Елизавета Пескова выступила против использования животных в цирках

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17 декабря 2021, 17:41 Источник: Елизавета Пескова - блогер

Фото: depositphotos.com

В этом посте я хочу поднять тему цирковых шоу с участием животных.



Теснота, духота, недостаток сна, длительные поездки в дичайших условиях. И всё это под звонкую музыку, с попкорном и огромными декорациями — лично для меня похоже на начало хоррора.



Да, увидеть дикое животное — это прекрасно, животные в принципе прекрасны. Я понимаю, что не у всех есть возможность путешествовать. Я понимаю, что ощущения от увиденного в жизни не сравнить с фото.



Цирк с животными сам по себе, мягко сказать, пережиток прошлого. Стоит вспомнить всего одну историю этого года, которая произошла под цирковыми сводами, чтобы понять, что этим «шоу» вообще сложно подобрать цензурный эпитет.



Речь про то, как в январе 2021 в государственном цирке Удмуртии устроили представление с животными в одежде с нацистской символикой. И это ещё не всё: шоу было организовано по просьбе местной РПЦ.



Цирк оправдывался так: в сценарии «присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории Российского и Советского государства». Такого же мнения придерживались в своих объяснениях Ижевская и Удмуртская епархии: якобы, когда дрессировщик хлещет животное в нацистской форме, это перестает быть живодерством, а становится глубоким символом – победы над фашизмом.

Что, простите?



Этот инцидент лишь показатель степени адекватности тех, кто организовывает представления с животными, какая бы одежда на них не была.

И продолжатся так будет, пока все, кому это не нравится, будут молчать. Общество, как мы помним, с удовольствием смотрело в цирках на особенных людей — и это было нормой.



Смотреть на диких зверей в клетках — не норма.

Водить детей в цирки с животными — не норма.

Заводить дома дикое «украшение» — не норма. И давно.



Недавно Дмитрий Николаевич Кобылкин взял на контроль ещё более жуткую историю, где краснокнижных белых медведей используют почему-то в цирке. А благодаря Арсению Филиппову мы узнали, что для цирков России было выловлено 10 белых медвежат, где одного из них даже отняли у матери. Законность этого будет ещё устанавливаться…



Многое было нормой, пока кто-то не начинал открывать глаза остальным на то, почему это нормой быть не может.

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