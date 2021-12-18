Мир оковидился: как вернуть былой мир и былой Новый год?

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18 декабря 2021, 11:17 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Признаки эмоционального выгорания обнаружили у себя 75% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного некоторыми порталами.

Как известно, человек счастлив тогда, когда утром ему хочется идти на работу, а вечером - возвращаться домой. Похоже, таких счастливчиков практически не осталось. Среди участников упомянутого опроса 35% заявили, что уже полностью или почти выгорели и их​ ничто​ не радует; 36% регулярно испытывают такие симптомы эмоционального выгорания, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство горечи, невозможность сосредоточиться, нарушение сна. Еще 4% недавно начали замечать у себя тревожные признаки. Итого - 75%. Больше всего «выгоревших» оказалось в Новосибирске (92%), Казани (85%) и Санкт-Петербурге (78%).

Более того, согласно опросам, людям сейчас всё труднее и труднее настроить себя на былые чувства счастья Нового года. Ведь мир изменился...

В чем ключевые причины такого роста? Видимо в новых факторах, которые повлияли на россиян.

Считаю, что главной причиной уныния, охватившего не только Россию, но и весь мир, стал ковид и антиковидные ограничения, которые кардинально изменили формат жизни людей, что не могло не отразиться на их настроении. Подорвана экзистенциальная (смысловая) сфера человека. И адаптация по отношению к этому подрыву​ былой общечеловеческой ментальности в мире ещё не закончилась.

Произошла некая ментальная общечеловеческая революция, и мы узнали, что нас, оказывается, могут вот так во всем ограничить.​ Даже когда люди сейчас отправляются на отдых и покупают путевки в Турцию, они не чувствуют себя свободно и беззаботно. Это физическое ограничение завело механизмы психического ограничения. И если даже физическое ограничение исчезнет, но по инерции психическое ограничение будет ещё долгим. Мы уже никогда не вернёмся в былое, так как всегда будем ожидать очередных ограничений. О том, что они могут быть в любое время продолжены уже и не сомневается никто. Многие от безысходности кричат в небо, дескать, какая же это сволочь мир сделала таким?

Только не подумайте, что если даже эти сволочи существуют и обогатились на инвестициях, то они счастливы. Они также живут в новых реалиях и их мироощущение также негативно изменилось. Не думайте, что этот список значительно обогатившихся во времена ковида не имеет этой депрессии. Это коснулось​ всех.

Ценность жизни для человека заключена в свободе, в какой-то непредсказуемости, романтике, бесконечности бытия, которую мы себе выдумываем, хотя наша жизнь конечна. А теперь эти механизмы оказались подорваны. Изменилась глубинная парадигма существования человека. Произошел такой удар с затылка, что называется.

Всеобщую депрессию (не путать с депрессивниками, которые всегда были до ковида) усугубил тот факт, что многие жители планеты переболели ковидом и страдают от его последствий, а другие смертельно боятся подхватить именно коронавирус, как будто в мире не осталось других болезней. ​

У нас же бесконечное количество заболеваний было, а теперь почему-то все они оказались связаны с ковидом. Всё «оковидили», весь мир «оковидился»! Все превратилось в фобию планетарного масштаба!

Из-за ковида весь мир кушает у мониторов, учится через них, работает. Мы как будто оказались в большой, общемировой тюрьме. Разумеется, в таких условиях подрывается глубинная ментальность, страдает эмоционально-волевая сфера человека и он чувствует депрессию и усталость. А уже на это накладываются вторичные, ситуационно вызванные негативные факторы: например, с работы уволили, с женой поссорился…​ Нам надо понять, как вернуть тот мир, который был раньше?​

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