В 40-х годах в США уже возникал план по уничтожению СССР

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17 декабря 2021, 14:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: echo.msk.ru

Учёные спорят, что именно стало причиной столь мощнейшего ядерного скачка на планете? На самом деле – всё довольно просто. Всё случилось как раз во время Второй Мировой войны. Именно тогда стало отчётливо ясно, что если не остановить Германию и Японию, привычному миру придёт конец. Однако было и ещё кое-что. Сталин, по мнению США, планировал после победы над Гитлером, обратить свой взор на все остальные державы. Многие говорили, что он не забывал про идеи о всеобщей диктатуре пролетариата. При этом, «отец народов» всячески пытался расширить собственную власть. В США и Великобритании осознавали опасность, исходящую от Сталинской системы. Ещё в середине 40-х было понятно, что после победы над Третьим Рейхом, столкновение с СССР будет практически неизбежным. Впрочем, и американцы строили свои планы по мировому переделу и захвату контроля над «младшими» странами. Именно тогда началась та самая гонка вооружений, предвестница грядущей Холодной войны.

После победы над Гитлером в США стали всерьёз задумываться о могуществе Советского союза. Американские власти полагали, что Сталин выйдет из-под контроля и в буквальном смысле начнёт вторжение в Европу. Освобождённые европейские земли тогда стремительно переходили под контроль Советов. Ключом ко всему было атомное оружие. Обуздать столь могущественную силу пытались и нацисты, и Советы, и конечно же американцы. После разгрома фашистской Германии, в мире всё ещё оставались крупные угрозы. Япония ещё не была к тому времени повержена. Американцы опасались роста военной мощи СССР, а в правительстве Сталина в свою очередь опасались, что Союзники быстро обернутся врагами и начнут действовать, как нацисты. 16 июля 1945 года в США взорвалась первая в мире атомная бомба. Её испытали в районе Аламогордо, пустынной местности штата Нью-Мексико. Всё прошло вполне успешно.

В СССР об этих испытаниях узнали, благодаря отличной работе сталинской разведки. «Отцу народов» доложили, что американцы вероятно планируют использовать это оружие против Советского Союза, но не на данном этапе, а в будущем. Правда некоторые и не подозревали, что по воле президента Трумэна это оружие ударит по Японии и уничтожит сотни тысяч её жителей. 6 августа 1945 года, за 2 дня до начала наступления армии СССР в Маньчжурии, ядерная бомба уничтожила Хиросиму. Спустя 2 дня сверхоружие применили в Нагасаки. Таким образом, американцы не только отомстили Хирохито за массовые убийства пленных, но и продемонстрировали Советам свою военную мощь. Они как бы сказали, что готовы применить оружие против всех своих врагов, включая и тех, кто раньше был в списке союзников. США обрели так называемую атомную монополию, и невольно пошантажировали этим Советский союз. Сталин в свою очередь приказал начать ответную гонку вооружений.

К концу Второй Мировой в американском ведомстве уже подумывали о дальнейшем наступлении на СССР. Среди генералов вовсю обсуждались планы противодействия Советской армии. Шла настоящая подготовка к новой войне; войне, которая, к счастью, не случилась. В противном случае всё могло закончиться отравлением атмосферы Земли. Однако, американские военные не гнушались разговоров о возможном крупномасштабном конфликте. В ноябре 1945 года Военный департамент США уже намечал 20 советских городов для будущей бомбардировки. Планы обсуждались и в послевоенные годы. Причём, по мере роста количества ядерных бомб, росло и число городов, которых ждала бы участь Хиросимы. В 1948 году в США учредили план «Чапортир», который подразумевал уничтожение уже 70 городов СССР 200-ми атомными снарядами. В 1949-м инициировали план «Дропшот», подразумевавший применение уже 300 ядерных бомб, а в 1950-м планировалось уничтожить целую сотню советских городов.

Активно шла и антисоветская пропаганда. Американские профессора не стеснялись произносить целую тираду на тему опасности, исходящей из СССР. В 1947 году один из работников Техасского университета писал, что «в течение 24 часов мы сможем уничтожить 75 миллионов русских, не потеряв и сотни воинов». Он даже призывал своё правительство к отказу от политики промедления. По его мнению, удар по СССР должно было нанести незамедлительно. Военный министр США Генри Стимсон даже заявлял о том, что Штаты могут вести переговоры с русскими, в буквальном смысле потрясая атомными бомбами. Так начался период затяжной Холодной войны, которая едва не привела к полномасштабному ядерному конфликту. Но к счастью, мир сумел избежать столь чудовищной участи. Ведь ядерная война, как ни крути, это самый эффективный способ уничтожения всей человеческой расы. И в таком случае уже не будет ни правых, ни виноватых, не будет ни друзей, ни врагов. А что останется – лишь только пепел.

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