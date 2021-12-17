В Россию идут аномальные морозы

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17 декабря 2021, 18:48 Александр Крохмаль, Журналист

После аномальной летней жары мы все рискуем столкнуться с новой климатической «какофонией».

В Россию идут сильные морозы, и с каждым днём они всё ближе. Температура может опуститься до -35 градусов по Цельсию или ниже данной отметки. Синоптики уже предупреждают граждан о наступлении по-настоящему серьёзного похолодания. В период с 21 по 25 декабря метеоцентр объявил штормовое предупреждение. Самая холодная и в буквальном смысле пронизывающая погода ожидается в Костромской, Ярославской и Ивановской областях. Средняя температура до наступления католического Рождества будет почти на 12 градусов ниже климатической нормы.

Ночи будут очень суровыми и холодными. Температура опустится, как минимум, до -26 градусов по Цельсию. В северной части Центрального федерального округа похолодает до -35 градусов. Это станет настоящим испытанием для жителей всех областей Центральной России. Днём же температура воздуха будет не менее холодной, она опустится до -21 градусов. В столице ситуация будет не лучшая. Температура в эти дни приблизится к отметке в -25 градусов по Цельсию. Подобное явление уже окрестили «погодной истеричностью».

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