Древние славяне часто отождествляли сонный паралич с проявлениями демонов

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 декабря 2021, 20:17 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: shutterstock.com

Ночные кошмары обычно принято считать проекцией человеческого воображения. Эти дурные и негативные сновидения часто преследуют людей, находящихся в постоянном стрессе. Наиболее часто они проявляются у психически нестабильных личностей, в основном у тех, кто при этом, занимается творческим процессом. В древние времена ночные кошмары приравнивались к проявлениям неких потусторонних сущностей. Известно, что сонный паралич является, по сути, худшим проявлением этих кошмаров. В этом случае всё кажется реальностью, и это порою вводит в ступор.

Выглядит данное явление примерно так: человек во время сна якобы просыпается, открывает глаза и понимает, что не может пошевелиться. В редких случаях он даже не может сделать вдох. Ему кажется, что нечто ужасное и злобное склонилось над ним и не даёт ему сделать движение. Бывает и так, что сдавливается грудная клетка, как будто бы под сильной тяжестью. Становится невероятно сложно дышать. Позднее, кошмар проходит, и человек просыпается. Но некоторое время он не может до конца понять, что именно с ним случилось.



В мифологии жителей Европы (и в частности в славянских легендах) ночные кошмары, связанные с сонным параличом, называли проявлениями демона по имени Мара. Отсюда и само слово «кошмар» - от древнефранкского «caucher» (давить) и «мара» (мифический ночной демон). Славяне верили, что Мара приходит ночью и садится человеку на грудь. Она вызывает жуткие дурные сны, сопровождающиеся удушьем. Согласно поверьям древних украинцев, этот демон имеет смутный неясный облик, похожий отдалённо на человеческий. Но полностью описать это создание никто не смог. Все, кто якобы сталкивался с Марой, называют её расплывчатой тенью. В южнорусских поверьях это существо является родственным Кикиморе. Она душит и мучает по ночам спящих людей (в основном молодых юношей и девушек), наваливается на них всей своей массой. Обычно она невидима, но временами принимает облик женщины с длинными распущенными волосами. В мифологии средневековой Польши Мару называли Змора. Она имела те же самые особенности, что и её древнерусская «родственница». Христианские священники всегда советовали читать молитвы перед сном и чаще обращаться к Богу. По их мнению, это может не допустить появления злобных сущностей и дурных сновидений. Мара в христианстве приравнивается к демонам и считается опасным для человека созданием.

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