грибников.

Абонемент в тренажерный зал с личным тренером, который разработает персональную программу.

Одним из самых популярных подарков на сегодняшний день являются палки для скандинавской ходьбы – этот тип физкультуры доступен и весьма полезен людям непосредственно престарелого возраста. Им, безусловно, будет интересно потренироваться с ультрасовременными снарядами.

Подарить мечту

На день рождения близкого человека можно превратиться в фантастическую фею и выполнить наиболее сокровенное желание именинника. В случае если виновник праздника – это ближайший родственник, то, скорее всего, вы понимаете, о чем он мечтает.

Поездка на солнечный берег. Быть может, дедушка уже давно стремится полюбоваться океаном.

Дорогое платье обрадует даму, которая уже не первый год восхищается им.

Второй медовый месяц – на большой юбилей возможно направить двух пожилых людей на повторный медовый месяц, к примеру, в ту страну, в которую они заезжали, когда были юны.

Дизайнерский капремонт – поменять дизайн комнаты престарелого человека вплоть до неузнаваемости, безусловно, ориентируясь на его вкусы.

Билет на концерт обожаемого исполнителя – дедушке или бабушке будет приятно, если любимый родственник сопроводит и сделает незабываемые снимки.

Для одиноких

Когда пенсионер проживает один, задумайтесь, чтобы принести ему щеночка либо котенка. Это может сделать его жизнь красочнее, ведь будет о ком беспокоиться, появится кто-то, кто станет радостно вилять хвостом перед владельцем либо смешно мурлыкать около уха. К слову, попугай – тоже хороший вариант. Безусловно, что в первую очередь следует узнать, как пожилой человек отнесется к этому дару, так как домашнее существо не предмет и потребует к себе ответственного отношения.

По злой, но закономерной иронии, старость приходит вместе с уходящими на свои хлеба детьми, оставляя в доме, порой, звенящую тишину и редкий смех внуков по выходным. Мы часто не понимаем сидящих на лавочке всезнающих бабушек и обсуждающих политику дедушек и недоумеваем - зачем им эти переживания?..

Будни пожилого человека весьма однообразны, особенно если он живет один. Вынужденный День Сурка, где каждое "вчера" похоже на "сегодня" и обязательно будет похоже "завтра". Но наполнить смыслом будни может домашний питомец! Это - всегда положительные эмоции и постоянное присутствие милого и живого существа. Это – ощущение собственной значимости, потому что ты кому-то нужен. Однако далеко не каждый питомец способен скрасить жизнь пожилого человека, не создавая для него проблем.

Золотая середина

Выбор питомца для пожилого человека - ответственное дело, если мы не хотим, чтобы его утомил уход и темперамент животного. В этом вопросе мало что можно утверждать однозначно.

АКВАРИУМ

Сильные стороны:

Маленький подводный мир дарит много положительных эмоций и полное эстетическое наслаждение;

Наблюдение за жизнью рыбок - доказанный способ снижения кровяного давления;

Эффективное средство в борьбе с бессонницей и плохим настроением;

Неприхотливость кормления.

Слабые стороны:

Обитателей нельзя взять на руки и испытать тактильные ощущения;

Большой аквариум может стать большой проблемой в уходе и источником повышенной влажности в квартире.

Если вы решились подарить рыбок

Обязательно продумайте вопрос ухода за аквариумом или возьмите эту работу на себя. Рыбок лучше всего заводить живородящих, поскольку уход и кормление их не станут утомительными. Отлично подойдут забавные сомики, скалярии, яркие барбусы и т.д. Сегодня для них всегда можно купить даже специальный, сбалансированный корм.

СОБАКА

Сильные стороны:

Этот друг снимет любой стресс только своим видом, безграничной любовью и преданностью хозяину;

Собака в доме - причина хотя бы 2 раза в день бывать на воздухе;

Собаку можно обнять и приласкать;

Ухаживать за собакой не так хлопотно, как за многими другими питомцами;

Специально дрессированные собаки могут быть отличными помощниками в походах в магазин или другие места, которые обычно посещают пожилые люди;

Собака дает возможность новых знакомств и общения с такими же "собачниками".

