«Мое тело — мое дело»: кто из звезд отказался делать прививку от COVID-19 и почему

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 декабря 2021, 14:12 Кристина Суровцева

Фото: pixabay.com

Вот уже почти 2 года коронавирус держит в страхе всю планету. Согласно статистике, на сегодняшний день COVID-19 заболело 211 млн человек, зафиксировано 4,4 млн летальных исходов. Но несмотря на это, с каждым днем по всему миру появляется все больше и больше скептиков, отрицающих опасность этого заболевания.

Мы уже привыкли, что маски и антисептики стали нашими постоянными «аксессуарами». Относительно новый вопрос, который служит причиной бурных дискуссий, — вакцинация.

Ставить прививку или нет — это дело каждого. Мы же решили изучить, какое мнение сформировалось среди знаменитостей — тех, чьи слова и действия оказывают большое влияние на аудиторию. Оказывается, и в звездном лагере все не так однозначно.

Темпы вакцинации набирают обороты, а баталии на тему эффективности вакцин не утихают. Многие на своем опыте поняли, что даже в дружеской компании лучше не заводить разговор на эту тему, иначе велик шанс перессориться. В нашем материале речь пойдет о селебрити, которые не хотят ставить прививку и открыто говорят об этом.

«Против обязательной вакцинации»

Телеведущий Оскар Кучера в Instagram ответил российским врачам, которые позвали его в «красную зону» больниц как так называемого «антиваксера». По словам артиста, он не отрицает коронавирус, а выступает лишь против обязательной вакцинации.

Ведущий, судя по его посту, так и не понял, почему его причислили к антипрививочникам, если у него и его семьи сделаны все необходимые прививки по календарю и показаниям, а его мать привита «Спутником V» по собственному желанию.

«Для чего вы меня приглашаете смотреть на тех, кто тяжело болен?» – высказался Кучера.

Он рассказал, что потерял своего отца, который умер от коронавируса, а сам переболел ковидом два раза: первый раз - очень тяжело, второй - лишь с насморком. Ведущий отметил, что нигде и никогда не упоминал о том, что не верит в болезнь.

«Вы, как профессионал своего дела, говорите о медицине! А я, как гражданин, говорю о социальном аспекте всех проводимых мероприятий, связанных с этой коварной болезнью. Ведь практически в каждом своем посте, который тем или иным образом касается вакцинации, я твержу не о том, что я против, а лишь о том, что я против обязательной вакцинации», – высказался Кучера.

Так, телеведущий Оскар Кучера привлек к себе немало внимания постом, в котором высмеял противоречия относительно вакцинации в стране.

«Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они. Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет…» — писал Кучера в своем аккаунте. Такие противопоставления путают людей и вызывают протесты.

Звезду «Черной Пантеры» затравили в соцсетях за ролик про вакцину

Лауреатка премии BAFTA, британка Летиша Райт («Чёрная Пантера», «Чёрное зеркало») не так давно в Twitter опубликовала видео, в котором YouTube-блогер Томи Араеми рассказал о негативном отношении к прививкам, тем самым поставив под сомнение эффективность вакцины от COVID-19 и её опасность. Поклонники актрисы решили, что она выступает против вакцинации.

Однако девушка оправдалась, пояснив, что лишь хотела обратить внимание на возможные побочные действия лекарства, но никого не призывала отказываться от препарата.

«Если твое мнение не совпадает с общепринятым, ты задаешь вопросы и пытаешься думать своей головой, тебя не принимают <…> Я выложила этот ролик только потому, что меня беспокоит состав вакцины, и мне хочется понять, что вводят в наши организмы».

Объяснение артистки подписчиков не устроило, и они продолжили осуждать ее за публикацию фейка, в результате чего Райт удалила свои аккаунты в Instagram и Twitter.

Мария Шукшина о вакцинации

В прошлом году Мария Шукшина выступила с провокационной речью о прививках и пандемии. Актриса заявила, что вакцинирование — цифровой концлагерь, а также упомянула об Апокалипсисе. Якобы в Библии есть слова о том, что скоро человечеству придет конец.

