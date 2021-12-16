Пандемия в США не сбавляет темп

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16 декабря 2021, 17:21 Александр Крохмаль, Журналист

В конце ноября был обнаружен новый африканский коронавирусный штамм, получивший название «омикрон».

Как оказалось, он ещё более заразен, чем «дельта». Но всё же таким же опасным как индийский вариант, он не является. Пациенты, больные африканским штаммом, отмечают симптомы, похожие на обычную инфекцию ОРВИ. Они чувствуют слабость, боли в мышцах и дискомфорт в носоглотке. Некоторые болеют без симптомов. В США «омикрон» появился с начала декабря и стал стремительно распространяться по стране. При этом, «дельта» вариант всё ещё не побеждён, и так же продолжает заражать население. Одни американцы надеются, что африканский штамм всё же окажется неопасным и просто-напросто уничтожит все остальные «ковидные» формы, другие же опасаются худшего, например, внезапной мутации «омикрона». На сегодня в Штатах зафиксировано более 50 миллионов заражённых Covid-19. По Яндекс-статистике, их не менее 50 374 554. Число умерших достигает отметки в 802 511 человек.

Власти США активно борются с пандемией и рассчитывают на массовую вакцинацию. Но с недавнего периода у них появилась ещё одна проблема. Однокомпонентную вакцину Johnson&Johnson могут запретить уже в ближайшее время. Специалисты отметили, что данный препарат от коронавируса может быть нестабилен. По последним данным, у 9 человек, привившихся этой вакциной, возникли спонтанные тромбообразования. Это привело к летальным исходам. В основном проблема тромбов встречалась у женщин молодого и среднего возраста. Если данная проблема не решится в ближайшие дни, препарат скорее всего будет запрещён на территории США.

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