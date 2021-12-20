Новогоднее меню-2022: что должно быть на столе в год Чёрного тигра?

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 декабря 2021, 15:35 Кристина Суровцева

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Хозяин 2022 года – животное хищное. Проще говоря, эта грациозная большая кошка на мягких лапках ест много мяса в любых видах и любых способов приготовления. Поэтому в новогоднем меню 2022 года самое главное – это обилие мясных блюд, закусок и салатов!

Впрочем, их приготовление не потребует от хозяйки особых сложностей, поскольку существует миллион праздничных рецептов, где основой является мясо. Это будет роскошная мясная трапеза – домочадцы и гости сыты и накормлены, покровитель года Тигр доволен и счастлив.

С приближением Нового года хозяйки стремятся блеснуть кулинарными способностями и задумываются над составлением меню для волшебной новогодней ночи. Многие считают, чтобы привлечь в дом достаток на следующие двенадцать месяцев, нужно задобрить тотем наступающего года и накрыть щедрый стол.

Что символизирует Тигр

Черный Водяной Тигр характеризуется, как очень артистичный, смелый, щедрый и непредсказуемый зверь. Тигр считается импульсивным и вспыльчивым символом, но водная стихия его обязательно смягчит.

В Новом году Тигр будет покровительствовать творчеству и духу авантюризма. В 2022 году можно сменить место работы, карьеру или же переехать в другой город или страну. Тигр ценит инициативность: он поможет в новых начинаниях, подкинет приятные и удивительные обстоятельства. Но все же нельзя полагаться только на удачу: Водяной Тигр поможет исключительно тем, кто осознанно идет к своей мечте, а людям, которые не тратят время на оценку рисков, хозяин года, напротив, готовит испытания и неудачи.

Тигр – своенравный зверь, поэтому перед наступлением Нового Года 2022 его нужно правильно задобрить и показать свои самые лучшие намерения.

Символика года Чёрного Водяного Тигра:

планета покровитель — Меркурий;

число года — 6;

направление — север;

сезон — зима;

талисман — черепаха.

ПРИМЕТЫ НА 2022 ГОД

Народные традиции сохранили множество примет, связанных с новогодним праздником:

Не хвалите уходящий год Быка. По легенде, в тяжелой схватке по пути к Будде разъяренный буйвол победил и высмеял царя джунглей. Тигр не забывает обид и озлобился при восхвалении своего врага.

- Рассчитайтесь с финансовыми обязательствами и не берите в долг.

- В предновогодний вечер нельзя убирать квартиру и стирать.

- Заранее освободитесь от старых вещей и грязи. Подготовьте дом для встречи нового покровителя.

- Украсьте помещение новогодней символикой.

- Готовьте еду в хорошем настроении, не забывая о вкусовых предпочтениях хищника.

- Чтобы угодить тигру, учитывают любимые цветовые оттенки и счастливые числа магического животного.

Запишите на чистой бумаге то, от чего хотите избавиться (плохая работа, неудачная любовь и пр.). В новогоднюю ночь сожгите листок, чтобы скопившиеся проблемы не перекочевали в год Тигра.

Диета Голубого Водяного Тигра

Тигр — всеядное и неприхотливое в еде животное, поэтому хозяйка может смело ставить на праздничный стол практически любое блюдо, которое мы обычно готовим на Новый год. Однако существуют определенные ограничения. В основном они связаны с рационом полосатого хищника и ограничениями в блюдах на новогоднем столе, принятыми на Востоке, откуда эта традиция дошла до нас.

Что должно быть на столе на Новый год 2022

Интересный факт: в неволе (в зоопарке) один взрослый тигр съедает 10-12 кг мяса, в то время как в дикой природе эта цифра гораздо выше — до 30 кг животной пищи. Поэтому в новогоднюю ночь на столе должно быть мясо. Свинина, баранина, гусь, утка, курица, индейка подойдут в качестве праздничного блюда. Но лучше воздержаться от говядины.

Существует легенда, согласно которой Бык победил Тигра в бою и высмеял хищника, поэтому эти животные на Востоке считаются злейшими врагами. Любое упоминание о копытных, в том числе и гастрономическое, может разгневать символ наступающего 2022 года.

Лучше готовить мясо одним большим куском и нарезать его на порции непосредственно перед подачей. Вареное, жареное, тушеное с овощами или мясо на гриле придутся ему по вкусу. Если есть возможность приготовить барбекю, это будет идеальным вариантом для праздничного стола.