Теория заговора

Одним из самых неоднозначных высказываний артистки считают ее конспирологическую теорию. Шукшина считает, что коронавирус является проектом сторонников глобализации, которые стремятся объявить России войну. А меры, которые предпринимает власть для сдерживания эпидемии – это измена родине.

Достаточно своеобразная позиция Марии по поводу пандемии уже давно известна общественности. Она является ярым противником вакцинации и считает, что не нужно придавать такого огромного значения вирусу, как это делают сейчас. К тому же, она высказывалась о том, что о вакцине уже все было сказано в пророчествах святых, поэтому она никогда не будет прививаться.

Грядет апокалипсис

Происходящее сейчас в мире актриса считает ничем иным, как предвестием скорого конца света. В постах, которые она размещает на странице в Инстаграм, Шукшина часто отсылается к священным текстам. В них говорится о пророчествах грядущего апокалипсиса. Шукшина поддерживает и бывшего схиигумена Сергия, который придерживается тех же взглядов на происходящее в мире, что и она.

Против цифровизации

Все прочие высказывания актрисы объединены одной темой – позицией в отношении глобальной цифровизации. Она была одной из тех, кто выступал против присвоения людям идентификационных номеров. Не так давно в России рассматривали закон о едином информационном учете населения.

В целом позицию артистки можно было бы понять, если бы не критичность, с какой она высказывается против нововведений.

Шукшина уверена, что в мире уже идет Третья мировая война, вот только используют в ней не оружие, а средства для подчинения сознания. И все это происходит в мире, где самой обсуждаемой проблемой является коронавирус. Артистка при этом уверено говорит о чипировании. По ее словам, оно начинается в Америке, где хотят улучшить человека, и превратить его в бионического робота.

Спорная награда

Несколько месяцев назад актриса получила награду из рук премьера Михаила Мишустина. Ее вручали артистам за вклад в искусство. Многим показалось как минимум странным, что актриса приняла награду как должное. И это несмотря на то, что она постоянно критикует действующую власть. Кто-то счел этот поступок лицемерным.

Правда, во время церемонии Шукшина не стала себе изменять. После получения награды она выступила с речью, в которой звучали все те же мысли о коронавирусе, пандемии и вакцинации. Своим поступком Мария вызвала раздражение у Юрия Стоянова, который получал награду следом за ней. Он сказал, что сейчас поедет домой, выучит чужие слова и будет мирить людей.

Егор Бероев: «За живых людей обидно, а не за показатели кампании по вакцинации»

Егор Бероев стал самым обсуждаемым актером страны, когда вышел на сцену объявлять победителя премии «ТЭФИ» с большой желтой звездой, приколотой к пиджаку. Мероприятие пришлось как раз на 22 июня, и артист провел параллель между ограничениями, связанными с коронавирусом, и притеснением евреев во время холокоста.

– Сегодня я проснулся в мире, где стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? – задал вопрос Бероев, и зал ему зааплодировал.

«Мы должны уважать право выбора»

На фоне этой кампании лишь немногие из звезд решились открыто поддержать Бероева. В их числе, конечно, супруга Егора Ксения Алферова. В своем инстаграме она опубликовала видео его выступления и написала: «Это мой муж. Он Человек. Смелый, честный. Мужчина, патриот, гражданин». По ее мнению, авторы ограничительных мер «пытаются разделить» людей и вызвать между ними вражду. Ксения сказала, что не хочет, чтобы ее дочь «жила в фашистско-тоталитарном мире, а это та реальность, которая уже наступает».

– И дело не в возможности ходить в кафе, это только начало, поверьте, – уверена актриса. – Почитайте историю. В Москве уже запретили оказывать плановую медпомощь людям без справки об уколе. Уколе, официальные испытания которого закончатся лишь летом 2022 года!

Сам Егор Бероев, похоже, не ожидал такой реакции на свое выступление.

