Почти в 90 странах мира выявили «омикрон» штамм

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18 декабря 2021, 19:20 Александр Крохмаль, Журналист

Как и предсказывали учёные, африканский коронавирусный штамм «омикрон» постепенно становится доминирующим во всём мире.

Он вполне способен вытеснить индийскую «дельту», которая в прямом смысле властвовала на протяжении всего 2021 года. По состоянию на 16 декабря, уже почти 90 стран выявили «омикрон» на своей территории. Заразность данного варианта действительно серьёзная. По некоторым сведениям, вирус содержит в себе 32 мутации. Но всё же таким же опасным, как «дельта» его назвать невозможно. Основные симптомы очень сильно похожи на обыденную инфекцию ОРВИ. То есть, больные чувствуют сильную слабость, дискомфорт в носоглотке, боль в мышцах и температуру.

Специалисты из ВОЗ уточнили, что у них есть данные о том, что удвоение числа заражённых происходит всего за полтора дня. Скорее всего, в 2022 году «омикрон» вытеснит на второй план все остальные штаммы. Считается, что африканская версия может более эффективно противостоять уже существующим вакцинам. Однако некоторые учёные, и в частности эксперты из ЮАР полны оптимизма. Они заявляют, что «омикрон» может положить конец тяжёлому течению коронавирусной инфекции, а то и вовсе завершить пандемию на планете.

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