Меню Года Тигра должно включать холодное мясо и ветчинные нарезки. При этом следует обращать внимание не только на качество ветчины, свинины и холодных закусок, но и на внешний вид блюда. Оно должно доставлять удовольствие не только гастрономическое, но и эстетическое.

Меню для вегетарианцев

В вегетарианском меню на Новый 2022 год. Мясо можно заменить блюдами из соевого мяса. Это могут быть котлеты, отбивные, рагу, паштеты, жаркое и другие блюда. Соевое мясо по одному рецепту можно подавать с разными соусами, чтобы внести разнообразие в вегетарианский стол.

Поскольку мясо, которое должно быть на празднике, сытное и это довольно тяжелое блюдо, к нему следует добавить более легкие овощные гарниры. Картофель, кабачки, морковь, свекла, баклажаны и капуста — хорошие варианты. Овощи можно варить, тушить, готовить на пару, запекать в духовке или на гриле, а также в виде солений. Символ года подскажет, будет ли дополнение желтым или оранжевым. Этого можно добиться, добавляя морковь или используя определенные специи (куркума, шафран).

Кошки любят есть траву, но только изредка, поэтому в меню должны быть салаты, а не только зелень и овощи. Они также должны содержать мясные ингредиенты. Подойдет неизменная классика — жульен с курицей, «Оливье», а также «Мужские слезы», «Обжорка», с ветчиной, крекерами и фасолью и другие.

Другие холодные закуски, такие как бутерброды и всевозможные сэндвичи, также должны иметь мясной компонент, например, паштет, ломтик вареной свинины и т.д.

Что пьет Водяной Тигр

Говоря о напитках, символ года предъявляет к ним всего два основных требования. Безалкогольные напитки должны быть натуральными и предпочтительно в желто-оранжевой цветовой гамме. Это может быть яблочный, ананасовый или цитрусовый сок, различные компоты и фруктовые напитки. Символ года будет привлекательным, если хозяйка приготовит их своими руками.

В цвете алкогольных напитков также должны преобладать соломенные и коньячные тона. Это может быть вино, шампанское, различные ликеры и ликеры с фруктовыми нотками во вкусе. Глинтвейн также будет отличным выбором в канун Нового года.

Есть продукты, которые величественный Тигр недолюбливает. Это, главным образом, крепкий алкоголь – напиваться до поросячьего визга допустимо только в год Свиньи! А вот искрящееся шампанское, хорошее вино и выдержанный виски на новогоднем столе будут вполне уместны.

А собираясь на улицу, чтобы посмотреть новогодний салют, обязательно прихватите с собой термос с вкусно пахнущим корицей и гвоздикой глинтвейном!

Что нельзя подавать к столу в год Тигра

Сейчас поговорим о блюдах, которые не стоит готовить на праздничный стол.

Самое важное табу — говядина

Несмотря на то, что символ года хищник и предпочитает мясо, говядина относится к запрещённому списку. Есть одна легенда, в которой рассказывается о том, как простой бык победил тигра. С тех самых пор в год Тигра на праздничном столе люди избегают блюда из говядины. Считаются, что говяжьи блюда на столе разозлят хищника. В этот год дом будут ожидать одни слёзы да несчастья. Суеверным людям лучше не искушать судьбу и воздержаться на празднике от говяжьих блюд и закусок.

Следующее табу — блюда из рыбы

На неё охотится только Амурский тигр. Поэтому мелкая речная или морская рыба не подойдут. Исключение — крупная запечённая или обжаренная рыба. Но, если вы хотите добавить в салат морской коктейль, кальмары или шпроты в небольших количествах — это будет не критично.

Шипучие напитки

Когда кошка чего-то боится, или готовится к атаке, она начинает выпускать когти и шипеть. Поэтому шипучие напитки могут спугнуть удачу. В список попадает любая газировка. Например, лимонады, кола, сильногазированная минералка. Исключение — шампанское. Оно относится к игристым винам, потому и шипит в бокале не так сильно.

Холодцы, заливное, желе

Эти продукты символизируются с замёрзшей водой, которая представляет опасность для хищника. Считается, что эти блюда запрут активную энергию в клетке. Это значит, что хорошие перемены обойдут дом стороной. Исключение — тонкий слой фруктового желе в десертах.

Короткая лапша

Лапша популярна в Азиатских странах и символизирует отрезок жизни. Короткая говорит о быстром завершении жизненного цикла. Поэтому лучше приготовить длинную лапшу или спагетти. Они будут символизировать долголетие.

