Психотерапевт Гарифуллин поделился своими наблюдениями о мужьях-паразитах и жёнах-стахановках

Часто провожу семейную психотерапию. И нередко оказывается так, что молодой муж признается, что счастлив от того, что его молодая жена оказывает ему бесплатные сексуальные услуги. По сути, он признается, что его счастье в бесплатности этой услуги.
А если к этой бесплатности добавляется бесплатная услуга повара, прачки, воспитательницы отпрысков этого "подарка жизни" и директора по хозяйственной части, то такие мужья ещё больше счастливы! И от этого счастья они раскладывают свой большой пивной живот на диване и пьют пиво, глядя в телевизор. К тому же такой "прекрасный" муж под всякими предлогами и философиями нигде не работает. А жена его работает на двух работах, проплачивая ипотеку и везде успевает. При этом растёт процент таких мужей, которые имеют счастье с удовольствием принимать поток услуг от своих жен-многостаночниц нашей эпохи.
Начинаешь разбираться.
Часто оказывается, что такой "подарок" передала в наследство этой девушке мама этого уникума.
А его жене оказывается нужно немного. Всего лишь ласки. А у мужа-паразита оказывается вся эрекция уже ушла в пивной живот. При диагностике оказывается, что он к тому же алкоголик. И даже запойный.
"Да! Он мой неласковый нежный зверь-паразит, но зато мой! Потому, что больше никому не нужен! Ведь пропадёт без меня! А будет хорошим и не станет моим! А я больше никем в этом мире не могу быть, кроме такой служанкой, выводящей из запоя, кормящей, работящей, радующей его..." - говорит такая девушка на сеансе семейной психотерапии.
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