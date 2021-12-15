Политолог Павел Шипилин рассказал, зачем США «придумали» угрозу российского вторжения на Украину

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15 декабря 2021, 11:21 Источник: Радио Sputnik

Украинский пограничник, Serhii Hudakukrinform/globallook.com

Тема военной угрозы Украине со стороны России в последнее время не сходит со страниц западных СМИ. Политический аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik рассказал, что эту «угрозу» создали сами США.

По мнению политолога, это обычная для Вашингтона политика.

«Это одна из самых больших загадок последних месяцев: чего вдруг американцы придумали угрозу российского вторжения на Украину? Чтобы США блестяще предотвращали эту "угрозу". И это уже стало мемами в интернете. Мне кажется, что это уже в порядке вещей: США не нагнетают обстановку вокруг собственных границ, а то, что происходит за тысячи километров, является для них большой проблемой. Эта политика стала естественной для Соединенных Штатов. Они создают напряжение для Китая в Южно-Китайском море, создают напряжение на нашем западе. Эту политику они только усиливают», – сказал Павел Шипилин.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что сообщения Вашингтона о возможной отправке американских военных в Восточную Европу нацелены на то, чтобы подогревать «реваншистские настроения в Киеве», а также антироссийские фобии у государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми».

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