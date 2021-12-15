Сонный паралич является таким же неизученным явлением, как и сомнамбулизм

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 декабря 2021, 18:21 Александр Крохмаль, Журналист

Человечество рвётся в космос, к новым высотам и пределам, но мы даже толком не знаем, на что способен наш же собственный организм.

Гораздо интереснее было бы изучить природу сна, чем рваться за недостижимым и тратить на это миллиарды. Что именно происходит с человеком во сне, и почему нам снятся разные сновидения? Но самым правильным решением было бы раскрыть зловещую и мрачную тайну, которая давно преследует человечество. Наука до сих пор не знает, что такое сомнамбула и сонный паралич. Оба этих явления считаются неизученными. В психиатрии часто цепляются за эти факторы и предлагают стационарное лечение. Сомнамбула или частое явление сонного паралича считаются поводом для обращения к врачу. Психологи в этом случае бессильны, и данным вопросом занимаются психиатры. Но нередко это доводит людей до приглашения посетить специальные лечебницы, предназначенные совсем не для тех, у кого проблемы со сном. И всё это из-за того, что наука не способна ответить на вопрос происхождения сонного паралича.

Что же вообще собой представляет данное явление? Думаю, оно известно почти каждому человеку. Неврологи и психиатры полагают, что сонный паралич связан с постоянным стрессом, присутствующим у человека в жизни. Парапсихологи и эзотерики думают, что дело связано с потусторонними энергетическими сущностями. Священники нередко указывают на проявления дьявола. Люди, испытавшие на себе подобное явление, расписывают ощущение невообразимого ужаса. Они не могут пошевелиться, не могут сказать слово, не могут даже толком вздохнуть. Нередко им кажется, что они попросту умирают. При этом, обычно происходят всевозможные сновидения. Почти все, кто испытал на себе сонный паралич, говорят о загадочных сущностях. Они ощущают чьё-то зловещее присутствие рядом. Некоторые даже видели этих странных и невообразимых созданий, обычно отличающихся тёмными энергетическими вуалями. Отдельные люди говорили о том, что лица этих существ поистине ужасающие. Обычно паралич длится недолго, и вскоре «жертва кошмара» просыпается. О смертности во время данного явления никто не говорит, хотя это ещё не означает, что умереть из-за сонного паралича невозможно. Не стоит забывать, что на людей с больным сердцем это может воздействовать крайне негативно и приводить к проблемам со здоровьем.

Конечно, всякие неизвестные сущности могут быть банальным плодом воображения. И стресс действительно может являться причиной сонного паралича. Согласно исследованиям, среди населения этот недуг познали на себе примерно 8% человек. Наиболее предрасположены к такому явлению психически больные, а также те, кто имеют неврологические расстройства. Интересно, что в мифологии явление ночного паралича очень сильно отразилось. Из-за этого происходят легенды о всяких «марах», ночных демонах и бесах, якобы приходящих к людям ночью и мучающих их. Так это или не так – на данный момент неизвестно. Ведь наука демонологию отвергает и не признаёт. А в психиатрии подобного рода темы являются признаками серьёзных заболеваний. В любом случае, сонный паралич был и остаётся, пожалуй, главной загадкой нашей человеческой расы.

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