Слабые стороны:

Не каждая порода подойдет пожилому человеку. Совершенно не подходят охотничьи, служебные и уж тем более, бойцовые породы собак, а также крупные породы, которых тяжко удержать на прогулке;

Иногда прогулки могут стать невозможными из-за плохого самочувствия. Да и когда на улице гололед, из-за хрупкости костей пожилым людям могут быть противопоказаны долгие рискованные прогулки;

Некоторые породы собак чрезвычайно шумные и обожают громко и заливисто потявкать, даже когда нет повода. Конечно, можно использовать ошейник Антилай, но наверняка пожилой человек этого не захочет.

Если вы решились подарить собаку

Идеальным вариантом считается собака, которая имеет сходный с хозяином темперамент. Более всего подойдет собака небольшого размера. Например, чихуахуа, той-пудели, мальтийские болонки, китайские хохлатые и подобные им собачки, могут даже обходиться кошачьим туалетом, если вдруг хозяину нездоровится, и он не может выгулять питомца на улице. Также идеальными породами могут быть французские бульдоги, мопсы и пекинесы.

Обратите внимание!

При всей любви к животным не рекомендуется брать дворняжку с улицы, особенно уже взрослую. За редким исключением они обожают бродяжничество и не всегда сильно привязываются к хозяину.

КОШКИ

Сильные стороны:

Эти изумительные животные могут быть не только хорошими друзьями, но и врачевателями. Никого уже не удивляет тот факт, что кошка удивительным образом может определять больное место и укладываться сверху;

Кошек не нужно выводить на улицу;

Уход за кошкой менее хлопотный, чем за собакой. Ее проще купать и вычесывать;

Увлекаясь игрой, кошка может поднять настроение любому человеку;

Кошку всегда приятно гладить, получая при этом успокаивающие тактильные ощущения. Причем, в большинстве случаев, кошке это нравится.

Слабые стороны:

Как известно, кошка не так сильно привязывается к хозяину, как собака. Они любят независимость, хотя и на ласку тоже реагируют взаимностью;

На шерсть кошки часто бывает аллергическая реакция. Это можно обойти, если завести кошку породы сфинкс, однако не всем нравится их внешний вид.

Если вы решились подарить кошку

Лучшими породами кошек для пожилых людей будут персидские, поскольку они довольно спокойные. Менее ласковые и очень требовательные к доброму отношению, но тоже любящие постоянную заботу - сиамские кошки. Более экзотической, но безупречно подходящей для пожилого человека, является порода кошек рэгдолл

КРОЛИК

Сильные стороны:

Милая и забавная мордашка этого питомца не может не вызывать улыбку, поэтому этот питомец - всегда положительные эмоции;

Его не нужно выгуливать;

Кролику просто подобрать правильное питание, которое не будет затратным;

Живут эти питомцы от 8 до 12 лет;

Они не любят шума и хорошо чувствуют, когда в доме спокойствие и нет суеты, а также посторонних людей.

Слабые стороны:

Кролики могут неприятно пахнуть, что может не понравиться;

Они часто выбрасывают из клетки мусор, что создает необходимость в частых уборках;

Очень редко, но кролики могут укусить.

Питомцы, от которых лучше воздержаться

К ним относят декоративных крыс, мышей, хомячков, морских свинок, попугаев. Последние производят много мусора, поэтому для пожилого человека уход за ними будет слишком хлопотным. А грызуны, как правило, очень мало живут, заставляя привязавшихся к ним одиноких людей сильно страдать.

Правильно выбранное животное для пожилого одинокого человека - это постоянные положительные эмоции и продление жизни!

Своими руками

Поскольку зачастую у стариков уже имеется все, что необходимо для жизни, так как они успели запастись необходимым без помощи других либо получили различные вещи от множественных отпрысков, впечатлить их бывает трудно. По этой причине изготовленные своими руками подарки пожилым людям приносят особую радость. Так как они заявят о внимательности, о времени, потраченном на их производство, а, следовательно, о любви к члену семьи:

коллаж — с применением фото из жизни бабушки и дедушки. Светлая ностальгия только сделает лучше общее душевное состояние;

поздравительная почтовая карточка;

панно;

торт, пирог, печенье;

кашпо;

украшения ручной работы;

привлекательная корзина с фруктами;

самодельная мыльная продукция;

букет из бумаги и конфет;

стих, книга своего сочинения;

собственноручно изготовленные лакомства;

сшитый собственноручно футляр для телефонного аппарата, планшета;

вазы с декором;

фотоальбом

Сегодня имеется большое количество мастер-классов по производству подобных презентов. А креативный момент привнесет новую волну в поздравления. По этой причине необходимо попытаться создать личный шедевр. Маленькие внуки могут даже не изготовлять ровным счетом ничего, а попросту изучить стих и рассказать его или же исполнить жизнерадостную песенку.