«Вчера проснулся знаменитым», «самопиар». Мне-то зачем такой противоречивый самопиар? Мне ведь, к счастью, не надо никакие цифры отбивать в спешке, как вакцинаторам. Живу себе в тени и другим жить не мешаю. Да, безусловно, я – артист. Мое дело – быть и исполнять, и выражать чувства. Могу и озвучить публично то, что у других только вертится на языке. За живых людей просто обидно, а не за цифры и показатели кампании по вакцинации. Заранее проваленной на прошлых стадиях, следствием чего теперь и явилась уже вынужденная внезапная дискриминация. В этом и посыл, и острота озвученного на «ТЭФИ», – написал в своем телеграм-канале Бероев.

«Меня принудили вакцинироваться!»

Экс-ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» Виктория Боня активно выступала против массовой вакцинации. В начале пандемии она назвала применение вакцины «стерилизацией» и призвала девушек, желающих иметь детей, подумать над своим решением прививаться. Виктория обвиняла Билла Гейтса в «преступлении против человечества». Однако позже она сама сделала прививку.

Проживающая в Монако модель открыто рассказала о своем выборе. Выпускница реалити-шоу «Дом-2» выбрала вакцину американской компании Moderna. Модель объяснила свой шаг необходимостью работать беспрепятственно, так как часто контактирует с людьми. Подписчики Виктории приняли эту новость бурно. 41-летняя теледива записала видео, в котором ответила на критику.

«Я не поняла, вы чего на меня накинулись с этой прививкой? Начнем с того, что получаю комментарии: «Это реклама за деньги». Я бы никогда в жизни не взяла рекламу и не стала говорить о том, что это добровольно-принудительно я себе сделала!» - возмутилась бывшая избранница бизнесмена Алекса Смерфита.

Виктория указала на то, что выбора у нее не осталось.

«Я работаю над одним проектом уже четыре года! Я не могу этого не сделать! Мне сказали, что если у меня не будет прививки, проект не состоится. А для меня это важный проект. Поэтому я сделала такой выбор. Не потому, что я хотела, бежала и говорю вам идти прививаться», - объяснила Боня.

Она отметила, что считает вакцинацию делом добровольным и выступает против ее навязывания.

«Это дело выбора каждого. Хотите – делайте, хотите – не делайте. Вы не найдете у меня ни одной моей прямой речи, где я говорила не делать прививку! Я говорила, что нас будут принуждать! И мои слова сбылись. Не надо путать хрен с бараньей ручкой! Ладно?!» - отрезала Виктория.

«Люди в панике, в испуге»

Актриса Мария Кожевникова не побоялась высказаться против мер, превращающих добровольную вакцинацию в принудительную. Она подчеркнула, что из-за огромного количества противоречивой информации в обществе воцарился хаос, - люди просто не понимают, что им делать, они «в панике и в испуге».

В русском обществе усиливается раскол из-за вакцинации от коронавируса. Известная актриса Мария Кожевникова считает, что вакцинация должна быть исключительно добровольной. В беседе с Царьградом она призналась, что её крайне тревожит хаос, который сегодня царит в головах людей:

«Нам говорили со всех экранов, что принудительной вакцинации не будет, а сейчас всё-таки говорят: вы привейтесь - или… То есть она как бы непринудительная, но вроде как принудительная, потому что иначе вас уволят с работы, а если вас уволят с работы, вам не на что будет жить. Потом, дальше нам говорили, что вакцинация действует около двух лет. Теперь нам говорят, что нет, надо прививаться. Нам говорили, что вакцина - это ваше спасение. Потом нам сказали, что нет, люди с вакцинацией болеют, но болеют легко. Но при этом у нас есть куча знакомых и друзей, которые болеют и тяжело при вакцине. И если пообщаться и с врачами, они тоже могут это подтвердить. Поэтому не знаем, как эти люди болели бы без вакцинации. То есть ситуация крайне сложная».

«Полная неразбериха, и неразбериха у людей идёт от того, что неразбериха наверху», - пояснила актриса. – Поэтому люди в панике, в испуге. И все находятся в этой ситуации».

Кожевникова также отметила, что не поехала бы на курорты Краснодарского края ни с вакциной, ни без неё: «Я предлагаю всё-таки включать логику и быть разумными. Даже если мы возьмём Сочи, население около ста тысяч человек, сейчас там около шести миллионов, это очень горячая сейчас точка, одна из самых сложных эпидемиологических ситуаций вообще в стране, поэтому я туда не поеду ни с вакциной, ни без вакцинации».

