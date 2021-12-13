Олаф Шольц не является агрессивным политиком по отношению к РФ

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13 декабря 2021, 09:07 Александр Крохмаль, Журналист

Представитель социал-демократов Олаф Шольц официально вступил на пост канцлера ФРГ, а эпоха Ангелы Меркель навечно ушла в прошлое.

В интернете постоянно разгораются дискуссии на тему того, каким же всё-таки будет новый канцлер Германии во время пребывания у власти, и как станет относиться к РФ. По поводу эффективности его внутренней политики, немцы не сомневаются. Ещё на посту министра финансов Шольц показал себя, как эффективный кризисный менеджер. Он активно помогал людям во время начала коронавирусной пандемии, щедро выделял финансовую помощь для мелких или средних фирм, а также для простых жителей страны. В результате его умелых действий, ФРГ удалось избежать безработицы и массовых банкротств. В соцсетях Олафа Шольца называют человеком, «реально думающим о своём народе». Возможно именно это сделало победу нынешнего канцлера неоспоримой. Он также прославился, как отличный оратор и убеждённый европеист. Шольц выступает за постепенно преобразование ЕС в своеобразную федерацию.

Но какой именно станет внешняя политика нового канцлера – пока судить сложно. В силу давних традиций социал-демократы, к которым принадлежит новый глава правительства, занимают более агрессивную политику по отношению к США. В своё время Шольц даже считался яростным критиком разрастания НАТО и капитализма в целом. Сейчас его позиция насчёт западных идеалов вполне умеренная и не склоняется к радикализму. И всё же Олаф Шольц считает, что американское ядерное оружие должно быть вывезено, а расходы на оборону – понижены до адекватного уровня. Тем не менее трансатлантическое партнёрство новый канцлер не отменит, а продолжит сотрудничать с Соединёнными Штатами. Шольц также не является жёстким критиком России и президента Владимира Путина. Его никак нельзя назвать враждебным по отношению к РФ, хоть он и выражал недовольство насчёт некоторых элементов российской политики. При этом, нынешний канцлер считает, что если улучшение отношений с Россией будет способствовать экономическим интересам ФРГ, то этого принципа стоит придерживаться и дальше.

Аналитики считают, что в плане РФ Шольц будет следовать «восточной политике» Вилли Брандта, социал-демократического канцлера Германии начала 70-х. Проводившаяся Брандтом политика была нацелена на улучшение отношений со странами советского блока. Шольц считает, что его предшественник из ХХ века был мудрым и справедливым руководителем, и по сути, способствовал воссоединению Германии и всей остальной Европы. «Если мы хотим обеспечить европейскую безопасность», - заявляет новый немецкий канцлер, «Речь должна идти о сотрудничестве Евросоюза и России».

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