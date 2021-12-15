Ситуация с домашним насилием в России остаётся на прежнем уровне

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15 декабря 2021, 16:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: shutterstock.com

В последнее время в нашей стране очень часто обсуждается ситуация с домашним насилием. Дело в том, что в России попросту отсутствует необходимый закон, хотя о нём уже говорят несколько десятилетий. Нередко женщины чувствуют абсолютную безнаказанность со стороны своих мужей. Бывает и так, что жертвы домашнего насилия могут получить реальный срок за самооборону, даже если эта оборона спасла им жизнь.

Создаётся впечатление, что подобные проекты игнорируются умышленно. Первые варианты возможного закона о семейно-бытовом насилии обсуждались ещё в 90-х годах. По подсчётам спецдокладчика ООН, лишь в 2004 году Госдума рассмотрела около 50 проектов закона. Самый последний разрабатывающийся законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» публиковался на сайте Совета федерации в ноябре 2019 года, но сразу же вызвал вопросы правозащитников. Некоторые из юристов окрестили его нарушением Конституции. Более того, совсем недавно сенатор Карелова сообщила, что нынешняя версия законопроекта о бытовом насилии так и не нашла одобрения у обсуждавших её сторон. Соответственно, в Госдуму она вноситься не будет.



Проблема, между тем, не решается и остаётся на прежнем уровне. Многие правозащитные организации желают, как можно скорее, принятия закона о домашнем насилии на официальном уровне; закона, который действовал бы чётко и ясно, не допускал просчётов и не давал бы жертвам избиений превращаться в агрессоров. В ЕСПЧ впервые в истории вынесли постановление по делу о семейном насилии и полностью признали нарушения прав четырёх заявительниц из РФ. Все, кто подавал эти заявления, являлись нашими российскими женщинами, которых покалечили собственные мужья; покалечили, как физически, так и морально. Одной из них, Маргарите Грачёвой, сумасшедший супруг отрубил кисти рук, попрекнув её в измене. В ЕСПЧ присудили пострадавшей компенсацию в 375 тыс. евро. Всем четырём пострадавшим женщинам присудили до 445 тыс. евро компенсации. Наталья Туникова едва не погибла из-за мужа-тирана, пытавшегося выбросить её из окна. Женщина оборонялась от убийцы и ударила его ножом, и за это чуть было сама не получила наказание. Елена Гершман пережила сразу 9 избиений от супруга. Ну, а Ирину Петракову муж насиловал почти регулярно, в том числе и после развода.

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