Бумажные салфетки и скатерти

Считаются унижением достоинства царя зверей. Но, если вы не можете обойтись без бумаги, просто не выкладывайте салфетки или бумажные полотенца на стол.

Таким образом, 2022 год будет агрессивным, но богатым на открытия и перемены, а чрезмерную агрессию сгладит вода. Тигр эстет и одиночка, поэтому оформлять стол лучше в символических цветах, исключив бумажные полотенца и скатерти. Он не любит быка и обезьяну, из-за этого следует исключить говядину и не злоупотреблять крепкими алкогольными напитками на Новый год. Следуйте правилам, тогда вы не разгневаете Чёрного Водяного Тигра, а получите его благосклонность и удачу в свой дом.

Правильное новогоднее меню в год Тигра

Меню праздничного стола должно быть разнообразным, а каждое блюдо должно отличаться ярким вкусом, при этом лучше избегать слишком острых соусов и приправ. Главное, чтобы блюда все готовились просто: сложные рецепты зверь не любит.

Обязательно должны присутствовать закуски, желательно несколько на выбор.

Будет очень кстати, если один из салатов оформить в виде мордашки символа наступающего года – Тигру это также понравится.

Примерное меню для новогоднего вечера

Вашему вниманию представляется подборка блюд, которые отлично впишутся в новогоднюю атмосферу из-за легкости приготовления и вкусного результата.

Шашлык из свинины на шпажках в духовке

Для начала рекомендуем приготовить необычайно вкусный шашлычок из свинины на шпажках в духовке, ведь мясо – это то, что точно понравится покровителю наступающего года, а значит, оно должно быть на новогоднем столе 2022. Приготовить его совсем не сложно по нашему рецепту.

Ингредиенты:

свиная шея – 700 г;

репчатый лук – 150 г;

приправа для мясных блюд – 1 ч.л.;

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.;

сметана – 1 ст.л.;

соус соевый и томатный – по 1 ст.л.;

зерновая горчица – 1 ст.л.;

постное масло – 1 ст.л.;

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

Мясо промываем под проточной водой, вытираем бумажными полотенцами, чтобы не осталось влаги на поверхности. Чистим и моем репчатый лук.

В глубокой емкости смешиваем зерновую горчицу, сметану, соусы, сушеный чеснок, постное масло, соль и перец.

Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Получится густой маринад.

Свиную шею режем небольшими кусочками, примерно по три сантиметра каждый. Перекладываем их в емкость с маринадом.

Тщательно перемешиваем при помощи рук или ложки – кому как удобнее. Маринадом нужно обмазать полностью каждый кусочек. Желательно оставить мясо мариноваться на долгое время, но в экстренном случае нужно выдержать хотя бы полчаса.

А пока подготавливаем репчатый лук – нарезаем его кружочками.

После того, как прошло время маринования, начинаем нанизывать кусочки мяса, чередуя их с кружочками репчатого лука. Выкладываем подготовленные шпажки в форму для запекания. Обязательно необходимо налить немного воды на дно, чтобы не пригорел маринад, который будет стекать с мяса.

Предварительно нагреваем духовку, отправляем мясо в нее примерно на 40 минут, зависит от особенностей вашей техники. Периодически желательно переворачивать шпажки для лучшей прожарки шашлыка со всех сторон.

Сочный ростбиф

В преддверии 2022 года Тигра для новогоднего меню будут актуальны все рецепты с мясом. Очень вкусное и сочное блюдо – ростбиф — то, что нужно для праздничного стола, если ожидается большая компания. Его можно нарезать порционно, выложить на большую красивую тарелку и украсить зеленью.

Ингредиенты:

мясо – 700 г;

морская соль – 1 ч.л.;

перец черный молотый – 0,5 ч.л.;

оливковое масло – по желанию.

Готовим по следующему алгоритму:

Мясо промываем под проточной водой. Тщательно просушиваем бумажными полотенцами.

Для сохранения сочности мяса внутри, перетягиваем кусок кулинарным шпагатом или любыми толстыми нитками, но не шерстяными, иначе они расплавятся под действием высокой температуры.

Сковороду хорошо разогреваем, кладем мясо жирной стороной вниз. Можно добавить постное масло, но жира выделится достаточно для прожарки.

Периодически переворачиваем кусок, не забываем про торцы. Мясо должно прожариться со всех сторон и хорошо подрумяниться.

Застилаем форму для запекания фольгой, выкладываем сверху наш подрумяненный кусочек мяса. Со всех сторон солим и перчим.