Джим Керри назвал обязательную вакцинацию детей фашизмом

53-летний актер Джим Керри (Jim Carrey) выступил с критикой в адрес губернатора Калифорнии Джерри Брауна, поддержавшего вакцинацию школьников. Кинозвезда против того, чтобы детям в обязательном порядке делали прививки с содержанием металлорганического соединения ртути под названием тиомерсал.

«Губернатор Калифорнии говорит "Да" отравлению детей ртутью и алюминием, которые содержатся в обязательных вакцинах. Необходимо остановить этого корпоративного фашиста», — написал Керри на своей странице в Twitter.

Против вакцинации детей также выступает экс-возлюбленная актера Дженни Маккарти. Актриса считает, что именно прививка стала причиной аутизма ее сына Эвана.

С 2016 года все ученики публичных школ Калифорнии, согласно одобренному губернатором закону, обязаны проходить процедуру вакцинации. Стоит отметить, что исследования (которые Керри считает лживыми) пока не подтверждают информацию о том, что тиомерсал может быть токсичным в дозах, используемых в прививках.

Анастасия Волочкова: Тем, кто пропагандирует вакцину от COVID, я бы сделала прививки от тупизма и маразма

Известная балерина Анастасия Волочкова в разговоре с Daily Storm заверила: ей нужна лишь одна прививка в жизни — от злопыхателей, завистливых и непорядочных людей, лицемеров, лжецов и предателей.

«Если такую вакцину можно создать, я такую прививку сделаю! Каких-либо других я не собираюсь делать, потому что моя прививка в жизни — это доброта, открытость моего сердца, здоровый образ жизни, который я веду. Я в русскую баню хожу три раза в неделю и в ледяную купель окунаюсь. Каждый день у меня по три с половиной часа в день физической нагрузки в балетном зале. Я утром съедаю острый суп овощной, а вечером два вареных яйца всмятку, и мне хватает такого рациона. Поэтому о прививках не может быть и речи в моем случае, и я жду, когда эта вся шизофрения закончится», — говорит Волочкова.

Прима-балерина отметила, что отрицательно относится и к коронавирусным ограничениям, когда зрителей не пускают на концерты к артистам в полном объеме.

«Те же зрители собирались в вестибюле, холле, в любом дворце или театре. Они же ехали в общественном транспорте бок о бок, который является рассадником этих инфекций. А артист, извините, должен в полупустых залах выступать, — сетует Анастасия. — Это пропаганда и абсурд. Те, кто пропагандирует вакцину от ковида, — я бы им всем сделала бы прививки от тупизма и маразма. Вот эти прививки я бы сделала всем».

Нарушает конституционные права

К таким относится актер театра и кино Никита Джигурда. По словам спикера, он уже давно относится к категории COVID-диссидентов.

«Эта ситуация нарушает конституционные права граждан и слова президента РФ. Ибо он сказал, что вакцинация носит добровольный характер. Понятно, что не всегда это делают добровольно. Знаю случаи, когда людей на работе заставляли делать вакцину, а в случае отказа грозили увольнением».

Артист добавил, что звезды российского шоу-бизнеса, которые «топят» за вакцинацию, как грешники отправятся налево, а праведники — направо.

«Когда я вижу, не называя имен, некоторых людей, которые за бабки, утверждаю я, ибо мне неоднократно самому предлагали хорошие деньги, чтобы я выступил за ношение масок, за вакцинацию и так далее. Эти ребята так нарушают законы научные и законы любви к людям. Те люди, которые топят за ограничения, сильно ошибаются. Ибо в гробу карманов нет, а информация о всем происходящем в космическом компьютере накапливается».

В завершении спикер добавил, что верит в защиту богов, которые находятся внутри него. «Я верю в них, а не в защиту маски и прививки. Флаг в руки тем, кто хочет участвовать в этом лохотороне», — подытожил он.

