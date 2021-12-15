В Японии число заболевающих ​ ковидом минимальное и отменяются почти все ограничительные меры​

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15 декабря 2021, 08:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: twitter.com

Япония может по праву считаться страной-победительницей коронавируса.



Не стоит даже сомневаться, что если там появится очередная волна «ковида», никакой катастрофы попросту не случится. Страна Восходящего Солнца – одна из немногих, где пандемию преодолели с чрезвычайной эффективностью. В Японии всегда была хорошо развита фармакология. Местное население с давних времён имеет максимальную подготовку к любым видам инфекций. Ещё задолго до пандемии, люди здесь предпочитали носить маски, если они заболели гриппом или ОРВИ. Принцип «заразился сам – не заражай других» работает здесь достаточно долго. Повлияла и массовая вакцинация, которая была начата с февраля 2021 года. Впрочем, подготовка к этим мероприятиям началась ещё в конце 2020-го. Вакцинация прошла без протестов, насилия и принуждения. Люди сами шли в прививочные центры для введения препаратов в свой организм.

По официальным данным, с первых регистраций «ковидных» больных весной 2020 года по 10 октября 2021 года в стране было зафиксировано около 1.71 млн заболевших и 18 тысяч смертельных случаев. Умирали в основном очень пожилые люди, инвалиды и обладатели побочных заболеваний. По сравнению со смертностью в других странах, в Японии её практически не было. На данном этапе все карантинные ограничения на территории государства сняты. Что ещё поспособствовало столь эффективному противостоянию вирусной атаке? Эксперты отмечают хорошую информацию о масштабах пандемии по регионам страны, её анализ в специальных консультативных советах, а также успешную политику руководства, которое предпочитало не предпринимать опрометчивых решений. Все эти факторы несомненно сыграли свою роль в успешном сражении с коронавирусом. Но первые места конечно же нужно отдать доверию властям со стороны населения и проведённой массовой вакцинации.

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