Духовой шкаф предварительно разогреваем до 180 градусов, отправляем в него форму с мясом на полчаса. Время варьируется и зависит от особенностей техники.

По истечении времени достаем мясо из духовки, заматываем плотно фольгой и даем ему отдохнуть примерно 10 минут.

Затем ростбиф нарезаем на кусочки одинакового размера и подаем на праздничный стол.

Галантин из курицы

Галантин с начинкой точно разнообразит ваш новогодний стол 2022 г. Это блюдо не так уж и сложно готовить, если следовать подробному пошаговому рецепту.

Ингредиенты:

курица — 1200 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 40 г;

батон — 100 г;

морковь — 1 шт.

горошек — 0.5 стак.;

фасоль стручковая — 0.5 стак.;

шампиньоны, консервированные целые — 1 банк.;

ветчина — 200 г;

перец болгарский — 1 шт.;

чеснок — 1 зубч.;

масло оливковое — 3 ст.л.;

паприка молотая — 1 ч.л.;

чеснок молотый — 1 ч.л.;

черный молотый перец — 0.5 ч.л.;

молоко — 100 мл;

соль — 1 ч.л.

Приготовление:

Сначала удалите с курицы кожицу. Затем по очереди разделите ножки. При помощи ножа срезать с них суставы, частично сохранив кожицу.

Самые крепкие места примыкания кожи к мясу разделить вручную или перерезать ножом.

Очистив нижнюю часть тушки от кожи, поднимите ее вверх на высоту крыльев. В точке крепления кожи к позвоночнику, перерезать кожу при помощи ножа, при этом стараясь сохранить целостность. Крылышки следует разрезать по плечевым суставам.

Очищенное мясо и кожицу промыть под струей воды и подсушить на бумажном полотенце.

Отделить мясо от костей.

Подготовить необходимые для фаршировки ингредиенты. Грибы и оливки рекомендуется не нарезать, чтобы блюдо смотрелось более эстетично.

Измельченный лук подрумянить на сливочном масле.

Полить молоком хлеб, дать время на пропитку.

Провернуть через мясорубку мясо с луком и хлебом.

Нарезать болгарский перец, морковь и ветчину на кубики.

Все компоненты для начинки перемешать между собой. Посолить и поперчить.

На разделочной доске расстелите кожу и уложите на нее начинку. Деревянными шпажками зафиксируйте места разрывов и дырочек.

Дальше необходимо обильно обмазать птицу смесью из оливкового масла, паприки и измельченного чеснока.

Застелить форму листьями капусты и положить на них подготовленную курицу.

Готовить галантин нужно в заранее нагретой до 180 градусов духовке в пределах 30-40 минут, до появления хрустящей корочки.

Данное блюдо не принято подавать в горячем виде. Галантин из куриного мяса причисляется к числу холодных закусок, поэтому его следует полностью охладить до момента сервировки. После чего рулет удобно резать, он отлично сохраняет форму.

Салат «Гранатовый браслет» с копчёной курицей

Гранат – 1 шт.

Курица копчёная – 200 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Свёкла – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Майонез, перец, соль – по вкусу.

Овощи и яйца отварить вкрутую и очистить.

Мелкими кусочками нарезать копчёную курицу.

Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

Овощи натереть на крупной терке.

Варёные яйца мелко нарезать.

Гранат очистить и разобрать на зёрнышки.

Когда всё готово, необходимо собрать салат. Сначала выложить картофель, посолить и поперчить его, смазать майонезом. Затем выложить жареный лук и немного майонеза, копчёную курицу и майонез, морковь и майонез, варёные яйца и немного майонеза, свеклу с соусом. Сверху выложить зёрна граната.

Фаршированные грибы в беконе

Ингредиенты:

грибы шампиньоны крупные — 7 шт.;

бекон — 10 ломтиков;

репчатый лук 1/2 шт.;

сыр — 40 гр.;

куриное филе — 250-300 гр.

бекон — 200 гр.

Приготовление:

У грибов аккуратно удаляем ножки и шинкуем их вместе с репчатым луком.

Измельчаем несколько ломтиков бекона и обжариваем все это в течении 7-8 минут.

Каждую шляпку грибов оборачиваем полоской бекона и выкладываем начинку.

Сверху присыпаем тертым сыром и помещаем в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 25 минут.

Первая закуска готова.

Для второй закуски филе куриной грудки нарезаем кусочками, каждый из которых оборачиваем полоской бекона.

Помещаем в духовку, разогретую до 200 градусов на 20-30 минут!

