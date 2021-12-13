Сергей Марков: Власть не захотела повторять ошибку с законом о пенсионной реформе

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 декабря 2021, 17:51 Источник: Сергей Марков - политолог

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Закон об обязательных QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения. Это решение будет принято сегодня на Совете Государственной думы.



Главная причина — власть не захотела повторять ошибку с законом о повышении пенсионного возраста и законом о монетизации льгот. Те два закона были приняты поспешно и привели к обрушению общественной поддержки власти и лично Владимира Путина. Еще раз обрушить власть не захотела.



Перед принятием закона на депутатов обрушился вал критических сообщений. Каждый депутат в течении одного дня получил примерно по 500 критических сообщений. Такого не было ни перед одним законом. После этого стало ясно, что закон может вызвать резкое неприятие среди миллионов людей. Решили отложить и лучше узнать позицию людей. За несколько недель выяснилось.



1. Против закона о QR-кодах на транспорте большинство населения. Они уже реально против.



2. Закон ударит по миллионам людей, и это очень часто именно электорат Путина.



3. У лидеров вакциноскептиков сотни тысяч подписчиков и миллионы поддержки.



4. Закон обрушит экономику транспорта.



5. Закон ударит по экономике, так как реально миллионы людей не смогут добраться до работы.



6. Во время реализации будут тысячи драк в транспорте. Скандалы в СМИ. Это приведет еще больше к резкому обрушению рейтинга власти и создаст атмосферу хаоса.



7. В таких условиях контролеры просто будут массово саботировать выполнение закона.



Ни одна вменяемая власть не может принимать законы, имеющие такие катастрофические последствия.

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