«Талоны на смерть»: Ольга Будина сделала громкое заявление о вакцинации

Объявившая войну трансгуманистам Ольга Будина не побоялась пойти до конца и выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Она назвала её очередным этапом расчеловечивания, добавив, что ещё немного - и нам начнут продавать талоны на смерть.

Актриса Ольга Будина в эфире передачи "Шафран" на "Первом русском" высказала своё неудобное мнение о массовой принудительной вакцинации от коронавируса, которую пытаются продвинуть вопреки Конституции и словам президента. Она назвала вакцинацию первым и необходимым этапом расчеловечивания, которое нужно для дальнейшего построения трансгуманистического общества.

"Это насаждение рабского самосознания и потери человеческого достоинства", - подчеркнула Будина в телеэфире. Она напомнила скандальное высказывание одного из лидеров трансгуманистов Рея Курцвейла, автора книги "Трансгуманизм": "Да кому нужно это человечество!"

Основная же цель трансгуманистов, уверена артистка, "уничтожить жизнь живых людей на земле и превратить нашу планету в один большой гигантский компьютер". Она не исключила, что некоторым людям будет позволено сохранить своё естественное состояние: "Те, кто пожелает остаться всё-таки живыми людьми, смогут жить в специальных заповедниках, то есть в зоопарках. В таких человейниках".

Екатерина Андреева: Не люблю, когда так примитивно дурят народ

Ведущая новостей «Первого канала» Екатерина Андреева недавно опубликовала эмоциональный комментарий в Instagram. Звезда телевидения подробно описала в сети свои умозаключения по поводу коронавируса.

– А я хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность этого вируса, – написала 58-летняя Андреева. – А данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая [...] Не люблю, когда так примитивно дурят народ.

Андреева также заявила о своем решении не носить медицинские маски в общественных местах.

– И я тоже сижу в партере без маски, – рассказала Екатерина о своих походах в театр. – Потому что постоянное ее ношение может привести к энфиземе легких от недостатка кислорода, а это похуже ковида. И деньги за тесты, маски и перчатки, санитайзеры уж точно не идут в карманы разорившихся бизнесменов и представителей среднего класса.

Наталья Ветлицкая вылечилась «изгнанием грустных мыслей»

Минувшей весной Наталья Ветлицкая сообщила, что у нее заподозрили коронавирус. Певица пожаловалась на то, что не может набрать воздух в легкие. Однако позднее артистка заявила, что полностью здорова. Помогло ей, помимо чая с имбирем, как считает звезда, «изгнание из головы грустных мыслей».

– Успокоилась и перестала участвовать в массовом психозе, которому, к сожалению, поддалась в первый момент, – заявила артистка.

А позже певица и вовсе сказала, что готова уйти в лес для того, чтобы избежать вакцинации, к которой могут принудить, как она думает, все население Земли.

– Пусть хоть вакцинируются, хоть чипируются, но не навязывают это тем, кто против, – отметила Ветлицкая. – Пойдем в леса и горы. Будем жить общинами, выращивать морковку с капустой. Это в любом случае лучше, чем жить в цифровом концлагере.

Умер от коронавируса американский телепроповедник, выступавший против вакцинации

Американский телеведущий Маркус Лэмб (Marcus Lamb) скончался. Ему было 64 года.

Маркус был соучредителем и генеральным директором христианской телевизионной сети Daystar Television Network, которая активно выступает против вакцинации от коронавируса. Уроженец штата Джорджия стал последним христианским телеведущим, который публично выступал против прививок от COVID-19.

«С тяжелым сердцем мы объявляем о том, что Маркус Лэмб отправился к Господу сегодня утром. Семья попросила не тревожить их, пока они скорбят об этой тяжелой утрате. Лучше поддержите их молитвами», - указано на официальной странице телесети.

В июле 2020 года семья Лэмбов транслировала часовую программу, посвященную цензуре в период пандемии. Они пригласили печально известных дезинформаторов из «медицинского» объединения America’s Frontline Doctors. Маркус заявлял, что вакцина представляет собой «экспериментальную инъекцию» с опасными последствиями. Лэмб подчеркивал, что люди страдают неврологическими расстройствами и умирают от вакцины.

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