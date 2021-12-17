ЦБ России и мировое криптовалютное казино

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17 декабря 2021, 09:06 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

ЦБ желает​ запретить инвестиции в криптовалюты в России. Регулятор видит риски для финансовой стабильности в растущем числе транзакций с такими активами.​

Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. При этом закон не запрещает жителям страны владеть цифровыми финансовыми активами.

Всего предлагается два варианта развития ситуации. Либо запрет будет применяться к новым покупкам криптоактивов. Либо ЦБ​ полностью откажется от криптовалют.

Вот мои размышления на этот счёт:​

1. По-видимому, расследование последней мощной финансовой пирамиды Финико, которая подстраховалась и всё награбленное у участников пирамиды вывела за рубеж в форме криптовалюты, показало негативные перспективы экономики России. А таких пирамид ещё множество. Поэтому ЦБ почувствовал проблему экономической безопасности России.​

2.​ Власть оценила, что вложение в криптовалюту уменьшает всяческие перспективы в самодостаточное развитие Российской экономики.​ По-видимому, акцент на самодостаточность России будет расти. И необходимость в игроманических симулякрах и всяческих пустышках, в частности, в криптовалюте, по-видимому, будет падать. Главное не впускать критический объём зарубежных пустышек в российскую экономику. При этом необходимо отметить и то, что власть давно инвестирует Запад - это все уже знают. И есть вероятность, что элита власти будет играть в крипты, но не даст этим заниматься российской массе и обывателю. Тем более, она уже сняла сливки и желает сохранить их, не трогая ранее скопленную криптовалюту, согласно предполагаемым решениям ЦБ.​

3. Криптовалюту или​ биткоин нужно рассматривать не только в контексте постмодернистской среды, но и, конкретно, в контексте внешней политики и экономики США.

4. Запад не поддержал развитие криптов Цукерберга и иных информационно-технологических​ владельцев инструментов массового лохования, так как ранее сделал​ ставки на Илона Маска. Но, цукерберги-дуровы ещё долго будут пытаться мутить рынок мировых лохов и игроманов своими криптовыми пустышками. Бесполезно, так как ставки сделаны на одного - на Илона Маска. Кукловоды Маска не желают рассеиваться в производстве пустышек. Они допустили к конкуренции только биткоин и ещё несколько курируемых криптовалют. По-видимому, они знают лимиты для сохранения оптимальной деятельности американского ЦБ и ФРС. Всех остальных самодеятельных создателей криптов​ они будут отслеживать и наказывать.​

Наивно полагать, что рынку криптов дадут свободу. Это также проблема национальной экономической безопасности США, а не только России.​

5. По-видимому, наши российские эксперты по экономической безопасности, в силу каких-то причин убедились в том, криптовалюта как замаскированная официальная мировая финансовая пирамида даже несмотря на то, что временно приживется, то, в конце концов, будет банкротить​ ​ слабых экономических субъектов и бедные страны. Победят владельцы​ этого мирового криптовалютного казино.​

Таким образом, проект криптовалют или биткоина может стать «прекрасным» инструментом мировой экономической войны, которая будет происходить на поле мирового биткоинского казино. Результатом этой войны станет банкротство крупных, но бедных стран. В частности, банкротство России. Если она соблазнится на биткоин.​

6. Наши чиновники постоянно облизываются на биткоин. То тянутся к ним, то отталкивают их. Они понимают, что это приговор Отечеству. Насколько ЦБ хватит воли решиться. Возможно это опять лишь некоторые неопределённые намерения?​

7. Состоится ли общемировая криптовалютная​ финансовая пирамида? Состоится ли мировой финансовый лохотрон, масштабы которого не знала история, покажет только время?​

Есть россияне успевшие​ поиграть в крипты и выигравшие. Но в казино всегда есть выигравшие. И это не является показателем.​

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