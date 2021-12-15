Чем опасен астрологический прогноз на год: инструкция по безопасности

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 декабря 2021, 08:13 Екатерина Максимова,

Один мой хороший друг недавно мне гневно пожаловался: «В прошлом году начитался про себя: и повышение получу, и суженую найду, и бабки заработаю - в итоге хоть бы одно что-нибудь сбылось! Огреб только новые проблемы, а Львам обещали золотые горы! Вот и верь теперь вашему брату астрологу!

Итак, в этой статье хочу развенчать несколько мифов по поводу новогодних прогнозов и всяческих обрядов.

Миф первый – прогнозы для всех знаков сбываются! Сбываются обычно общие гороскопы на год для определенного знака у процентов 15 населения. Почему? Да потому что это прогноз только по положению вашего Солнца в зодиакальном круге. А у каждого человека существуют еще 9 планет индивидуальной звездной карты (гороскопа), которые могут попасть совершенно в другие знаки Зодиака и порой затмевать по значимости Солнце. То есть, например, у человека Солнце в Раке, а Марс, Венера, Юпитер во Льве и тогда он будет очень похож по характеристикам на Льва и прогноз будет ближе ко Льву, чем к Раку!

Но откуда же он это узнает, прочитав общий прогноз? Он прочитает про судьбу Рака, а ему лучше про Льва прочитать. Это он может понять только попав на индивидуальную консультацию к астрологу, или если звездная наука – его хобби и он может сам построить личный гороскоп. Хотя, здесь тоже лучше не экспериментировать.

Очень важно осознать, что общие прогнозы, которые мы с таким нетерпением ждем от астрологов в новогоднее время или читаем в журналах, это общая температура по палате, которая каждому конкретному человеку ничего не показывает, а лишь вредит и дискредитирует астрологию!

Тут сразу напрашивается вопрос: почему же тогда прогноз сбывается у пятнадцати процентов людей? Потому что у них много планет в одном знаке Зодиака, то есть они сильно выраженные, к примеру, Скорпионы, Тельцы или Близнецы! Но это тоже можно узнать только, пообщавшись с профессиональным астрологом. Резюме таково: хоть пророчества на год и очень притягательны, потому как бесплатны и доступны, но не обольщайтесь – за личным (солярным) прогнозом на год идите к специалисту!

Миф второй – китайский календарь чрезвычайно важен и точен! Все мы знаем, что грядет год водяного, синего Тигра, и вот мы смотрим, как наш год рождения сочетается с наступающим! Еще одна усредниловка ни о чем!

Ведь что такое китайский гороскоп, на чем он основан? На положении Юпитера, планеты удачи, в одном из знаков Зодиака. То есть, все, рожденные в год Собаки имеют Юпитер в Скорпионе, а Петуха в Весах. Но это только одна планета! Только одна точка совпадения! И у миллиона Собак будет год очень удачным, а у миллиона несчастливым, потому как остальные планеты рулят и привлекают абсолютно уникальные конфигурации судеб и событий!

Резюме: не читайте общие прогнозы по китайскому календарю. Его можно использовать лишь прибегая к общим характеристикам этого года: чему он благоволит, а чего не приемлет. Так вот, Водный Тигр любит смелых, но, планирующих свое будущее, то есть рисковых стратегов.

Миф третий: очень важно одеться в синее, нарядить серебром елку и пусть в новогоднюю ночь на столе будет много зелени! Может я расстрою многих читателей, но от этой милой сердцу многих кутерьмы ничего не зависит. То есть, если Вы вдруг, не дай Бог наденете платье черное, а не синее, зеленое, цвета бирюзы в эту важную ночь, ваша судьба не изменится.

«С кем и как встретишь новый год, так его и проведешь»- тоже не работает! Это иллюзия, которая к астрологии, как к науке, отношения не имеет. Тут скорей работает психологический аспект: готовясь к празднованию Нового года, покупая соответствующую одежду, накрывая и готовя определенный стол, украшая елку игрушками конкретного цвета, мы просто настраиваем себя на определенные, позитивные события, которые хотим в свою жизнь привлечь, что бесспорно важно, но к звездной науке отношения не имеет!

Резюме: не страдайте, если вдруг не удалось встретить этот день в искомом наряде, с петрушкой, воткнутой утке в ножку и только вдвоем с любимым человеком! Лучше расслабьтесь и закажите гороскоп у астролога.

А о том, какую пользу может принести общий прогноз на год, поговорим в следующей статье.

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