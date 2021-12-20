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Бывший министр экономики РФ Нечаев: обострение геополитической обстановки не отвечает интересам России

, 10:01 Источник: Общественная служба новостей

Бывший министр экономики РФ Нечаев: обострение геополитической обстановки не отвечает интересам России
Президенты Путин и Байден, Guo Chen/globallook.com

Руководству России стоит задуматься над тем, как снять обострение геополитической ситуации. Тогда вопрос о новых западных санкциях отпадет сам собой. Такое мнение в интервью «Общественной службе новостей» высказал бывший министр экономики РФ (1992-1993 г. г. ) Андрей Нечаев.

Экономист подчеркнул, что санкции Запада — это ответ на конкретные действия России.

«Речь пока не идет о принятии санкций, а об их подготовке, если ситуация будет обостряться. Эта мера, с точки зрения администрации Байдена, является сдерживающей, чтобы эти события не произошли. Я не думаю, что конечная цель Америки и Европы при введении санкций — ослабление России, для последующих военных действий. Все прошлые санкции были вызваны конкретными действиями России, а не просто с неба брались. При этом, до 2014 года, отношения между нашими странами развивались постепенно и конструктивно», — сказал Нечаев.

Эксперт считает, что власти должны снять геополитическую напряженность, которая нагнетается в последние годы.

«Думаю, руководству России пришло время задуматься. Дело даже не в санкциях, а в обострении геополитической обстановки. Насколько оно отвечает интересам России? Не лучше ли жить в мире? Такая возможность ведь есть: мы это наблюдали в 90-е годы, наблюдали в первые десятилетия “нулевых” годов. Тогда мы далеко продвинулись с Европой и в сторону безвизового пространства, и в сторону признания дипломов, обменов студентами и учеными», — заявил Нечаев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение лидеров Евросоюза продлить антироссийские санкции.  Он заявил, что Россия в ответ на полгода зеркально продлит свои контрмеры. 

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