Универсальные

Есть универсальные подарки для пожилых людей, которые можно преподносить не только лишь родным, членам семьи, но и сотрудникам, и товарищам.

Мужчинам: длинный зонт; кошелек либо сумка из натуральной кожи; надежный держатель для обуви; дорогая записная книжка или дневник большого объема; полезный чай либо китайский комплект из эликсиров различных вкусов.

Для дам: бижутерия и драгоценности – серьги, подобранные со вкусом, цепочка с кулоном либо бусы; длинная филигранная шаль; букет цветов, число которых отвечает исполнившемуся возрасту; парфюм; кухонная домашняя спецтехника.

Как для представителей сильного пола, так и для дам поздравление в телепередаче станет милой неожиданностью.

Что не нужно преподносить престарелому человеку

Кроме полезных подарков для пожилых людей есть и бесполезные, и совсем ненужные. К плохим презентам возможно причислить:

Шуточные дары – пожилые люди, как правило, наиболее серьезно относятся к правилам этикета.

Деньги – для многих бабушек и дедушек такого рода "сувенир" – критерий неуважения. В этом возрасте многим уже не нравится на себя затрачиваться, по этой причине они зачастую используют средства, для того чтобы приводить в восторг потомков. Подарив финансы, вы только продемонстрируете собственным родным, что вы абсолютно не понимаете их вкусы и предпочтения.

Косметика и средства гигиены. Для бабушки в подарок не пригодится и парфюмерия, так как ее вкусы можно не отгадать.

Алкоголь, сигары, зажигалки, пепельницы, кальяны.

Тапочки – это можно понять, как намек, что жить остается совершенно немного.

Часы – смысл такого презента можно истолковать таким образом, что время скоротечно и жизнь уже на закате.

Среди памятных подарков можно отметить семейную фотосъемку

Студийная съемка на фоне праздничных подвесных декораций — один из лучших вариантов. Результатом съемки станет множество профессиональных фотографий.

После студии можно заглянуть в кафе и провести остаток дня вместе. В будние дни дети постоянно на работе, времени на родителей практически никогда не остается, так что они точно будут рады общению.

Неважно, сколько родителям лет. Они по-прежнему верят в сказку и ждут новогоднего чуда. Лучший подарок для мамы и папы — общение с детьми и душевное тепло.

Выбрать подходящий подарок не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Трудность состоит в том, что существует не так уж много вариантов подарков, которые можно преподнести людям в возрасте с полной уверенностью, что это им понравится и принесет какую-либо пользу.

Пожилым людям гораздо важнее внимание, проявленное их родными и близкими, а также уважение и забота. Поэтому, выбирая подарки на Новый год пожилым родственникам, не стоит приобретать дорогие и статусные вещи.

Также следует принять во внимание, что люди в возрасте имеют давно уже сложившиеся и устоявшиеся предпочтения и вкусы. Если вы знаете об их увлечениях, то основываясь именно на этой информации, будет лучше всего решить, что именно выбрать в качестве новогоднего подарка.

Раздумывая, что подарить пожилой женщине, пожилому мужчине на праздник, помните главное – подарок должен выражать любовь. Для этих людей – день рождения - это вовсе уже не повод для подарков и всеобщего внимания, для них это – прекрасный, долгожданный повод встретиться с родными людьми, особенно если вы видитесь не очень часто. Подарите на день рождения старикам свою заботу и привязанность, если это ваши родственники – они высоко оценят это и будут счастливы. Подчеркните уважение к их благородным сединам и солидному жизненному опыту – не дарите что попало, не «откупайтесь» дорогими, но бессмысленными вещами. Вложите в своей подарок искреннюю любовь – и сумеете осчастливить именинника! Всегда помните, что делать добро намного проще, чем вам кажется. Порой простая помощь пожилому человеку, внимание и забота, искренняя улыбка и доброта в сто раз дороже, чем что-то другое.

Делайте добро и никогда не забывайте стариков!

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