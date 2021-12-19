Дети и их философские вопросы

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 декабря 2021, 13:33 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Мне 6 лет. На столе лежит отвёртка. Я переживаю за неё, что она не живая и не знает о своём существовании. Жалею её за то, что ей суждено быть отвёрткой и даже не мухой, которая сидит на ней. Смотрю долго на неё. Мне её так жалко!​ Муху не жалко. Отмахнул её.​

Позднее я, узнал, что и воробей не знает о своём существовании. Оказывается это маленький щебечущий живой​ биологический автомат. В это время, я уже был подростком.​

Откуда во мне шестилетнем мальчике возникла жалость к мёртвой отвёртке, не знающей о собственном существовании. Откуда в ребёнке открылась такая глубина понимания? Позднее читал всякие философии. Но глубинное ощущение было в​ 6 лет. То есть, тогда, когда я не читал и не знал никакой философии.​

А та самая отцовская отвёртка​ у меня до сих пор есть.​ "Жива" и "здорова"! Это отвёртка моей глубины и ностальгии детства!​

Отца уже нет. А отвёртка есть! Так и лежит на солнышке, порой, на даче.​ И почему-то я её больше не жалею...​ ​

Мне пять лет. Идём с папой​ по улице после детского сада. Идём уже далеко от детского сада. Спрашиваю папу:

- А вот сейчас мы идём. Меня уже нет в детском саду. А в это время без меня дети также играют или всё там замерло и выключилось?​

Через 15 лет на лекции​ узнал, что согласно некоторым философам, объективного мира нет. Существует только Мир как внутренний мир. Мы видим только живую матрицу некоего фильма, который крутит в нашем мозгу некий "киномеханик"​ - Всевышний. Следовательно, детский сад может на некоторое время, выключиться, а потом опять включиться, согласно этим философам.

О том, что детский сад​ может исчезнуть​ как только я уйду​ ​ от него далеко, я задумался в пять лет? Откуда у ребёнка, не знавшего философии такие познания?​

Мне пять лет. Иду по длинному коридору детского сада. И в какое-то время начинаю​ видеть коридор как некую ткань и материю. Вижу те же вещи и объекты, но они меня удивляют. Я как бы, вырываюсь из обычного восприятия, при котором я не замечал многого. Я удивлён простым коридором и миром, который находится вне моего тела. Тогда в пять лет я бы это так не выразил. Я это только чувствовал. Я вижу людей и эти существа меня удивляют. Проходит минута и возвращается привычное восприятие коридора. Таким таинственным​ мир я больше никогда не видел. И пронёс это видение через всю жизнь.​

Потом читал об этом феномене у различных философов и психологов.​ Откуда у ребёнка произошло такое объективационное восприятие и понимание окружающего мира? Развитие мышления уничтожает в детях такое восприятие. Но при этом развивать мышление нужно...

Все это не детские и вопросы. Это проблемы работы мозга без привязки к возрасту. Есть видимо психические процессы, которые не являются продуктом развития. Это бессознательные задатки. Они лишь могут раскрываться или не раскрываться в процессе развития. Но их глубина может основываться без значительного вклада развития, вызванного внешним влиянием. Есть имманентное саморазвитие в процессе взаимодействия с миром, который не учит как учит социум. Да и социум часто не учит, а лишь является средой для восприятия и развития. Но саморазвитие без социокультурного влияния имеет ограничения.

Многие великие философы и поэты таковые потому, что сохранили детское не испорченное мышлением восприятие.

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