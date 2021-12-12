В ВОЗ признают «омикрон» штамм менее опасным, чем «дельта»

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12 декабря 2021, 21:55 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: depositphotos.com

Похоже, что паника, поднятая из-за коронавирусного штамма «омикрон», на самом деле полностью лишена смысла. В ВОЗ заявляют, что данная версия «ковида» едва ли будет опаснее, чем «дельта».

У большинства заболевших новым штаммом диагностировалась, как правило, бессимптомная форма коронавируса. Не было ни удушения, ни необходимости в ИВЛ, ни цитокиновых штормов, ни отказа лёгких, ни высокой температуры под 40. Болезнь проходила, как обычная инфекция ОРВИ. Не стоит повторять, что в ЮАР вспышка «омикрона» так и не привела к всплеску госпитализаций и к росту смертности. То же самое касается и Ботсваны. Местные врачи давно призывают отказаться от паники насчёт нового варианта.



При этом, африканский штамм всё равно способен сделаться доминирующим в мире. Но это будет уже не так опасно, как в случае с «дельтой» и не приведёт к росту смертности. Многие учёные, в том числе и российские, даже надеются, что «омикрон» может закончить пандемию в мире, превратив коронавирусную болезнь в обычную простуду. Между тем, африканскую версию «ковида» уже зафиксировали в 63-х странах мира. На деле же количество заражений может быть куда более серьёзным. «Омикрон» распространяется намного быстрее индийского штамма.

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