Салат-коктейль с красной икрой

На Новогоднем столе 2022 должен стоять хотя бы один необычный салат. Если не хочется искать какие-то особенные рецепты, то можно соединить всем известные продукты и сделать акцент на подаче. Очень оригинально салат будет смотреться в стаканах. Такой «коктейль» поднимет настроение каждому гостю.

Ингредиенты:

икра красная – 3 ст.л.;

свежие огурцы – 2 шт.;

куриные отварные яйца – 2 шт.;

сметана – 3 ст.л.;

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Готовим пошагово:

На мелкой терке натираем куриные яйца, выкладываем их в специальный сервировочный стакан для подачи порционных салатов.

Сверху на яйца выкладываем сметану — на один стакан понадобится 1,5 ст.л.. По вкусу солим, перчим.

Огурцы промываем под проточной водой, тщательно насухо протираем и натираем на мелкой терке.

Выкладываем их в глубокую емкость, солим и оставляем примерно на 10 минут, чтобы выпустили сок.

После 10 минут, выжимаем огуречную массу руками. Если не произвести отжим сока, то салат будет сильно «мокрым». Выкладываем огурцы поверх сметаны, а сверху — красную икру (на один порционный стаканчик – 1,5 ст.л.). Подавать готовое блюдо можно сразу или поставить в холодильник на 20 минут охладиться.

Салат «Русская красавица»

При подготовке праздничного стола для большого количества гостей важно приготовить много вкусных салатов. «Русская красавица», несомненно, тоже должна быть среди них. Это удивительно красивый салат, у него божественный вкус. Удачное сочетание ингредиентов, красочное оформление и быстрое приготовление – все, что нужно для Новогоднего стола 2022 года.

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

твердый сыр – 200 г;

репчатый лук – 1 шт.;

маринованные грибы – 300 г;

филе куриное – 250 г;

майонез – 200 г;

9% уксус – 50 мл.;

для украшения помидоры и зелень.

Приготовление осуществляется в соответствии с алгоритмом:

Первый шаг – маринование репчатого лука. Для этого нарезаем его квадратиками, выкладываем в глубокую емкость, заливаем водой с уксусом в пропорции 1:1. Тщательно перемешиваем и оставляем мариноваться на 10 минут.

Куриное филе варим в чуть подсоленной воде около 15 минут с момента закипания.

Остужаем мясо, нарезаем кубиками, выкладываем на блюдо для подачи салата. Сверху смазываем курицу майонезом – это первый слой.

Грибы достаем из банки, нарезаем кубиками и выкладываем второй ряд, сверху на куриное филе.

Как только лук замариновался, отжимаем его руками, выкладываем поверх грибов, смазываем майонезом.

Морковь и картофель заранее отвариваем, остужаем, очищаем от кожуры.

Натираем на крупной терке картофель, желательно сразу поверх лука, чтобы слой тертого картофеля был воздушным. Немного солим, смазываем майонезом.

Измельчаем на крупной терке морковь. Выкладываем ее на картофель, смазываем майонезом.

Верхний ряд – тертый с помощью мелкой терки твердый сыр. Сырный слой получится нежным и воздушным.

Заключительный этап – декоративное оформление. Берем помидоры и зелень и украшаем по своим предпочтениям.

Теперь необходимо поставить пропитываться салат в холодильник на час.

Чек-лист подготовки к Новому 2022 году

И напоследок предлагаем вам чек-лист подготовки ко встрече Нового года.

- Продумайте каждую деталь, чтобы самая долгожданная ночь в году запомнилась вам и вашим близким.

- Продумайте рецепты новогодних закусок и любимые блюда всех членов семьи.

- Подготовьте всё необходимое для празднования вечеринки. Заранее запаситесь бенгальскими огнями и хлопушками, если планируете запускать фейерверки. Найдите недалеко от дома безопасную площадку, чтобы неприятности не омрачили праздничную ночь.

- Приготовьте конфеты и другие сладости к столу.

- Составьте список музыкальных треков, чтобы не искать их в праздничную -ночь.

- Приготовьте игры для вечеринки. Если встречаете Новый год с детьми, продумайте для них развлечения и угощения.

- Приготовьте подарки для всех гостей за вашим столом.

- Приготовьте большой торт, чтобы разрезать его в полночь.

Где бы вы ни встретили 2022 год — дома или в дороге, в кругу семьи или в шумной компании в ресторане, — желаем вам приятных впечатлений, которые запомнятся надолго. А каким станет будущий 2022 год зависит от каждого из нас. Пусть вам во всём сопутствует удача. С наступающим праздником!

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